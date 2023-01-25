«Локомотив» и защитник «Бенфики» Конти подпишут контракт на 2,5 года на этой неделе («СЭ»)
Защитник Херман Конти в ближайшее время заключит соглашение с «Локомотивом».
По данным «Спорт-Экспресса», договор с футболистом «Бенфики» будет подписан до конца этой недели. Срок контракта – 2,5 года.
В 2022 году Конти выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Статистику 28-летнего защитника можно изучить здесь.
Понятно, что в Бенфике у Отаменди и Вертонгена сложно выиграть конкуренцию, а до этого ещё и у Рубена Диаша. И уже 28. Но в какой-нибудь Вальядолид вполне мог пойти.
Посмотрим, может проявит себя как Сезар Навас в Рубине. Высокий ноунейм, который стал незаменимым игроком обороны.
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