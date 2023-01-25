«Локомотив» и защитник «Бенфики» Конти подпишут контракт на 2,5 года на этой неделе («СЭ»)

Защитник Херман Конти в ближайшее время заключит соглашение с « ».

По данным « », договор с футболистом «Бенфики» будет подписан до конца этой недели. Срок контракта – 2,5 года.

В 2022 году Конти выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Статистику 28-летнего защитника можно изучить здесь.