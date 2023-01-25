«Локомотив» и защитник «Бенфики» Конти подпишут контракт на 2,5 года на этой неделе («СЭ»)

Теги Локомотив высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Херман Конти Спорт-Экспресс Футбол

Защитник Херман Конти в ближайшее время заключит соглашение с «Локомотивом».

По данным «Спорт-Экспресса», договор с футболистом «Бенфики» будет подписан до конца этой недели. Срок контракта – 2,5 года.

В 2022 году Конти выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Статистику 28-летнего защитника можно изучить здесь.

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24 комментария

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SapiensR
Ну если сама Бенфика не смогла его выгодно продать, то видать по европейским меркам он совсем плох
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shoes-on
Бразилы хвалят его. Был один из лучших центрдефов чемпионата Бразилии. И лучший среди центральных по перехватам и выигранным верховым.
Понятно, что в Бенфике у Отаменди и Вертонгена сложно выиграть конкуренцию, а до этого ещё и у Рубена Диаша. И уже 28. Но в какой-нибудь Вальядолид вполне мог пойти.
Посмотрим, может проявит себя как Сезар Навас в Рубине. Высокий ноунейм, который стал незаменимым игроком обороны.
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Dmitry Orlov
Ответ Диего жив!
Ну если возраст - это мерило успеха, то да, все круто) Но по турнирной таблице этого не скажешь))
Причём тут "мерило успеха", при чём тут турнирная таблица? Ты вообще помнишь, о чём был ТВОЙ же комментарий, на который я тебе ответил?
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Spartakus1984
Будут с Таварешем в Москве тусить.
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Диего жив!
Ответ Dmitry Orlov
Коммент - типа шутеечка ради плюсов. По факту - назови, кого при старом курсе подписывали, чтобы был 28 лет?
Ну если возраст - это мерило успеха, то да, все круто) Но по турнирной таблице этого не скажешь))
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МТБ
Ответ Gladiator91
Аргентинец играл последние сезоны в Бразилии,лёгких путей не ищет явно.
Эм... Там играл Тевез и Максерано. Вообще, там сейчас играет десятки Аргентинцев
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Dmitry Orlov
Ответ Чётко_как_чечётка
А какие СЕЙЧАС могут быть НОВОСТИ по тому несостоявшемуся переходу?
Ну реально, открываешь профиль игрока, там все новости за всё время - и там реально в 2017 году писали о переходе игрока в Зенит, как о состоявшемся факте
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Dmitry Orlov
Ответ Диего жив!
Это новый трансферный курс Локо? Просто очень похож на старый))
Коммент - типа шутеечка ради плюсов. По факту - назови, кого при старом курсе подписывали, чтобы был 28 лет?
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шлеп нога
4 матча за бенфику! Опять дно какое-то взяли!
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Фут.Боль
Ответ Диего жив!
Хорошая попытка, Владимир Леонченко)
Ну ясно! По фактам, я так понимаю, написать нечего.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Peter Parker
«Зенит закрыл сделку по Конти. 23 июля 2017 года» Забавно сейчас почитать новости и комментарии того несостоявшегося перехода
А какие СЕЙЧАС могут быть НОВОСТИ по тому несостоявшемуся переходу?
+1
-4
-3
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Диего жив!
Ответ Фут.Боль
Чем похож? Свободного агента берут на проблемную позицию.
Хорошая попытка, Владимир Леонченко)
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GerbertS
без Цорна никакая трансферная компания...
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Eugn_eugn
Кто видел его игру в Бразилии, какие мысли ?
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Rm Mt
Мы надеемся на тебя ХерМэн
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Фут.Боль
Ответ Диего жив!
Это новый трансферный курс Локо? Просто очень похож на старый))
Чем похож? Свободного агента берут на проблемную позицию.
+17
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Кирилл Голивец
Ну это реалистичнее, чем бельгиец из Стандарда. Но вряд ли будет качественный скачок, в европейском футболе этот парень по сути толком никому не нужен.
+1
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Сергей Сунчилиев
Интересно, , он круче Едвая, привозить не будет?
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Локуся
Скажите скаутам локо, что руководствоваться фифой так себе идея.
+4
-5
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Peter Parker
«Зенит закрыл сделку по Конти. 23 июля 2017 года»

Забавно сейчас почитать новости и комментарии того несостоявшегося перехода
+25
-2
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Никита Самарин
Центральный защитник Локо необходим, так что этот кадар ситуацию как минимум не ухудшит, а в идеале конечно станет ведущим ЦЗ.
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Gladiator91
Аргентинец играл последние сезоны в Бразилии,лёгких путей не ищет явно.
+18
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Диего жив!
Это новый трансферный курс Локо? Просто очень похож на старый))
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LLiriKK
Похоже, РФПЛ нашла новую «точку притяжения» - португальскую Примейру.
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