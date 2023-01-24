«Локомотив» близок к трансферу защитника «Бенфики» Конти на правах свободного агента
«Локомотив» может подписать Хермана Конти.
По информации «Чемпионата», центральный защитник «Бенфики» близок к переходу в московский клуб. «Железнодорожники» обсуждают финальные детали сделки с игроком.
Аргентинец перейдет в «Локомотив» на правах свободного агента.
В 2022 году 28-летний футболист выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Статистика Конти – здесь.
Но в целом, выгоды на круг свободный агент среднего уровня особо не приносит. Об этом речь.
А то, что Локо закредитованный и свободных денег особо нет, давно известно. Как Кикнадзе сменили и новый курс объявили кучу кредитов понабрали.
При этом, в нынешних обстоятельствах выбор небольшой, а денег не очень много. Поэтому, ищут среди таких вариантов.
Если не заиграет, то зачем брать? Если заиграет надолго, то никакой выгоды.
В целом, свободные агенты выгодней при высокой стоимости. Если игрок средний, то разницы особой нет.
Летом 2017 была новость, что его УЖЕ подписал Зенит и скоро, очень скоро об этом объявят, но он перешёл в Бенфику. Она же прописала в контракте отступные в 60 (!!!) миллионов евро.
За основу Бенфики сыграл 4 матча, судя по профилю - мотается по арендам в Мексике и Бразилии.
19 год, судя по ТМ - 4 травмы, из-за которых пропустил около полугода, с тех пор травма была только одна (неизвестная!) сроком в 16 дней.
Видимо слабенький для Бенфики