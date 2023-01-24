«Локомотив» близок к трансферу защитника «Бенфики» Конти на правах свободного агента

Теги Локомотив высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия возможные трансферы Америка Минейро Херман Конти Чемпионат.com Футбол

«Локомотив» может подписать Хермана Конти.

По информации «Чемпионата», центральный защитник «Бенфики» близок к переходу в московский клуб. «Железнодорожники» обсуждают финальные детали сделки с игроком.

Аргентинец перейдет в «Локомотив» на правах свободного агента.

В 2022 году 28-летний футболист выступал за «Америка Минейро» на правах аренды. Статистика Конти – здесь.

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21 комментарий

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Visa
Остановить бразильцев зенита способны только аргентинцы Локо)
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sebastian1410
Ответ M_i_t_y_a
За неполные 5 лет провал всего 4 матча за основу Бенфики и 2 за Бенфику Б, остальное время катался по арендам, нужен ли он локомотиву?
для распила нужен! слить игроков, которых накупило предыдущее руководство и подписать новых, но уже через своих "агентов"
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ivica_sprut
Ответ selso99
Из Бенфики свободным агентом? У него что, одна нога, раз португальцы его продать не смогли?
или 3, играть мешает
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ktibr
Ответ За Валенсию с 1999
Слишком крут для Локомотива. Сходу станет капитаном, лучшим бомбардиром и распасовщиком
и закроет Клудиньо!
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Иван Висс
Ответ selso99
Из Бенфики свободным агентом? У него что, одна нога, раз португальцы его продать не смогли?
легендарный Абелардо!
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Pelerin
Ответ Dmitry Orlov
Затем, что в составе, особенно в защите - перебор молодёжи, а именно опытных не хватает. При этом, в нынешних обстоятельствах выбор небольшой, а денег не очень много. Поэтому, ищут среди таких вариантов.
По игровым соображениям понятно. Даже по кредитным - з/п во времени размазана, а трансфер (хотя бы часть) сразу платить.

Но в целом, выгоды на круг свободный агент среднего уровня особо не приносит. Об этом речь.
А то, что Локо закредитованный и свободных денег особо нет, давно известно. Как Кикнадзе сменили и новый курс объявили кучу кредитов понабрали.
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Dmitry Orlov
Ответ Pelerin
Свободный агент = повышенная личка. Если не заиграет, то зачем брать? Если заиграет надолго, то никакой выгоды. В целом, свободные агенты выгодней при высокой стоимости. Если игрок средний, то разницы особой нет.
Затем, что в составе, особенно в защите - перебор молодёжи, а именно опытных не хватает.
При этом, в нынешних обстоятельствах выбор небольшой, а денег не очень много. Поэтому, ищут среди таких вариантов.
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За Валенсию с 1999
Слишком крут для Локомотива. Сходу станет капитаном, лучшим бомбардиром и распасовщиком
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Классный руководитель
РЖД решил с зоны вылета в ФНЛ уйти, посмотрим, посмотрим
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Алексей Гусев
Ответ Spartakus1984
Если Бенфика не продлевает с кем то контракт и не продает,то возниакают вопросы к этому футболисту))
тем более к 28летнему)
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Spartakus1984
Если Бенфика не продлевает с кем то контракт и не продает,то возниакают вопросы к этому футболисту))
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Гоша Петров
В первый свой год в Бенфике начал неплохо,провел 3 полных матча в лиге чемпионов из 6-ти на групповом этапе.Потом получил травму и оставшийся весь сезон лечился.Со следующего сезону уже был отдан в аренду сначала в Атлас(Мексика),потом в бразильские Байю и Америку Минейро(с которой играл в кубке Либертадорес).В принципе на время,как недорогой и опытный вариант пойдет.
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Teodrakis
В Аргентине был классным. Жалко, что в Европе не сложилось так, что аж нет веры в себя ещё побороться.
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Pelerin
Ответ Dmitry Orlov
С похоже статистикой в Бенфике Лысцова при Кикнадзе подписали за 1 миллион евро. А тут свободным агентом.
Свободный агент = повышенная личка.

Если не заиграет, то зачем брать? Если заиграет надолго, то никакой выгоды.

В целом, свободные агенты выгодней при высокой стоимости. Если игрок средний, то разницы особой нет.
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-2
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ivan666
Ответ M_i_t_y_a
За неполные 5 лет провал всего 4 матча за основу Бенфики и 2 за Бенфику Б, остальное время катался по арендам, нужен ли он локомотиву?
Локомотив сейчас не представляет из себя грозную силу, поэтому и игроков подбирают соответствующих
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-6
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Dmitry Orlov
Ответ M_i_t_y_a
За неполные 5 лет провал всего 4 матча за основу Бенфики и 2 за Бенфику Б, остальное время катался по арендам, нужен ли он локомотиву?
С похоже статистикой в Бенфике Лысцова при Кикнадзе подписали за 1 миллион евро. А тут свободным агентом.
+4
0
+4
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Dmitry Orlov
28 лет, центральный.
Летом 2017 была новость, что его УЖЕ подписал Зенит и скоро, очень скоро об этом объявят, но он перешёл в Бенфику. Она же прописала в контракте отступные в 60 (!!!) миллионов евро.
За основу Бенфики сыграл 4 матча, судя по профилю - мотается по арендам в Мексике и Бразилии.
19 год, судя по ТМ - 4 травмы, из-за которых пропустил около полугода, с тех пор травма была только одна (неизвестная!) сроком в 16 дней.
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Ираклий Керимов
Ответ selso99
Из Бенфики свободным агентом? У него что, одна нога, раз португальцы его продать не смогли?
Его Бенфика постоянно в аренду отдает ! Решили с концами избавится ! Рост 192
Видимо слабенький для Бенфики
+7
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M_i_t_y_a
За неполные 5 лет провал всего 4 матча за основу Бенфики и 2 за Бенфику Б, остальное время катался по арендам, нужен ли он локомотиву?
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Кирилл Голивец
Вот это похоже на правду. А то бельгиец из Льежа сюда бы не поехал.
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selso99
Из Бенфики свободным агентом? У него что, одна нога, раз португальцы его продать не смогли?
+69
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