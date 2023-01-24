«Локомотив» близок к трансферу защитника «Бенфики» Конти на правах свободного агента

«Локомотив» может подписать .

По информации «Чемпионата», центральный защитник «Бенфики» близок к переходу в московский клуб. «Железнодорожники» обсуждают финальные детали сделки с игроком.

Аргентинец перейдет в « » на правах свободного агента.

В 2022 году 28-летний футболист выступал за « » на правах аренды. Статистика Конти – здесь.