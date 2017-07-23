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    «Зенит» близок к покупке аргентинского защитника «Колона» Конти за 4 млн евро

    Теги Зенит Премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Колон возможные трансферы Херман Конти

    «Зенит» намерен приобрести очередного аргентинца.

    Сообщается, что вслед за Леандро Паредесом и Себастьяном Дриусси в питерский клуб может перейти центральный защитник «Колона» Херман Конти.

    Сине-бело-голубые предложили за 23-летнего высокорослого (191 см) игрока 4 миллиона евро, и трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе.

    В 28 матчах минувшего чемпионата Аргентины Конти забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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