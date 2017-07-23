«Зенит» близок к покупке аргентинского защитника «Колона» Конти за 4 млн евро

намерен приобрести очередного аргентинца.

Сообщается, что вслед за Леандро Паредесом и Себастьяном Дриусси в питерский клуб может перейти центральный защитник Херман Конти.

Сине-бело-голубые предложили за 23-летнего высокорослого (191 см) игрока 4 миллиона евро, и трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе.

В 28 матчах минувшего чемпионата Аргентины Конти забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.