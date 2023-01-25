«Барселона» ждет от Рафиньи прогресса – или рассмотрит его продажу в АПЛ летом. Агент уведомлен

Полузащитник «Барселоны» летом может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Diario Sport, в клубе не сомневаются в мастерстве футболиста и понимают, что ему нужно время на адаптацию, однако ожидают, что он во второй части сезона начнет играть более продуктивно. От него ожидали большего, учитывая расходы (58+7 млн евро) на приобретение у «Лидса».

Представители «Барселоны» дали это понять на встрече с Деку, агентом Рафиньи. Хотя сам футболист хотел бы остаться в клубе на следующий сезон, уверен, что у него будут предложения от клубов , и тогда в случае трансфера каталонцы смогут отбить затраты.

Решение будет принято в конце сезона на основе анализа выступлений бразильца.

В Ла Лиге Рафинья забил 2 гола за 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.