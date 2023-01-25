«Барселона» ждет от Рафиньи прогресса – или рассмотрит его продажу в АПЛ летом. Агент уведомлен

Теги премьер-лига Англия Барселона Деку Ла Лига возможные трансферы агенты Рафинья Диас Футбол

Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас летом может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Diario Sport, в клубе не сомневаются в мастерстве футболиста и понимают, что ему нужно время на адаптацию, однако ожидают, что он во второй части сезона начнет играть более продуктивно. От него ожидали большего, учитывая расходы (58+7 млн евро) на приобретение у «Лидса».

Представители «Барселоны» дали это понять на встрече с Деку, агентом Рафиньи. Хотя сам футболист хотел бы остаться в клубе на следующий сезон, Деку уверен, что у него будут предложения от клубов АПЛ, и тогда в случае трансфера каталонцы смогут отбить затраты.

Решение будет принято в конце сезона на основе анализа выступлений бразильца.

В Ла Лиге Рафинья забил 2 гола за 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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51 комментарий

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GuruFutbola
Ответ Великий Боули
Да
Я сразу так и понял, бро)
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Великий Боули
Ответ GuruFutbola
Егор?)
Да
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Anton Kortenko
Рафинья рассмотрит свой контракт на 4 года.
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GuruFutbola
Ответ Великий Боули
Давайте вы оба прекратите. Вот серьёзно, это очень странно, что болельщика Барсы ругаются из-за того, что не определили кто круче. Вот честно, без обид, сора на уровне первоклассников
Егор?)
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Power Lifting
ЧелсЯ купит его миллионов за 70-80)
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Великий Боули
Ответ GuruFutbola
Вот и все) когда я тебя уделал по факту, ты взбесился и перешел на личности, потому что по-другому не можешь) посмотри сколько у тебя минусов и сколько у меня плюсов на наших первых комментах в обсуждении, народ выбрал, кто прав И мне искренне жаль, что такие глоры как ты с айкью меньше 80 болеют за мой любимый клуб..
Давайте вы оба прекратите.
Вот серьёзно, это очень странно, что болельщика Барсы ругаются из-за того, что не определили кто круче.
Вот честно, без обид, сора на уровне первоклассников
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Аккайын Жасов
Есть неликвид? Сплавляем в Челси
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Karra
рассмотрят продажу... агент уведомлен..
все это очень смешно звучит. игрок/агент не захотят уходить - камеди ФК может засунуть уведомление себе в pычaг.
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Bulat89
Ответ Advanced Stats
Челси что-ли?
Скорее всего.)
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GuruFutbola
Ответ Экселлент
Я тебя схаваю с потрохами, что словесно,что физически, я клал большой и толстый на таких как ты,которые не умеют общаться с людьми,а потом жалуются публике,что оппонент агрится,я бы сказал,что с тобой нужно сделать, но воздержусь ибо не хочу пачкаться об тебя!
Вот и все) когда я тебя уделал по факту, ты взбесился и перешел на личности, потому что по-другому не можешь) посмотри сколько у тебя минусов и сколько у меня плюсов на наших первых комментах в обсуждении, народ выбрал, кто прав
И мне искренне жаль, что такие глоры как ты с айкью меньше 80 болеют за мой любимый клуб..
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Белые штаны Хави
Даже у Месси был период адаптации в ПСЖ, а тут сразу хотят чтобы Рафинья разрывал
+1
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Экселлент
Ответ GuruFutbola
Я челу указал на его ошибку и он сагрился как школьник
Я тебя схаваю с потрохами, что словесно,что физически, я клал большой и толстый на таких как ты,которые не умеют общаться с людьми,а потом жалуются публике,что оппонент агрится,я бы сказал,что с тобой нужно сделать, но воздержусь ибо не хочу пачкаться об тебя!
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-2
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LLiriKK
В «Барселоне» смотрится совершенно инородным телом, хотя в сборной Бразилии (да и в «Лидсе» до того) показывает себя весьма хорошим игроком. Видимо, «не его» команда.
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Великий Боули
Ответ GuruFutbola
Я челу указал на его ошибку и он сагрился как школьник
Вы оба.
Он пишет нормальные вещи, не провоцируя и обосновывая.
Ты тоже.
Это выглядит очень бредово, что ругаются два фаната Барселоны
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Макс Шева
Продавать ! Для переходного периода он подходит ,но для звёздной Барсы которую мы хотим видеть- это не уровень.
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GuruFutbola
Ответ Великий Боули
Ты тоже. Я не понимаю, фаны Барсы, вы должны, если и вести дискуссию, то в адекватной форме, не переходя на Личности
Я челу указал на его ошибку и он сагрился как школьник
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Великий Боули
Ответ Вячеслав Новиков
Я честно до сих пор не понимаю зачем нужно было покупать Рафинью, имея в команде Дембеле
Ротация
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GuruFutbola
Ответ Flow market Victor Mercedes
То есть по вашему выйдет на 10 минут какой нибудь Густав Хренуа, забьет отдась ассист, 2 очка за 10 минут, 1очко за 5мин и будет в твоих глазах лучше чем Левандовски?
Рафинья выходил за полгода играть на 10 минут?
Усман отыграл 1752 минуты
Рафинья 1244 минуты
Не вижу смысла в твоем комменте
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Вячеслав Новиков
Я честно до сих пор не понимаю зачем нужно было покупать Рафинью, имея в команде Дембеле
+1
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Великий Боули
Ответ GuruFutbola
Слив без достойного ответа по фактам засчитан, жалкий глор)
Ты тоже.
Я не понимаю, фаны Барсы, вы должны, если и вести дискуссию, то в адекватной форме, не переходя на Личности
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Flow market Victor Mercedes
Ответ GuruFutbola
Сухая стата Рафинья- очко за 113 минут Дембеле - очко за 125 минут Удаляй свое сочинение и не позорься)
То есть по вашему выйдет на 10 минут какой нибудь Густав Хренуа, забьет отдась ассист, 2 очка за 10 минут, 1очко за 5мин и будет в твоих глазах лучше чем Левандовски?
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Великий Боули
Ответ Экселлент
На 100% согласен,но говорить,что Усман бездарность,а Рафа топ на его фоне, весьма неправильно
Они оба топы и всё!
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Экселлент
Ответ Великий Боули
Кто бы что не говорил, но Рафа и Дембелька хорошие игроки. Каждый выкладывается по полной на поле
На 100% согласен,но говорить,что Усман бездарность,а Рафа топ на его фоне, весьма неправильно
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Великий Боули
Ответ Экселлент
За своим очком последи и не пиши мне, позор спортса
Господи, успокойтесь оба!
Фаны Барсы, но даже тут нашли способ устроить спор
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GuruFutbola
Ответ Экселлент
За своим очком последи и не пиши мне, позор спортса
Слив без достойного ответа по фактам засчитан, жалкий глор)
+2
-2
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