«Барселона» ждет от Рафиньи прогресса – или рассмотрит его продажу в АПЛ летом. Агент уведомлен
Полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас летом может вернуться в чемпионат Англии.
Как сообщает Diario Sport, в клубе не сомневаются в мастерстве футболиста и понимают, что ему нужно время на адаптацию, однако ожидают, что он во второй части сезона начнет играть более продуктивно. От него ожидали большего, учитывая расходы (58+7 млн евро) на приобретение у «Лидса».
Представители «Барселоны» дали это понять на встрече с Деку, агентом Рафиньи. Хотя сам футболист хотел бы остаться в клубе на следующий сезон, Деку уверен, что у него будут предложения от клубов АПЛ, и тогда в случае трансфера каталонцы смогут отбить затраты.
Решение будет принято в конце сезона на основе анализа выступлений бразильца.
В Ла Лиге Рафинья забил 2 гола за 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Вот серьёзно, это очень странно, что болельщика Барсы ругаются из-за того, что не определили кто круче.
Вот честно, без обид, сора на уровне первоклассников
все это очень смешно звучит. игрок/агент не захотят уходить - камеди ФК может засунуть уведомление себе в pычaг.
И мне искренне жаль, что такие глоры как ты с айкью меньше 80 болеют за мой любимый клуб..
Он пишет нормальные вещи, не провоцируя и обосновывая.
Ты тоже.
Это выглядит очень бредово, что ругаются два фаната Барселоны
Усман отыграл 1752 минуты
Рафинья 1244 минуты
Не вижу смысла в твоем комменте
Я не понимаю, фаны Барсы, вы должны, если и вести дискуссию, то в адекватной форме, не переходя на Личности
Фаны Барсы, но даже тут нашли способ устроить спор