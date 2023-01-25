Артета о матче с «Ман Сити»: «Важное испытание против лучшей команды мира. Ключевое слово – вера»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с «Манчестер Сити».

Команды встретятся в 1/16 финала Кубка Англии. Игра состоится 27 января. 

«Ключевое слово – вера. Наш штаб и игроки верят. И по атмосфере на «Эмирейтс» в игре против «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что мы уступали, можно было почувствовать, что болельщики и игроки верили, что мы сможем победить.

Я чрезвычайно горд и польщен тем, что нахожусь в этот момент в этом клубе. Мы все чувствуем энергию от каждого, поскольку продолжаем пытаться вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться. 

Это важное испытание против, на мой взгляд, лучшей команды в мире. Я с нетерпением жду этого. Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся», – сказал Артета. 

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16 комментариев

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Максим Кутузов
Ответ encaro_one
Хоть и говорят, что на ничью бессмысленно играть, но очень важно в этом матче не проиграть.
Как можно играть на ничью в кубке Англии? Команды извращенцы чтоли по твоему?
+1
-1
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mr kovalsky
Ответ Максим Кутузов
Верю в Пепа
Надеюсь Артета второй состав выпустит и не будет делать приоритетом кубок
+2
0
+2
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Пинающий Достоинства
Тарас Бульба чёт вспомнился …
0
0
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Пинающий Достоинства
Тарас Бульба чёт вспомнился …
0
0
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Макс Шева
Кубок в лиге где нет фан айди не может считаться огромным мерилом, с другой стороны ментально необходимо добыть положительный исход.Так как многие футболисты Канониров не видят сейчас своего потолка и могут забрать чемпионат и абсолютно все кубки.
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Galano
Думаю он что то напутал,ведь ключевое слово-ДОМИНИРОВАНИЕ :)
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Владимир Самсонов
Странно называть лучшей команду, которая ни разу не выигрывала турнир лучших - Лигу Чемпионов.
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encaro_one
Хоть и говорят, что на ничью бессмысленно играть, но очень важно в этом матче не проиграть.
0
-1
-1
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gukmamop
Для любой команды: доминирование
Для Сити: вера
+9
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инок
Мы, болелы, тоже с нетерпением ждём этой интересной
игры
0
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Мадрид наказывает!
Что несет этот додик, лучшая команда мира в Мадриде базируется.
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corazón blanco
Важнейший матч будет в чемпионате, а это проверка боем перед главным сражением. Все-таки болельщики ждут долгожданное чемпионство) хотя от дубля тоже не откажутся)
+6
-6
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SMART789
Сити выиграет
+2
-3
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Миланбот
Лучшая команда в мире, которая ещё не доказала это на поле...
+2
-3
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Влад Белянский
Доминируй, Артетыч 💪
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-5
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Максим Кутузов
Верю в Пепа
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-11
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