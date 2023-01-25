Артета о матче с «Ман Сити»: «Важное испытание против лучшей команды мира. Ключевое слово – вера»

Главный тренер « » высказался о предстоящем матче с « ».

Команды встретятся в 1/16 финала Кубка Англии. Игра состоится 27 января.

«Ключевое слово – вера. Наш штаб и игроки верят. И по атмосфере на «Эмирейтс» в игре против «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что мы уступали, можно было почувствовать, что болельщики и игроки верили, что мы сможем победить.

Я чрезвычайно горд и польщен тем, что нахожусь в этот момент в этом клубе. Мы все чувствуем энергию от каждого, поскольку продолжаем пытаться вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться.

Это важное испытание против, на мой взгляд, лучшей команды в мире. Я с нетерпением жду этого. Это многое расскажет нам о том, на каком уровне мы находимся», – сказал Артета.