Бибрас Натхо: «Чемпионат России до сих пор остается одним из сильнейших в Европе»

Бывший полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо высоко отозвался об уровне Мир РПЛ.

«Люблю Россию и российский футбол и слежу за матчами. Считаю, в последние годы уровень РПЛ немного упал из-за пандемии коронавируса, но это не страшно и нормально.

Несмотря на это, чемпионат России до сих пор является одним из сильнейших в Европе. В нем играют семь хороших команд, а каждая игра в РПЛ является сложной и непредсказуемой», – сказал Натхо.

Напомним, Натхо выступал за ЦСКА в 2014-2018 годах. С армейцами он стал чемпионом России и трижды завоевал серебряные медали .