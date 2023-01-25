«Лишь Кейн может усилить в «Челси» позицию «девятки». Я бы постарался его подписать – он будет стоить 60 млн фунтов летом». Хасселбайнк о форварде «Тоттенхэма»

Экс-форвард Джимми Флойд Хасселбайнк советует « » купить у «Тоттенхэма» .

«Единственный футболист, который способен усилить в « » позицию «девятки» и которого можно купить, это Харри Кейн. Если бы я руководил клубом, то постарался бы его подписать.

Я знаю, что Кейн может не перейти в «Челси» из-за вражды клубов, но я хоть попытался бы. Я знаю, что ему 29 лет, но в конце сезона по контракту у него будет оставаться лишь год. Он не будет оцениваться в 100 млн фунтов летом, скорее в 60 млн», – сказал Хасселбайнк Safe Betting Sites.

Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. У них по 266 голов

Пол Мерсон: «МЮ» нужен Кейн для титула, я бы завтра же выложил за него 100 млн фунтов. Антони за 10 лет не забьет столько, сколько Харри за сезон»