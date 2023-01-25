«Лишь Кейн может усилить в «Челси» позицию «девятки». Я бы постарался его подписать – он будет стоить 60 млн фунтов летом». Хасселбайнк о форварде «Тоттенхэма»

Теги Челси Джимми Флойд Хасселбайнк премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Экс-форвард Джимми Флойд Хасселбайнк советует «Челси» купить у «Тоттенхэма» Харри Кейна.

«Единственный футболист, который способен усилить в «Челси» позицию «девятки» и которого можно купить, это Харри Кейн. Если бы я руководил клубом, то постарался бы его подписать.

Я знаю, что Кейн может не перейти в «Челси» из-за вражды клубов, но я хоть попытался бы. Я знаю, что ему 29 лет, но в конце сезона по контракту у него будет оставаться лишь год. Он не будет оцениваться в 100 млн фунтов летом, скорее в 60 млн», – сказал Хасселбайнк Safe Betting Sites.

Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», разделив рекорд с Гривзом. У них по 266 голов

Пол Мерсон: «МЮ» нужен Кейн для титула, я бы завтра же выложил за него 100 млн фунтов. Антони за 10 лет не забьет столько, сколько Харри за сезон»

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16 комментариев

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pvh-82
Ответ corazón blanco
В чем? Отличный нападающий, который прекрасен не только в завершении, но и в созидании.
Даже от Дзюбы сегодняшнего толку больше чем от этого бревна
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Aktan
Кейн сейчас переподпишет контракт, а летом снова вспомнит что хочет трофеев. Уже проходили.
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Ноно Гомес
Давно бы его, хоть за 100...
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Wasilij Petrow
Посоветовать и я бы мог, дело нехитрое.
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arspurs9
Ответ Lev Kondratchik
так было и с Эриксоном, за него тоже просили в какой-то момент 120 млн. В итоге он ушёл в Интер за 20 млн
Так Эриксен 2 года говорил о желании уйти, уходил в итоге в ужасной форме (последние свои полгода в шпорах он просто существовал) и котировался в любом случае намного ниже Кейна, при условии что даже тогда иностранный клуб был готов к 80 млн за него, но Леви отказал. До последнего надеялись на подпись нового контракта. Тут сейчас идут с ним переговоры о контракте, если нет, то летом ему дадут уйти.
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Lev Kondratchik
Ответ Okaka
Кейн еще 3-5 лет может попылить. Он следит за здоровьем.
да дело даже в том, что он и так не особенно быстрый, так что он будет не очень сильно регрессировать с возрастом. Это как с Мюллером, которому 33, а он всё ещё очень неплох
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Lev Kondratchik
Ответ arspurs9
Нет, потому что в руководстве Тоттенхэма есть политика, что пока для команда АПЛ ценник будет около той же сотни, команды за рубежом смогут забрать за 70-80. Я убежден, что в нынешних условиях найдётся клуб, который сторгуется ради него и откроет кошелек.
так было и с Эриксоном, за него тоже просили в какой-то момент 120 млн. В итоге он ушёл в Интер за 20 млн
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Ashan Sorokin
Обмен на Лукаку с доплатой от ТТх
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Yuri Ten
Даже Кейн растворится в Челси ибо эта позиция у пенсов проклята
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arspurs9
Ответ Lev Kondratchik
это было бы крайне глупо, так как тот эе Челси сможет его забрать через год бесплатно
Нет, потому что в руководстве Тоттенхэма есть политика, что пока для команда АПЛ ценник будет около той же сотни, команды за рубежом смогут забрать за 70-80. Я убежден, что в нынешних условиях найдётся клуб, который сторгуется ради него и откроет кошелек.
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Okaka
Кейн еще 3-5 лет может попылить. Он следит за здоровьем.
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corazón blanco
Ответ pvh-82
Самый переоцененный британский колхозник последних лет...
В чем? Отличный нападающий, который прекрасен не только в завершении, но и в созидании.
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Lev Kondratchik
Ответ fisher40
Леви ценник 100 млн зарядит летом, а для Челси 150.
это было бы крайне глупо, так как тот эе Челси сможет его забрать через год бесплатно
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Максим Ларченков
На воротник
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pvh-82
Самый переоцененный британский колхозник последних лет...
+1
-6
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fisher40
Леви ценник 100 млн зарядит летом, а для Челси 150.
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