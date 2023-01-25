Конте о Кейне: «Хочу помочь ему выиграть трофей. Харри любит «Тоттенхэм», клуб в его сердце»
Антонио Конте хочет помочь Харри Кейну завоевать трофей с «Тоттенхэмом».
Гол Кейна в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:1) стал его 266-м забитым голом за «Тоттенхэм». Нападающий повторил клубный рекорд по количеству забитых мячей, сравнявшись с Джимми Гривзом.
«Мы говорим об игроке, который обладает фантастическими способностями, невероятными навыками. Конечно, я бы хотел помочь ему сделать что-то важное – выиграть трофей с «Тоттенхэмом».
Он любит «Тоттенхэм», этот клуб в его сердце. Было бы здорово, если бы мы вместе смогли что-то выиграть. Рекорд [по забитым голам] – это важно. Но поднять трофей было бы намного важнее.
Я думаю, что мы должны быть мечтателями. Я поговорил с игроками и сказал, что этот день должен стать для нас отправной точкой», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
по голам! Жду скорого обновления его.