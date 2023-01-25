Конте о Кейне: «Хочу помочь ему выиграть трофей. Харри любит «Тоттенхэм», клуб в его сердце»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Джимми Гривз Харри Кейн Футбол

Антонио Конте хочет помочь Харри Кейну завоевать трофей с «Тоттенхэмом».

Гол Кейна в матче 21-го тура АПЛ против «Фулхэма» (0:1) стал его 266-м забитым голом за «Тоттенхэм». Нападающий повторил клубный рекорд по количеству забитых мячей, сравнявшись с Джимми Гривзом.

«Мы говорим об игроке, который обладает фантастическими способностями, невероятными навыками. Конечно, я бы хотел помочь ему сделать что-то важное – выиграть трофей с «Тоттенхэмом».

Он любит «Тоттенхэм», этот клуб в его сердце. Было бы здорово, если бы мы вместе смогли что-то выиграть. Рекорд [по забитым голам] – это важно. Но поднять трофей было бы намного важнее.

Я думаю, что мы должны быть мечтателями. Я поговорил с игроками и сказал, что этот день должен стать для нас отправной точкой», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

9 комментариев

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Его Величество Златан
Хочет помочь и параллельно хочет в Италию соскочить....
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aseke
Думаю, Кейн уже достаточно сделал для ТТХ и заслужил не красивые слова, а реальную игру за топ-клуб, претендующий на титулы.
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jeckk
Тоттенхэм в 2019 был на каком то пике. Финал ЛЧ - это было что то. Но это был потолок. Трофеев на горизонте не видно. Конте хороший тренер, но не для шпор
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LLiriKK
Кейн безусловно заслужил того, чтобы выиграть в своей карьере хоть что-то, но в вероятность этого в «Тоттенхэме» не верится совсем. Да и Конте, есть ощущение, тому свидетелем уж точно в клубе не будет.
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Ман Сити
Может он и выиграет трофей, но не с тобой физруком
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Sevuska
Трофеи придут , но не в Шпорах .
+1
-2
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инок
Поздравляю Кейна с повторением клубного рекорда
по голам! Жду скорого обновления его.
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Donald J. Trump
Это говорит тот Конте, который уже навострил лыжи на выход из Тотенхэма летом?
+6
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Cruel Snake
Тоттенхэм и трофей! Это как Скубиду и Марс
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-3
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