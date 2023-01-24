Пол Мерсон: «МЮ» нужен Кейн для титула, я бы завтра же выложил за него 100 млн фунтов. Антони за 10 лет не забьет столько, сколько Харри за сезон»

назвал лучшим форвардом мира и призвал «МЮ» купить его у « ».

«Кейн – лучший центральный нападающий в мире. На месте « » я бы завтра выложил за него 100 млн фунтов. Они только что потратили 80 млн фунтов на , а он за 10 лет не забьет столько, сколько Кейн за сезон в «МЮ».

Кейн может играть до 37 лет, потому что ему не нужна скорость, его игра построена не на этом. Он умен, может пасовать и забивать. У него есть все.

Если «Манчестер» хочет хотя бы приблизиться к титулу, им нужен Кейн», – заявил бывший игрок «Арсенала».