Пол Мерсон: «МЮ» нужен Кейн для титула, я бы завтра же выложил за него 100 млн фунтов. Антони за 10 лет не забьет столько, сколько Харри за сезон»
Пол Мерсон назвал Харри Кейна лучшим форвардом мира и призвал «МЮ» купить его у «Тоттенхэма».
«Кейн – лучший центральный нападающий в мире. На месте «Манчестер Юнайтед» я бы завтра выложил за него 100 млн фунтов. Они только что потратили 80 млн фунтов на Антони, а он за 10 лет не забьет столько, сколько Кейн за сезон в «МЮ».
Кейн может играть до 37 лет, потому что ему не нужна скорость, его игра построена не на этом. Он умен, может пасовать и забивать. У него есть все.
Если «Манчестер» хочет хотя бы приблизиться к титулу, им нужен Кейн», – заявил бывший игрок «Арсенала».
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1361 голос
Он вообще никто
Не нап, ни вингер, ни голов, ни ГП, ни приличной игры, ни скорости .
Запоминаются на поле только разборками с Бруну и чуть раньше с далотом, все.
Этот трансфер провал. Тен хаг не хочет это признать и ставить в состав . Хотя уверен , многие фаны мю, с радостью посмотрели бы на пельистри или Маркуса справа , а гарначо слева.