Пол Мерсон: «МЮ» нужен Кейн для титула, я бы завтра же выложил за него 100 млн фунтов. Антони за 10 лет не забьет столько, сколько Харри за сезон»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Пол Мерсон Харри Кейн Антони Футбол

Пол Мерсон назвал Харри Кейна лучшим форвардом мира и призвал «МЮ» купить его у «Тоттенхэма».

«Кейн – лучший центральный нападающий в мире. На месте «Манчестер Юнайтед» я бы завтра выложил за него 100 млн фунтов. Они только что потратили 80 млн фунтов на Антони, а он за 10 лет не забьет столько, сколько Кейн за сезон в «МЮ».

Кейн может играть до 37 лет, потому что ему не нужна скорость, его игра построена не на этом. Он умен, может пасовать и забивать. У него есть все.

Если «Манчестер» хочет хотя бы приблизиться к титулу, им нужен Кейн», – заявил бывший игрок «Арсенала».

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44 комментария

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Vitalik Barbacari
Смешные...сколько кругов во круг себя сделает Антони в 1 матче, Кейн во всей жизни не сделает)
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Football Forever
Ответ danilevich
Не нападающий Он вообще никто Не нап, ни вингер, ни голов, ни ГП, ни приличной игры, ни скорости . Запоминаются на поле только разборками с Бруну и чуть раньше с далотом, все. Этот трансфер провал. Тен хаг не хочет это признать и ставить в состав . Хотя уверен , многие фаны мю, с радостью посмотрели бы на пельистри или Маркуса справа , а гарначо слева.
Понятно, что Антони не играет на 100 млн. Но если б его купили за 50, сказали бы что играет нормально. Но не его проблема, что его за столько купили. Как по мне Антони выглядит интереснее Санчо, за аналогичный период в МЮ.
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kutavlik
Антони не забьет, Рэшфорд забьет!!!!
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MonkeyMeister
Кейну 30 будет, его игра построена не на скорости в ТОТТЕНХЭМЕ. Почему он МЮ будет играть так же? А Антони вообще не форвард. Что за глупейшие какие-то параллели.
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N1ghtwolf
Ответ Яйца Тен Хага
Главное, что все меня поймут!) ошибся бывает (;
Если бы я не прочёл комментарии, тоже бы думал что это Пирс Морган))
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Любитель пожрать
Ответ laudrup
На мой взгляд, покупка Кейна это почти 100% гарантия, что он идеально встроится в команду. Со всеми остальными нападающими, риски намного выше.
Ничего подобного. Тен Хаагу не нужна десятка. Центрфорвард ему нужен чтобы прессинговать защитников, а основная угроза при атаке исходит от краев атаки. Именно поэтому у него Решфорд ключевой игрок, а Роналду он загнобил на банке.
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Амир Ким
Ответ Фанат спорта01
Вингеры забивают не меньше форвардов,Роналду будучи вингером забивал в 2раза больше центрального Напа команды.
Это исключения, чистые вингеры не выполняют функцию голеадора
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Yerkebulan
Ответ Ман Сити
Забивая с офсайдов скорее унижает судейскую систему Англии. А что этот "унижатель" что-то выиграл? Или забить Сити с офсайда - это главный трофей для средняка?
Нет еще на опу садил лучшего защитника в истории сити Демичелиса
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Добрый Ретроград
Вот Кейн вполне может стоить под 80-90 млн. Топовый игрок. Сравните с Модриком - смех, да и только.
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Denis242424
Не нужен он МЮ. Пусть лучше остается в ТТХ. С ним ТТХ как-то все время держится на плаву, в верхней части таблицы. В АПЛ должны быть конкурентные команды.
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red hikkikomori
Ответ danilevich
Ну хорошо много голов он не должен забивать . Но можно хотя бы 6-10 голевых передач за сезон ? Или это тоже не его обязанность ? Что тогда должен делать вингер ? Быть клоуном на поле , пончики крутить ?
Ну так мы тут мерсон сравнил результаьивность, мы это и обсуждаем. По Антони рано делать выводу, он по сути только начинает карьеру на высоком уровне
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#SharkTeam
Ответ M_i_t_y_a
Так Антони и не центральный нападающий
Ну, то что он не нападающий, мы уже поняли))
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Roman_ello
МЮ надо 3-3-2-2, как у Лейпцига хоть раз попробовать😀
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danilevich
Ответ red hikkikomori
Сравнил результативность вингера с форвардом
Ну хорошо много голов он не должен забивать . Но можно хотя бы 6-10 голевых передач за сезон ? Или это тоже не его обязанность ? Что тогда должен делать вингер ? Быть клоуном на поле , пончики крутить ?
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danilevich
Ответ M_i_t_y_a
Так Антони и не центральный нападающий
Не нападающий
Он вообще никто
Не нап, ни вингер, ни голов, ни ГП, ни приличной игры, ни скорости .
Запоминаются на поле только разборками с Бруну и чуть раньше с далотом, все.
Этот трансфер провал. Тен хаг не хочет это признать и ставить в состав . Хотя уверен , многие фаны мю, с радостью посмотрели бы на пельистри или Маркуса справа , а гарначо слева.
+5
-5
0
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laudrup
На мой взгляд, покупка Кейна это почти 100% гарантия, что он идеально встроится в команду. Со всеми остальными нападающими, риски намного выше.
+2
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Александр Баскаков
Развод по голландски это называется
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Ман Сити
Ответ Yerkebulan
Начиная с твоего любимого Демичелиса, регулярно унижает защитников ситей))
Забивая с офсайдов скорее унижает судейскую систему Англии. А что этот "унижатель" что-то выиграл? Или забить Сити с офсайда - это главный трофей для средняка?
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Someone from Internet
Ответ Ман Сити
А как же депутат, который изобрел школьные завтраки? Его же так хвалят (пока контракт не продлил). Для титула офсайдникам нужно чтобы офсайды не свистелись ни в одном матче.
Так он пока практически в каждом матче отмечается голевыми действиями. Но ему комфортнее играть на фланге
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red hikkikomori
Ответ Фанат спорта01
Вингеры забивают не меньше форвардов,Роналду будучи вингером забивал в 2раза больше центрального Напа команды.
Есть и защитники забивающие достаточно много, но всё равно некорректно их сравнивать с чистой 9 по результативности
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Sergey Kuznetsov
с каких это пор мю нужен нападающий, который может забивать?
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Дмитрий Сопров
губа-то не дура) может тогда уже лучше сразу половину арсенала и сити купить, чтоб вернее было?
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Someone from Internet
Ответ QWertY
Ничего не поменялось. Это Мерсон, а не Морган)
Так у Мерсона вообще когнитивный диссонанс. То у него Роналду – лучший, то худший...
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Yerkebulan
Ответ Ман Сити
А как же депутат, который изобрел школьные завтраки? Его же так хвалят (пока контракт не продлил). Для титула офсайдникам нужно чтобы офсайды не свистелись ни в одном матче.
Начиная с твоего любимого Демичелиса, регулярно унижает защитников ситей))
+1
-1
0
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Ман Сити
А как же депутат, который изобрел школьные завтраки? Его же так хвалят (пока контракт не продлил). Для титула офсайдникам нужно чтобы офсайды не свистелись ни в одном матче.
+1
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-6
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