Билялетдинов о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Ничего страшного, слезы лить, что ли? УЕФА так и будет юлить хвостом и идти вопреки тезису «спорт вне политики»

прокомментировал перенос Суперкубка Европы из России.

Матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2023 году должен был пройти в Казани. Во вторник, 24 января, стало известно, что УЕФА ищет другое место проведения матча.

«Вообще не расстраиваюсь по этому поводу. УЕФА так и будет юлить хвостом и идти вопреки тому тезису: «Спорт – вне политики».

Они прижались к полу, хвостом виляют и думают, что еще такого сделать РФС. Что другого от них ожидать? Не будет Суперкубка УЕФА, ничего страшного. Теперь слезы лить, что ли? Уже никак не реагируешь на эти заявления УЕФА», – сказал тренер «Химок».