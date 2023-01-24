Билялетдинов о переносе Суперкубка Европы из Казани: «Ничего страшного, слезы лить, что ли? УЕФА так и будет юлить хвостом и идти вопреки тезису «спорт вне политики»

Теги Химки премьер-лига Россия УЕФА Суперкубок Европы Ринат Билялетдинов Политика Футбол

Ринат Билялетдинов прокомментировал перенос Суперкубка Европы из России.

Матч между победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2023 году должен был пройти в Казани. Во вторник, 24 января, стало известно, что УЕФА ищет другое место проведения матча.

«Вообще не расстраиваюсь по этому поводу. УЕФА так и будет юлить хвостом и идти вопреки тому тезису: «Спорт – вне политики».

Они прижались к полу, хвостом виляют и думают, что еще такого сделать РФС. Что другого от них ожидать? Не будет Суперкубка УЕФА, ничего страшного. Теперь слезы лить, что ли? Уже никак не реагируешь на эти заявления УЕФА», – сказал тренер «Химок».

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14 комментариев

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vfrc14
И как он представляет этот матч? Даже внутри страны закрыты 11 аэропортов. Прям хлынут европейские фанаты в Казань и телеканалы в очередь встанут за право попасть на стадион. Звезды футбола сейчас просто мечтают сгонять в Татарстан. Какие европейские авиакомпании летают хотя бы до Москвы?
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interfutbol
А чего вы ожидали от НАТОвского УЕФА.
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Dizzod
А что такое политика? Что включает это понятие?
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Marienburg
В УЕФА в первую очередь думают, чтобы команды приехали в город и матч за Суперкубок элементарно состоялся. Но Биле невдомек
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ne ravnodushen
Про какой спорт вне политики можно говорить, если проправительственный газпромовский ФК "Зенит" снимает клип про СВО??
Зачем спортивный клуб публично вмешивается в политику? Зачем??
Чтобы потом жаловаться, что нас отстранили и что все вокруг плохие, а спорт вне политики?
Задорнов бы сказал - ну тупые!!
+1
-1
0
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Виктор Литвинов
Бездарь и никчёмный тренеришка
+4
0
+4
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stubborn89
Ответ Bdv68
Написав юлить в заголовке (вместо вилять, как в тексте) вы выставили Билла дебилом кривоязычным ☝️🤬
перечитай
0
-1
-1
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Bdv68
Написав юлить в заголовке (вместо вилять, как в тексте) вы выставили Билла дебилом кривоязычным ☝️🤬
+2
-2
0
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Влад Путман
В России почему-то считают, что этот тезис должен работать в одну сторону. Сами не придерживаются никаких принципов, но остальные их должны чётко соблюдать.
+39
-6
+33
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Алексей Гусев
Ответ Bartez1986
Никогда спорт не был вне политики. Никогда. Это уже пора понять всем
Был...правда только при ДеКубертене
+1
-4
-3
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Mikas7
Все мы видели как спорт вне политики в лужниках
+28
-6
+22
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cektor
100%
+2
-4
-2
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Bartez1986
Никогда спорт не был вне политики. Никогда. Это уже пора понять всем
+9
-3
+6
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mr.snooker
Ринатка🤡
+6
-3
+3
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