Инвестор «Химок» Садыгов: «Гогниев пришел в команду, сформированную Юраном. Будет другая команда, и она вас еще обрадует»
Инвестор «Химок» высказался о главном тренере Спартаке Гогниеве и о селекции клуба.
«Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят — это ребята из ФНЛ.
Что касается тренера, Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Юран. Это был другой футбол.
Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует», – сказал Туфан Садыгов.
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