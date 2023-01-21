Инвестор «Химок» Садыгов: «Гогниев пришел в команду, сформированную Юраном. Будет другая команда, и она вас еще обрадует»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Сергей Юран Туфан Садыгов Футбол

Инвестор «Химок» высказался о главном тренере Спартаке Гогниеве и о селекции клуба.

«Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят — это ребята из ФНЛ.

Что касается тренера, Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично Юран. Это был другой футбол.

Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует», – сказал Туфан Садыгов.

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8 комментариев

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Pol Barskiy
А Гогниев откуда пришёл, не из ФНЛ случайно?
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samarskij-kuzmich
А ещё надо поздравить Глушакова с присутствием в числе "ребята из ФНЛ". А сын Салыгова, надо понимать, "парень из РПЛ", если по логике и словам Садыгова. Он же в отличие от Глушакова не ушёл ))
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samarskij-kuzmich
Вот тут комментаторы поверили инвестору, что будет радость и Химки вылетят из РПЛ и вообще вылетят. И я тоже сначала поддался массовой эйфории, обещанной инвестором. Но есть одно Но. Он же не сказал - Химки вас обрадуют, он сказал - Думаю, что Химки вас ещё обрадуют. Поэтому рано радоваться. Садыгов ещё не уверен))
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Гамарджоба Генацвале
Звучит как угроза!
+5
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Arturitto
Главное,чтобы твой сыночек остался в клубе,а не перешел в топ-5 чемпионатов
+10
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Spaten
«Туфан и его команда»
+4
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Yndestad
Когда вылетит в Небесную Лигу)
+11
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ygcn5c2ty9
Химки и так весь спортс радуют всю первую половину чемпионата, мы с нетерпением ждём продолжения этого сериала!
+16
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