Инвестор «Химок» Садыгов: «Гогниев пришел в команду, сформированную Юраном. Будет другая команда, и она вас еще обрадует»

Инвестор «Химок» высказался о главном тренере и о селекции клуба.

«Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят — это ребята из ФНЛ.

Что касается тренера, Гогниев эту команду не формировал. Он пришел в уже сформированную команду. Раньше трансферами занимался лично . Это был другой футбол.

Сейчас будет другая команда. Думаю, она вас еще обрадует», – сказал .