Владельцы «ПСЖ» интересуются покупкой «МЮ», но ожидают конкуренции от Саудовской Аравии

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бизнес Глейзеры Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Владельцы «ПСЖ» проявляют интерес к «Манчестер Юнайтед».

По информации The Athletic, инвестиционная группа Qatar Sports Investments (QSI) заинтересована во владении английским клубом.

Маловероятно, что QSI сразу же совершит покупку в начале этого года – для этого компании придется очень быстро продать «ПСЖ», что не входит в ее планы.

Существует альтернативный вариант: суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority) может создать новую бизнес-структуру, отдельную от «ПСЖ» и ее владельцев, но это приведет к всевозможным проверкам от футбольных регуляторов.

На данный момент президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи не встречался с владельцами «Манчестер Юнайтед», семьей Глейзеров.

Отмечается также, что QSI ожидает конкуренции со стороны консорциума из Саудовской Аравии. При этом Суверенный фонд Саудовской Аравии уже владеет «Ньюкаслом».

Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»

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29 комментариев

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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Galano
Скоро шейхи купят все клубы АПЛ и это уже будет не АПЛ:)
Американо-арабская лига так и так)
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Чёрный тюльпан
Ответ Любезный Коссутий
только этого не хватало. где там дедушка Рэдклиф, со своим предложением 🤷‍♂️
Рэтклифф в одно лицо не купит МЮ, а уж тем более при наличии торгов, потому что могут найтись те, кто предложит всё равно больше, тогда как у Джима бюджет ограничен. Вряд ли он сможет дать больше 5-6 млрд. при условии, что в клуб придётся ещё миллиарда 2-3 ввалить на стадион, обновление базы и трансферы. Я бы вообще не ставил на него в этом замесе, только если он придёт за МЮ не в одиночку, но тогда и прикола в этом не будет. Не хочу, чтобы всякая шантрапа по типу Хэмилтона и пр. спортсменов подкидывали свои гроши, получая часть клуба и прибыль от него.
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borasco
Ну а что, все очевидно. ПСЖ они покупали ради ЧМ, который провели, чемп Франции особо никому не интересен в мире, поэтому логично перескочить в АПЛ
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Андрей Чучунков
Ответ фан лузеров
Их главная цель это Зенит
Ошибаетесь, берите выше – Уфа
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Илья Банюк
Ответ Sevuska
Было бы круто сделать из ПСЖ фарм-клуб для МЮ .
Скорее наоборот.
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-4
-4
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мс-мешок
Ответ фан лузеров
Добро пожаловать в ШПЛ(шейховская премьер лига)
Нормальный у меня ник, правда глаза режет?
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-1
-1
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TC@ER18
Две цистерны в одной деревне, это перебор ;)
+2
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+2
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danilevich
Обмен мбаппе на Антони .
Эх мечты 😒
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King_X
Наверняка у них есть мини-мечта дать ответку МС
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vzi
Ответ Moscwow
Почему? АПЛ - Арабская Премьер Лига
Арабская или американская?
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[AIG] 2008-2009
И мбаппе переведется в МЮ. Эль классико мбаппе холанд
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Любезный Коссутий
только этого не хватало.
где там дедушка Рэдклиф, со своим предложением 🤷‍♂️
+7
-1
+6
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Анваржан Хашимов
МЮ кашелёк здоровый Катарцы прям нужны им
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фан лузеров
Ответ Сергей Ангел
Скоро действительно Арабы выкупят все клубы АПЛ ещё и до Италии,Испании доберутся милиардеры хреново....
Их главная цель это Зенит
+16
-1
+15
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Сергей Ангел
Скоро действительно Арабы выкупят все клубы АПЛ ещё и до Италии,Испании доберутся милиардеры хреново....
+2
0
+2
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MUthebest
Ну владельцы ПСЖ это неплохо. Они и в базу вложились и стадион ПСЖ хотят выкупить чтобы усовершенствовать его, плюс развивают коммерцию и в состав вкладываются и УЕФА морковку подкинули, когда Суперлига намечалась.
+6
-1
+5
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Flow market Victor Mercedes
Ответ Galano
Скоро шейхи купят все клубы АПЛ и это уже будет не АПЛ:)
Англо Саксонская битва😁
0
-2
-2
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Jafarello
Ответ Galano
Скоро шейхи купят все клубы АПЛ и это уже будет не АПЛ:)
Арабская Профессиональная Лига)
0
0
0
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Flow market Victor Mercedes
Типа у кого будут идти дела лучше в ЛЧ туда зимой игроков в аренду отправлять и школьников в Брагу для набора опыта)))
0
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Azamat Kalandarov
Ответ Galano
Скоро шейхи купят все клубы АПЛ и это уже будет не АПЛ:)
Арабская Премьер Лига
0
-1
-1
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Elik1989
Ответ Galano
Скоро шейхи купят все клубы АПЛ и это уже будет не АПЛ:)
Та не, так и будет, АПЛ - Арабская Премьер-лига)
+4
-3
+1
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Moscwow
Ответ Galano
Скоро шейхи купят все клубы АПЛ и это уже будет не АПЛ:)
Почему? АПЛ - Арабская Премьер Лига
+97
-3
+94
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фан лузеров
Добро пожаловать в ШПЛ(шейховская премьер лига)
+1
-2
-1
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мс-мешок
АПЛ как была так и останется Арабская Премьера лига
+1
-6
-5
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Sevuska
Было бы круто сделать из ПСЖ фарм-клуб для МЮ .
+45
-9
+36
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