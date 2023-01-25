Семин о спортсменах в политике: «Если они умны, почему бы не пойти. Но они не должны забывать, что их работа отражается на простых людях»

Юрий Семин рассказал, о чем должны помнить спортсмены, которые идут в политику.

– Когда в сериале («Здесь был Палыч – прим.) вы замечали проблему, всегда говорили: надо спорткомитету/губернатору/властям обратить на это внимание, помочь. Учитывая, что вы бы точно выиграли выборы в том же Орле, когда-нибудь думали о политике?

– Никогда. Это не мое. Я, наверное, хорош в своем деле, я люблю свою профессию. В Орле внимательный молодой губернатор, я вижу, что город становится лучше. Смотрю с оптимизмом.

– В политике можно заниматься не городом, а спортом, развивать футбол.

– Не было времени об этом подумать. Я ведь закончил играть и сразу стал тренером. А бросать работу и перейти в политику – это не мое.

Все, что мы можем, – обратить внимание. Вот фильм сняли, сейчас с тобой разговариваем. Мы обсуждаем проблемы – может, кто-то услышит.

– А как вы относитесь к спортсменам во власти? Они там занимаются далеко не только спортом.

– У них свое видение жизни. Я не говорю, что это хорошо. Но и не говорю, что это плохо. Они достигли определенных успехов. Если они умны, почему бы не пойти. Другое дело, что их работа отражается на простых людях. И они должны это не забывать. Не забывать, откуда они вышли.

– А они не забывают?

– Очень часто забывают, – сказал главный тренер «Локомотива» в интервью .ru.

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