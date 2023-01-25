Семин о спортсменах в политике: «Если они умны, почему бы не пойти. Но они не должны забывать, что их работа отражается на простых людях»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Sports.ru Политика Футбол

Юрий Семин рассказал, о чем должны помнить спортсмены, которые идут в политику. 

– Когда в сериале («Здесь был Палыч – прим.) вы замечали проблему, всегда говорили: надо спорткомитету/губернатору/властям обратить на это внимание, помочь. Учитывая, что вы бы точно выиграли выборы в том же Орле, когда-нибудь думали о политике?

– Никогда. Это не мое. Я, наверное, хорош в своем деле, я люблю свою профессию. В Орле внимательный молодой губернатор, я вижу, что город становится лучше. Смотрю с оптимизмом.

– В политике можно заниматься не городом, а спортом, развивать футбол.

– Не было времени об этом подумать. Я ведь закончил играть и сразу стал тренером. А бросать работу и перейти в политику – это не мое.

Все, что мы можем, – обратить внимание. Вот фильм сняли, сейчас с тобой разговариваем. Мы обсуждаем проблемы – может, кто-то услышит.

– А как вы относитесь к спортсменам во власти? Они там занимаются далеко не только спортом.

– У них свое видение жизни. Я не говорю, что это хорошо. Но и не говорю, что это плохо. Они достигли определенных успехов. Если они умны, почему бы не пойти. Другое дело, что их работа отражается на простых людях. И они должны это не забывать. Не забывать, откуда они вышли.

– А они не забывают?

– Очень часто забывают, – сказал главный тренер «Локомотива» в интервью Sports.ru.

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15 комментариев

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stas82
После этих слов, Валуев будет думать,что он не только красивый,но ещё и умный.
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tolstiy
Ответ Алексей Седов
Если не ошибаюсь,Кабаева. Вроде была в думе,при этом ни какой дичи не несла и популистский бред не втирала. Тихо,молча,отсидела свое и....
Отсосала своё....
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Damir Zz
Ответ Red Line
Эти всё последствия крепостного права, от которого жители 1/6 части суши не избавились даже после его отмены, чуть более полутора сотен лет назад)
Именно, и всё это вплелось уже в культурный код россиян настолько плотно, что только хирургическим вмешательством можно это вылечить
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Алекс Буков
Кокорина срочно в политику, тогда бумеранг в виде стула может вернуться.
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Red Line
Ответ Damir Zz
Терпеть не могу эти слова "простые люди". Ука можно говорить же " ГРАЖДАНЕ". Вот эти упрощения нам с пелёнок подсовывают. Простые люди, маленький человек и далее по списку. Тьфу блин порвался я чета
Эти всё последствия крепостного права, от которого жители 1/6 части суши не избавились даже после его отмены, чуть более полутора сотен лет назад)
+1
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Алексей Седов
Ответ УбивеЦ
Не припомню ни одного умного спортсмена в думе
Если не ошибаюсь,Кабаева. Вроде была в думе,при этом ни какой дичи не несла и популистский бред не втирала.
Тихо,молча,отсидела свое и....
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Caniball
Ответ Дмитрий
Делала тулуп 100 лет назад=понимаешь в налоговых инициативах, скакала на бревне=трудовое законодательство, бил по пластиковой форме пластиковой палкой=молодец в охране окружающей среды!
Причем это делали постоянно на тренировках, а потом приходили домой и просто валились спать. Когда другие люди учились.
По себе знаю. До 15-ти лет занимался борьбой и учился на 3-4. На учебу сил не хватало, т.к. приходишь с тренировок, а они были 5-6 раз в неделю, и сил остается только поесть и лечь спать.
Поэтому когда стал вопрос о подготовке к поступлению в вуз, с борьбой пришлось завязывать.
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Slavick Nemkovsky
Ответ Damir Zz
Терпеть не могу эти слова "простые люди". Ука можно говорить же " ГРАЖДАНЕ". Вот эти упрощения нам с пелёнок подсовывают. Простые люди, маленький человек и далее по списку. Тьфу блин порвался я чета
Ну Сёмин, например, непростой человек, знает уважаемых людей. Из окна своего гелика смотрит на простых и думает: Поди ж, ты, суетятся тоже. Жить хочут...
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Пользователь заблокирован
Не припомню ни одного умного спортсмена в думе
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Кирилл.С-Пб
У нас в думе вообще одни "спортсмены", даже чемпионы в некоторых категориях...
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d.xoxlov
Ответ Damir Zz
Терпеть не могу эти слова "простые люди". Ука можно говорить же " ГРАЖДАНЕ". Вот эти упрощения нам с пелёнок подсовывают. Простые люди, маленький человек и далее по списку. Тьфу блин порвался я чета
Живые люди, так было бы гораздо лучше, мне кажется.
+6
-1
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Макс Шева
Во власти много людей которые учились вовсе не на то,чем в итоге занимаются.
Блат потому,что родненький из одного города.
Попади я во власть вы бы только и видели в моих помощниках всех с Ростова и Таганрога в отместку Питерским.
+3
-1
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Damir Zz
Терпеть не могу эти слова "простые люди". Ука можно говорить же " ГРАЖДАНЕ". Вот эти упрощения нам с пелёнок подсовывают. Простые люди, маленький человек и далее по списку. Тьфу блин порвался я чета
+57
-1
+56
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Дмитрий
Делала тулуп 100 лет назад=понимаешь в налоговых инициативах, скакала на бревне=трудовое законодательство, бил по пластиковой форме пластиковой палкой=молодец в охране окружающей среды!
+26
0
+26
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6rpvsqvwtj
Вот ,например Валуев!!!
+3
0
+3
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