Семин о госфинансировании спорта: «Почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства еще должна быть»

Юрий Семин в интервью Sports.ru поделился мнением о государственном финансировании спорта.

– Про финансовые процессы. По мотивам серии (сериала «Здесь был Палыч» – прим. Sports.ru) в Перми о возрождении « » у меня только один, но вечный вопрос: госфинансирование в спорте – зло?

– Да нет. Государство должно развивать спорт. Вот федерация организовала ЮФЛ, там 160 команд или больше. Это же для детей – здесь должно участвовать государство.

Клубы в идеале, конечно, должны перейти на частное финансирование. Есть же пример « ». Но почему « » не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства в нашем футболе еще должна быть.

А вообще, то, что произошло с «Амкаром», – трагедия. Клуб столько лет играл в Премьер-лиге, в Лиге Европы с «Фулхэмом» встречался. Это же такая боль для людей. Хорошо, что президент Валерий Чупраков сейчас серьезно занимается клубом.

– Смотря на нынешнюю обстановку, как вы думаете: когда-то наш футбол сможет стать частным хотя бы на 40-50 процентов?

– Конечно, сможет.

– Когда?

– Сложно сказать. Но сейчас уже есть процентов 15-20. У нас есть люди, у которых очень большой частный капитал. Футбол нужен болельщикам. Надо все стороны направлять друг к другу, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«У нас дружелюбная страна. В 2018-м люди показали, как принимают гостей». Юрий Семин о жизни и футболе в глубинке