Семин о госфинансировании спорта: «Почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства еще должна быть»

Теги Амкар Юрий Семин премьер-лига Россия бизнес Газпром Sports.ru Краснодар Футбол

Юрий Семин в интервью Sports.ru поделился мнением о государственном финансировании спорта.

– Про финансовые процессы. По мотивам серии (сериала «Здесь был Палыч» – прим. Sports.ru) в Перми о возрождении «Амкара» у меня только один, но вечный вопрос: госфинансирование в спорте – зло?

– Да нет. Государство должно развивать спорт. Вот федерация организовала ЮФЛ, там 160 команд или больше. Это же для детей – здесь должно участвовать государство.

Клубы в идеале, конечно, должны перейти на частное финансирование. Есть же пример «Краснодара». Но почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства в нашем футболе еще должна быть.

А вообще, то, что произошло с «Амкаром», – трагедия. Клуб столько лет играл в Премьер-лиге, в Лиге Европы с «Фулхэмом» встречался. Это же такая боль для людей. Хорошо, что президент Валерий Чупраков сейчас серьезно занимается клубом.

– Смотря на нынешнюю обстановку, как вы думаете: когда-то наш футбол сможет стать частным хотя бы на 40-50 процентов?

– Конечно, сможет.

– Когда?

– Сложно сказать. Но сейчас уже есть процентов 15-20. У нас есть люди, у которых очень большой частный капитал. Футбол нужен болельщикам. Надо все стороны направлять друг к другу, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«У нас дружелюбная страна. В 2018-м люди показали, как принимают гостей». Юрий Семин о жизни и футболе в глубинке

Материалы по теме

109 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Ответ Саша Пушкин
А в какой момент деньги, вырученные за продажу ресурсов земли русской, стали для граждан страны чужими?
В тот момент когда с них уплатили все причитающиеся налоги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Ответ Isshin88
Так во всём мире. Просто разница в том, что у нас компании, в том числе несырьевого сектора тоже открываются практически только в Москве, а в других странах бизнес открывается в разных городах, где он исторически появился. Как таже Кока-Кола, которая в США платит налоги в Атланте штат Джорджия. Про Москву-город-паразит - просто глупость. В Москве ещё с времён СССР большое количество НИИ и КБ, входящих в Ростех, Росатом, Роскосмос. Айти компании почти все крупные в Москве основаны и зарегистрированы. Это только то, что сразу в голову приходит. Касаемо «питерских» во власти: Путин, Медведев, Матвиенко, Козак, Мутко, Сергей Иванов, Патрушевы. Это я так, навскидку назвал…
>Как таже Кока-Кола, которая в США платит налоги в Атланте штат Джорджия.
Вы говорите что это нормально, но тут же приводите пример, что транснациональная корпорация зарегистрирована и платит налоги в Вологде, а не Москве.
Гениальный уровень аргументации.
>В Москве ещё с времён СССР большое количество НИИ и КБ, входящих в Ростех, Росатом, Роскосмос
А в советские времена Москва не была паразитом, не не не.
А что касается списка фамилий, половина из них на формальных должностях сидят и особо ничего не решают. Количество не Питерских на должностях того же уровня и выше будет раз в 10 больше.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ schwein
Я не передергиваю. Я ваши лозунги перевожу на нормальный язык, что даже вам понятно что вы глупость говорите. Газпром - акционерное общество, коммерческая организация. То есть вы требуете чтобы коммерческая организация не тратила деньги на какие то свои цели, а вместо этого тратила деньги на нужды населения, так? > покупка толсто >l<опого Халка целесообразнее, чем газификация регионов и постройка больниц и школ внутри страны. Все бы ничего, но только покупка Халка и газификация регионов, а уж тем более строительство школ и больниц вообще никак между собой не связаны.
Либо ты всерьез в веришь в написанное, что выдает в тебе недалекого человека, мозги которого основательно запудрили.
Либо ты из последних сил обмазываешься демагогией, лишь бы обелить клуб, которому сочувствуешь.
Даже не знаю, что для тебя хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Ответ La Crosse Bobcats
"по собственному желанию " )))))))))))))))
Вы считаете, что иностранные компании прям все хотели зарегистрироваться в условных Мурманске, Архангельске или Биробиджане, но нахлебники-москвичи им не позволили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Так газпром помогает максимально по сути одному клубу,в этом и впросы,что все деньги государсвенные вкладывают в зенит уже более 15 лет,пусть Газпром вкладывает но пропорциалнально,помогает и другим клубам,а так у всех на галазах Питерец Миллер себе игрушку сделал за счет государства,это не правильно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ Иллюзия обвала
Умирают деревни и посёлки из-за таких "нелибералов"-оптимизаторов, как ты
Ну если из-за таких как он деревни умирают, то почему от таких как вы они не процветают?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
La Crosse Bobcats
Ответ Isshin88
Так а в чём проблема? Туда итак государство последние годы переводит госкомпании. Тот же крупный иностранный бизнес по собственному желанию в большинстве своём в Москве регистрировался. Не нравился ему Питер. Неужели и здесь «кляты москали» виноваты? Тем более что Москвой руководит тюменец, а государством питерцы.
"по собственному желанию "

)))))))))))))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Ну так пусть Газпром дает деньги на развитие молодежного футбола. Люди же не против того, чтобы деньги шли на развитие молодежи.

Совершенно другое дело, когда Газпром покупает дорогущих бразильцев в своей проект и рисует себе звездочки. Или когда любая другая государственная компания дает деньги клубу на покупки дорогостоящих легионеров.

Но государство само не заинтересовано в том, чтобы делать футбол частным. Если это будет частная лавочка, она будет против Фан Айди и будет ратовать за возвращение пива и за другие вещи, которые приведут к получению денег клубом с людей, а не государством с людей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Ответ Саша Пушкин
А зачем ты передергиваешь и съезжаешь с темы? Это тебя не красит. Давай еще раз зафиксируем: покупка толсто >l<опого Халка целесообразнее, чем газификация регионов и постройка больниц и школ внутри страны. Блеск!
Я не передергиваю. Я ваши лозунги перевожу на нормальный язык, что даже вам понятно что вы глупость говорите.
Газпром - акционерное общество, коммерческая организация.
То есть вы требуете чтобы коммерческая организация не тратила деньги на какие то свои цели, а вместо этого тратила деньги на нужды населения, так?
> покупка толсто >l<опого Халка целесообразнее, чем газификация регионов и постройка больниц и школ внутри страны.
Все бы ничего, но только покупка Халка и газификация регионов, а уж тем более строительство школ и больниц вообще никак между собой не связаны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
S.A.N.
Ответ rasso
Поддержка государства и госкорпораций это прекрасно, но когда эти деньги идут на развитие футбола в стране, детско-юношеский и массовый спорт, а не на содержание одного конкретного клуба. Так и про катарских шейхов можно сказать, что они французский футбол развивают.
Катарские шейхи вообще-то офигеть как развивают франц. футбол. Через академию ПСЖ за 10 лет прошли Меньян, Рабьо, Гендузи, Кимпембе, Нкунку, Диаби - и это только среди тех, кто в сборной Франции отметился недавно.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Ответ schwein
Проблема в том, что зарабатывая на всей стране, указанные компании налог на прибыль централизованно платят в бюджет Москвы. Именно это обеспечило такое процветание города-паразита последние два десятилетия. А что касается руководства государством, то кроме бункерного деда там питерских уже давно не осталось, а вы все ноете.
Так во всём мире. Просто разница в том, что у нас компании, в том числе несырьевого сектора тоже открываются практически только в Москве, а в других странах бизнес открывается в разных городах, где он исторически появился.
Как таже Кока-Кола, которая в США платит налоги в Атланте штат Джорджия.

Про Москву-город-паразит - просто глупость. В Москве ещё с времён СССР большое количество НИИ и КБ, входящих в Ростех, Росатом, Роскосмос. Айти компании почти все крупные в Москве основаны и зарегистрированы. Это только то, что сразу в голову приходит.

Касаемо «питерских» во власти: Путин, Медведев, Матвиенко, Козак, Мутко, Сергей Иванов, Патрушевы. Это я так, навскидку назвал…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Государство и так помогает. Фанайди вводит. Куда уж больше помогать? Последний гвоздь в крышку гроба если только вбить?))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ Виталик Украинский
Вот эти ваши стенания о "газовом бабле" и "откровенном воровстве" вызваны банальной завистью к чужим деньгам и ментальностью завистливого человека (как поступили бы вы лично в подобной ситуации), но не здравым смыслом.
А в какой момент деньги, вырученные за продажу ресурсов земли русской, стали для граждан страны чужими?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Литвинов
Ответ reteka
Выхлоп с академии Краснодара стремится к нулю.
Ты посчитай сколько воспитанников лидеры своих клубов в лиге, умник
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Ответ Ковид 07.10.52
Все госсредства, которые сейчас улетают в футбол должны распределяться по понятной, прозрачной и справедливой системе между всеми участниками соревнования, а не по понятиям губернаторов и типов из одного города во власти. Только равные условия для всех участников ведут к прогрессу...посмотрите на НХЛ...куда стремятся все лучшие хоккеисты...
А не госсредства?
Если вы предлагаете двигаться по пути НХЛ, то вас не должна интересовать принадлежность спонсоров. Но вы почему то акцентируете внимание только на государственном участии. Почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fall_of_troy
Ответ лысый сый.
"Дворец в Геленджике" не сработал. Более того он показал, что недовольных в стране 0,01%. И даже если их в десять раз больше 0,1% , это ничего не меняет. Таким количеством недовольных , да еще с учетом их возраста, можно просто пренебречь. Про смерть русской деревни - Россия стала мировым лидером по продажам пшеницы на экспорт, следует из отчета министерства сельского хозяйства США. Ваш "либеральный" наезд не зашел, придумывайте что то ещё ))
Конечно дворец в Геленджике не сработал после того как его сдеанонили, а фильм о нем посмотрели более 100 миллионов. Вовику теперь жить уже не получится как хотелось. Бункерному пришлось вытаскивать Ротенберга чтобы тот под камеры что-то там лепил про "отель".

Причем тут продажа пшеницы на экспорт и то, что Россия глубинная вымирает и деградирует? Какой "либеральный наезд", малыш? Ты американец или русский вообще?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Сафонов
Все то вам должны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pont77
Ответ лысый сый.
....варианты газификации не «удовлетворяют требованиям корпоративных показателей эффективности» - чистый дисконтированный доход и срок окупаемости.... КапитализЬм....однако.
В России не капитализм, учи матчасть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Ответ schwein
Зайдите в любое АО и устройте им скандал, за то, что они покупают не самую дешевую туалетную бумагу в офис. Ведь сэкономленные на туалетной бумаге деньги могли бы пойти на нужды населения. Примерно этим вы сейчас занимаетесь.
А зачем ты передергиваешь и съезжаешь с темы? Это тебя не красит.
Давай еще раз зафиксируем: покупка толсто >l<опого Халка целесообразнее, чем газификация регионов и постройка больниц и школ внутри страны.
Блеск!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ответ schwein
А почему Газпром должен эти деньги на всех распределять? Хоть одну причину назовите? Мало того, вы сами же ноете про фармы, когда Газпром начинает поддерживать Оренбург, НН, Томь и так далее. Вы уж определитесь, чего вы на самом деле хотите (хотя мы то знаем, что вы мечтаете лишить Зенит спонсоров, так как это единственный способ его остановить).
Все госсредства, которые сейчас улетают в футбол должны распределяться по понятной, прозрачной и справедливой системе между всеми участниками соревнования, а не по понятиям губернаторов и типов из одного города во власти. Только равные условия для всех участников ведут к прогрессу...посмотрите на НХЛ...куда стремятся все лучшие хоккеисты...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
-Газпром финансирует Зенит, это плохо? - Да! - А если он будет финансировать твою команду? - Это хорошо!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oberkorn
Государство должно развивать и спонсировать детский спорт, а не этих пешеходов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Украинский
Ответ Саша Пушкин
Коли уж мы на футбольном сайте, встает резонный вопрос: а вливание газового бабла в Зенит, которое могло бы пойти на нужды населения, каким образом окупается? Разве это не просто игрушки нуворишей и симуляция построения сильного европейского клуба, прикрывающая откровенное воровство?
Вот эти ваши стенания о "газовом бабле" и "откровенном воровстве" вызваны банальной завистью к чужим деньгам и ментальностью завистливого человека (как поступили бы вы лично в подобной ситуации), но не здравым смыслом.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
колючий ёжик
Взять у всех, включая самые бедные слои населения, и отдать... ээээ, футболистам, получающим в разы больше, чем заплатил бы им рынок?

В общем, академиям помогать - это еще нормально, хотя и они должны стремиться к рыночным отношениям. Но переплачивать в разы футболистам, собирая с нищего населения - такое себе...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
schwein
Ответ Саша Пушкин
Расшифруй, пожалуйста. (Т.е. закопай себя еще глубже, показав свою мерзкую анти-человечесскую сущность)
Зайдите в любое АО и устройте им скандал, за то, что они покупают не самую дешевую туалетную бумагу в офис.
Ведь сэкономленные на туалетной бумаге деньги могли бы пойти на нужды населения.
Примерно этим вы сейчас занимаетесь.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий