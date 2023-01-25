Семин о госфинансировании спорта: «Почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства еще должна быть»
Юрий Семин в интервью Sports.ru поделился мнением о государственном финансировании спорта.
– Про финансовые процессы. По мотивам серии (сериала «Здесь был Палыч» – прим. Sports.ru) в Перми о возрождении «Амкара» у меня только один, но вечный вопрос: госфинансирование в спорте – зло?
– Да нет. Государство должно развивать спорт. Вот федерация организовала ЮФЛ, там 160 команд или больше. Это же для детей – здесь должно участвовать государство.
Клубы в идеале, конечно, должны перейти на частное финансирование. Есть же пример «Краснодара». Но почему «Газпром» не должен давать деньги на футбол? Пусть помогает. Доля государства в нашем футболе еще должна быть.
А вообще, то, что произошло с «Амкаром», – трагедия. Клуб столько лет играл в Премьер-лиге, в Лиге Европы с «Фулхэмом» встречался. Это же такая боль для людей. Хорошо, что президент Валерий Чупраков сейчас серьезно занимается клубом.
– Смотря на нынешнюю обстановку, как вы думаете: когда-то наш футбол сможет стать частным хотя бы на 40-50 процентов?
– Конечно, сможет.
– Когда?
– Сложно сказать. Но сейчас уже есть процентов 15-20. У нас есть люди, у которых очень большой частный капитал. Футбол нужен болельщикам. Надо все стороны направлять друг к другу, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».
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Вы говорите что это нормально, но тут же приводите пример, что транснациональная корпорация зарегистрирована и платит налоги в Вологде, а не Москве.
Гениальный уровень аргументации.
>В Москве ещё с времён СССР большое количество НИИ и КБ, входящих в Ростех, Росатом, Роскосмос
А в советские времена Москва не была паразитом, не не не.
А что касается списка фамилий, половина из них на формальных должностях сидят и особо ничего не решают. Количество не Питерских на должностях того же уровня и выше будет раз в 10 больше.
Либо ты из последних сил обмазываешься демагогией, лишь бы обелить клуб, которому сочувствуешь.
Даже не знаю, что для тебя хуже.
)))))))))))))))
Совершенно другое дело, когда Газпром покупает дорогущих бразильцев в своей проект и рисует себе звездочки. Или когда любая другая государственная компания дает деньги клубу на покупки дорогостоящих легионеров.
Но государство само не заинтересовано в том, чтобы делать футбол частным. Если это будет частная лавочка, она будет против Фан Айди и будет ратовать за возвращение пива и за другие вещи, которые приведут к получению денег клубом с людей, а не государством с людей.
Газпром - акционерное общество, коммерческая организация.
То есть вы требуете чтобы коммерческая организация не тратила деньги на какие то свои цели, а вместо этого тратила деньги на нужды населения, так?
> покупка толсто >l<опого Халка целесообразнее, чем газификация регионов и постройка больниц и школ внутри страны.
Все бы ничего, но только покупка Халка и газификация регионов, а уж тем более строительство школ и больниц вообще никак между собой не связаны.
Как таже Кока-Кола, которая в США платит налоги в Атланте штат Джорджия.
Про Москву-город-паразит - просто глупость. В Москве ещё с времён СССР большое количество НИИ и КБ, входящих в Ростех, Росатом, Роскосмос. Айти компании почти все крупные в Москве основаны и зарегистрированы. Это только то, что сразу в голову приходит.
Касаемо «питерских» во власти: Путин, Медведев, Матвиенко, Козак, Мутко, Сергей Иванов, Патрушевы. Это я так, навскидку назвал…
Если вы предлагаете двигаться по пути НХЛ, то вас не должна интересовать принадлежность спонсоров. Но вы почему то акцентируете внимание только на государственном участии. Почему?
Причем тут продажа пшеницы на экспорт и то, что Россия глубинная вымирает и деградирует? Какой "либеральный наезд", малыш? Ты американец или русский вообще?
Давай еще раз зафиксируем: покупка толсто >l<опого Халка целесообразнее, чем газификация регионов и постройка больниц и школ внутри страны.
Блеск!
В общем, академиям помогать - это еще нормально, хотя и они должны стремиться к рыночным отношениям. Но переплачивать в разы футболистам, собирая с нищего населения - такое себе...
Ведь сэкономленные на туалетной бумаге деньги могли бы пойти на нужды населения.
Примерно этим вы сейчас занимаетесь.