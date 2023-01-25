Семин о России: «У нас дружная, доброжелательная страна – со своими проблемами. ЧМ-2018 показал, как простые люди принимают гостей»

Теги Юрий Семин премьер-лига Россия Sports.ru ЧМ-2018 FIFA Футбол

Юрий Семин в интервью Sports.ru поделился мнением о России.

– Россия – какая она?

– Большая. Богатая талантливыми людьми во всех профессиях. Я считаю, что у нас дружная страна, доброжелательная. Чемпионат мира в 2018 году показал, как простые люди принимают гостей.

Рабочая страна. Люди любят работать.

Страна со своими проблемами.

– Россия – футбольная страна?

– Конечно. Посмотри, как любят футбол. В Орле на ЮФЛ ходит по две тысячи человек. И это нет рекламы. А будет реклама…

И это еще не самый футбольный город. Посмотри, что творится в том же Краснодаре, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«У нас дружелюбная страна. В 2018-м люди показали, как принимают гостей». Юрий Семин о жизни и футболе в глубинке

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114 комментариев

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Денис Давыдов
Ответ Хортон
Вы правда считаете, что если человека из бункера махнуть не глядя, например, на другого человека, шьющего варежки в ИК-6, то самая большая проблема России будет решена? Серьезно?
Как минимум одна будет решена - сменяемость власти.
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Денис Давыдов
Ответ fall_of_troy
Если бы эти 50% существовали, то не приходилось бы зэков тягать уголовнику Жене Пригожину. Одно дело пыхтеть и угорать в комментах, другое дело - встать с дивана и умереть в окопе за дворец в Геленджике и счастье Луизы Кривоногих. Zеды никогда ничего не решают. Когда СССР распадался тогдашние zеды палец о палец не ударили для его защиты. Так же будет когда бункерный отходить будет.
Забавно читать терзания глубинного народа о том, как заказчик убийства 4 человек среди которых беременная девушка и двое детей вышел на свободу после полугода "службы", отсидев всего лишь 3,5 года из 22 лет. Кто-то пишет что справедливо, кто-то негодует, но факт что теперь он "герой" и на свободе, спокойно отдыхает в Турции, а Пригожин требует что бы оскорбляющие, в том числе и зэков из Вагнера несли наказание. В такой реальности мы сейчас находимся.
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d.xoxlov
Ответ Тюменец
У нас проблема одна. Не высокая такая. Амбициозная.
Простота хуже воровства.
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d.xoxlov
Это, конечно, не каждому уму постижимо, но речь здесь о живых людях, не о тех "голограммах", которых в телевизоре и интернете день изо дня суют во все материалы.
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Собака-буддист
Ответ WhatZ
"бьют и правильно делают". То есть ты считаешь, что бить исключительно по национальности это нормально? (да и вообще кого-то бить) А ведь когда-то также по национальному признаку один небезызвестный "герой" истреблял евреев... Но нацисты они в Украине, да?
То есть вы утверждаете что в Украине нету нацистов? К сожалению нацисты есть и в Украине и в России.
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Di@ablo
Ответ Skepta
Доброжелательные не то слово. Буквально все соседи на протяжении истории ощутили российскую доброжелательность во всей красе. Каждому народу есть что вспомнить, даже в пределах России.
Какой милый и убогий сарказм, направленный на разжигание. У нас же недостаточно ненависти по тупому национальному и историческому признаку в 21 веке. Вы даже недостойны презрения.
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IVWT
Ответ Pb-SE
Доброжелательная страна, 70% жителей которой (по официальной статистике) одобряет обстрел детских площадок и больниц на территории соседней страны.
А можно ссылочку на официальную статистику именно с такой формулировкой?
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Осоавиахим
Да уж. Дружелюбие прет во все щели, особенно неистово оно прет последний год.
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Макс Шева
Счастлив ,что мне посчастливилось жить в России.Горжость пробегает до мурашек.
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-= Masteryuga =-
Ответ Pb-SE
Доброжелательная страна, 70% жителей которой (по официальной статистике) одобряет обстрел детских площадок и больниц на территории соседней страны.
Свали отсюда, паразит
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Ole Gunor
Ответ Крэнг
Старый маразматик, якшающийся с бандитами, что-то там вещает про мирную и доброжелательную страну, ну смех
Да в том то и дело, что с одной стороны вы правы, а с другой, не маразмат он, а в целом, зажравшийся и далекий от реальности персонаж. Один фильм его чего стоит, с поездкой по городам и стадионам Италии, такой дружелюбный дедушка, в модном пухаре и шарфике катается по Италии и чешет об абстрактном. Когда практически всей в РФ вообще закрыт выезд в ЕС. Тошно смотреть на все это. И этот мутный Нобель еще зачем то в эту байду вписался. Ну не то сейчас время для подобных сериалов.
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NoWar
Ответ Адександр Беляев
ну вот..шобла сбежавших айтисосов выразила своё фи гуру отечественного футбола. Да Шпалыч на вас мудаков с мозолистыми анусами плевал с высоты своего величия.
У тебя, Шурик, понос?
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Олег Акимов
Ответ Мадина Уйгурова
Ну мы в России всегда умели пускать пыль в глаза и относится к гостям лучше чем к своим гражданам. Мы помним добрых полицейских говорящих на инглише и параллельно пенсионную реформу и избиения дубинками на митингах сразу после...
Типичная потёмкинская деревня. Выстилаемся перед ревизором.
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NoWar
Ответ Адександр Беляев
Слава Путину!!! Смерть ИГИЛУ и пиндосам и гейропским уесосам.
Про печенегов забыл.
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Адександр Беляев
Слава Путину!!! Смерть ИГИЛУ и пиндосам и гейропским уесосам.
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Skepta
Доброжелательные не то слово.
Буквально все соседи на протяжении истории ощутили российскую доброжелательность во всей красе.
Каждому народу есть что вспомнить, даже в пределах России.
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dimitrii36
Ответ Ковид 07.10.52
Смешно..свои нынешние территории разрушены, не хватает ни средств ни людей их благоустроить, так давай и чужие испоганим...
а мне нет, не до смеха, я жил в девяностые, знаю, что есть "ху", мне ваши мнения по боку, соседи скачат уже порядком как, а таперича там миром и не пахнет, я скорее достигну пенсиона, чем вукраина расцветет...
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Адександр Беляев
Шпалыч !!! Народ с тобой.
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Адександр Беляев
минусуют...значит в точку я попал
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Dmitry Koway
Ответ D-eisler@yandex.ru
ДААААААААААА???????????????????? АХАХАХАХАХАХ
Жалко тебя. Что за болезнь?
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nmnackjbxkasbk
Ответ I A
Очень дружелюбная страна. Особенно когда бурят или казах пытается квартиру в Москве арендовать. Вот там дружелюбие рекой течет, да.
ну это Мааасква.
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Сергей Чекрыжов
Ответ Добрый Ретроград
Конечно правильно.
Мда. С таким комплексом даже тяжело представить, как ты в этом году пережил херсонское, харьковское, киевское, черниговское опизд###ливания от украинцев
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ta-tosha
Ответ Andy93
мммм свидетели монголо-татаро-бурято-якутов)
Так и есть
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Адександр Беляев
ну вот..шобла сбежавших айтисосов выразила своё фи гуру отечественного футбола. Да Шпалыч на вас мудаков с мозолистыми анусами плевал с высоты своего величия.
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Seven2482
Ответ Брукс Хэтлин
Совсем фляга свистит у шпалыча
у тебя вообще её (флягу ) оторвало
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