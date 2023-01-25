Семин о России: «У нас дружная, доброжелательная страна – со своими проблемами. ЧМ-2018 показал, как простые люди принимают гостей»

Юрий Семин в интервью Sports.ru поделился мнением о России.

– Россия – какая она?

– Большая. Богатая талантливыми людьми во всех профессиях. Я считаю, что у нас дружная страна, доброжелательная. Чемпионат мира в 2018 году показал, как простые люди принимают гостей.

Рабочая страна. Люди любят работать.

Страна со своими проблемами.

– Россия – футбольная страна?

– Конечно. Посмотри, как любят футбол. В Орле на ЮФЛ ходит по две тысячи человек. И это нет рекламы. А будет реклама…

И это еще не самый футбольный город. Посмотри, что творится в том же Краснодаре, – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

«У нас дружелюбная страна. В 2018-м люди показали, как принимают гостей». Юрий Семин о жизни и футболе в глубинке