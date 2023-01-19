«Рома» готова продать Дзаньоло за 35-40 млн евро зимой. «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Боруссия» заинтересованы

«Рома» готова продать полузащитника зимой.

Как пишет журналист Джанлука Ди Марцио, римляне открыты к продаже 23-летнего футболиста несмотря на то, что летом заблокировали его уход. Руководство «Ромы» уже дало добро на продажу итальянца. Клуб хочет получить около 35-40 млн евро за хавбека.

Агенты игрока уже ищут ему варианты продолжения карьеры. Интерес к нему проявляют « », « » и дортмундская « ». «Рома» рассмотрит любое предложение, но пока официальных обращений в клуб не поступало.

«Рома» уже ищет игрока, который заменит Дзаньоло в случае продажи.

Срок нынешнего контракта итальянца с клубом рассчитан до лета 2024 года. Стороны не смогли договориться о новом соглашении.

В этом сезоне у атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.