«Челси» рассмотрит предложения по Зиешу до закрытия зимнего окна. Хавбек интересен «Барсе», «Ньюкаслу» и «Роме»
«Челси» готов обсудить возможный уход хавбека Хакима Зиеша в январе.
Лондонцы рассмотрят предложения по 29-летнему игроку сборной Марокко до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что Зиеш интересен «Барселоне», «Роме» и «Ньюкаслу».
Статистика полузащитника, чей контракт с «Челси» рассчитан до июня 2025 года, – здесь.
сюда же можно добавить и Ориги.
двойной эпик-фейл
тем более, пусть исправляется
У Милана молодой Де Блеккере или как его там растет.При правильном развитии будет топом,способным играть как праймовый Пасторе.
Ну а если нет - еще один Гуркюфф.
Бельгиец перспективен.А вот от Зиеша уже ждать нечего
У Зиеша же это 99% последний контракт