«Челси» рассмотрит предложения по Зиешу до закрытия зимнего окна. Хавбек интересен «Барсе», «Ньюкаслу» и «Роме»

Теги Рома Челси Ньюкасл премьер-лига Англия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Хаким Зиеш Футбол

«Челси» готов обсудить возможный уход хавбека Хакима Зиеша в январе.

Лондонцы рассмотрят предложения по 29-летнему игроку сборной Марокко до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Зиеш интересен «Барселоне», «Роме» и «Ньюкаслу».

Статистика полузащитника, чей контракт с «Челси» рассчитан до июня 2025 года, – здесь.

22 комментария

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vabroyde@mail.ru
Ответ Алекс Мелкумян
Хороший игрок, жалко под него никто почти не подстраивает команду, в клубе попроще должен быть звездой
Ответ на комментарий
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Shikari
Ответ Любезный Коссутий
Зиешу меньше 30. в Италии мог бы пылить еще года 4-5 спокойно
меньше 30 аж на 2 месяца :)
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Любезный Коссутий
Ответ Shikari
днарь из Бельгии еще может заиграть, и его хоть куда-то можно будет продать. У Зиеша же это 99% последний контракт
Зиешу меньше 30. в Италии мог бы пылить еще года 4-5 спокойно
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Любезный Коссутий
Ответ Собака хаски в маске
ну конечно,второй Таарабт будет как раз впору. У Милана молодой Де Блеккере или как его там растет.При правильном развитии будет топом,способным играть как праймовый Пасторе. Ну а если нет - еще один Гуркюфф. Бельгиец перспективен.А вот от Зиеша уже ждать нечего
пока правильное развитие еще впереди, а правый вингер срочно нужен уже сейчас, и правый фланг у Милана откровенно слаб, а еще пол-чемпа впереди
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Любезный Коссутий
Ответ Born is the King
За те 25-28 которые Милан предложит Челси его не продаст. А ведь Милан летом мог его купить но вместо Зиеша взял того днаря из Бельгии за 40 млн
да, пока это выглядит как явный провал Мальдини.
сюда же можно добавить и Ориги.
двойной эпик-фейл
тем более, пусть исправляется
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забойщик
А кто тогда будет Мудрика нагружать диагональными пасами?
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Собака хаски в маске
Ответ Любезный Коссутий
Мальдини, не спи! вместо разнорабочего и салемакерсов, на правый фланг, прекрасный вариант будет
ну конечно,второй Таарабт будет как раз впору.
У Милана молодой Де Блеккере или как его там растет.При правильном развитии будет топом,способным играть как праймовый Пасторе.
Ну а если нет - еще один Гуркюфф.
Бельгиец перспективен.А вот от Зиеша уже ждать нечего
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Собака хаски в маске
Барсе? Им мало после Арда Турана,Коутиньо - еще этого?
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Джейме Ланнистер
Красная цена этого флопа 10 млн.
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Aktan
Для Ньюкасла будет отличным дополнением, а Барса тут смотрится как желтизна, на правый фланг под Дембеле и Рафинью?! и очень странно что Милан не фигурирует, хотя летом была куча слухов
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Shikari
Ответ Born is the King
За те 25-28 которые Милан предложит Челси его не продаст. А ведь Милан летом мог его купить но вместо Зиеша взял того днаря из Бельгии за 40 млн
днарь из Бельгии еще может заиграть, и его хоть куда-то можно будет продать.
У Зиеша же это 99% последний контракт
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Сергей Раевский
Так как он играл в Аяксе уже не заиграет нигде
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Born is the King
Ответ Dmitry Sarkisyan
Все, кроме Стерлинга
Как раз таки Стерлинга надо первым выкидывать с его зарплатой
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Dmitry Sarkisyan
Ответ Born is the King
Скорее всего Ауба тоже уйдет зимой. Летом продадут Стерлинга, Пулишича,РЛЧ
Все, кроме Стерлинга
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Born is the King
Скорее всего Ауба тоже уйдет зимой. Летом продадут Стерлинга, Пулишича,РЛЧ
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Born is the King
Ответ Любезный Коссутий
Мальдини, не спи! вместо разнорабочего и салемакерсов, на правый фланг, прекрасный вариант будет
За те 25-28 которые Милан предложит Челси его не продаст. А ведь Милан летом мог его купить но вместо Зиеша взял того днаря из Бельгии за 40 млн
+5
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Юсуф Тайсумов
Обмен на рафинья с доплатой от барсы
+1
-2
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Юсуф Тайсумов
Ответ Алекс Мелкумян
Хороший игрок, жалко под него никто почти не подстраивает команду, в клубе попроще должен быть звездой
В аяске
+2
-2
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Алекс Мелкумян
Хороший игрок, жалко под него никто почти не подстраивает команду, в клубе попроще должен быть звездой
+3
0
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DolJun
но только у ньюкасла есть 50 лямов
+1
-3
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Любезный Коссутий
Мальдини, не спи! вместо разнорабочего и салемакерсов, на правый фланг, прекрасный вариант будет
+30
-3
+27
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Z i Z u
В Роиу неплохо бы, но потянут ли его ЗП Римляне?
+6
-1
+5
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