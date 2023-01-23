«Челси» рассмотрит предложения по Зиешу до закрытия зимнего окна. Хавбек интересен «Барсе», «Ньюкаслу» и «Роме»

« » готов обсудить возможный уход хавбека в январе.

Лондонцы рассмотрят предложения по 29-летнему игроку сборной Марокко до закрытия зимнего трансферного окна, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что Зиеш интересен «Барселоне», «Роме» и « ».

Статистика полузащитника, чей контракт с «Челси» рассчитан до июня 2025 года, – здесь.