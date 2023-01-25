Владелец «Эвертона» Мошири готов продать клуб за 500+ млн фунтов

Теги Эвертон премьер-лига Англия бизнес Футбол

Мажоритарный владелец «Эвертона» Фархад Мошири готов продать клуб.

Миллиардер намерен выручить за «ирисок» свыше 500 млн фунтов, и несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес к сделке.

В 2016 году Мошири приобрел 49,9% акций «Эвертона». Спустя два года он увеличил свою долю до 68,6%, а в июне 2019-го — до 77,2%.

После 20 матчей мерсисайдцы занимают в таблице АПЛ 19-е место. На днях был уволен главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.

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47 комментариев

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Андрей Иванов
Ответ Evgeniy 72
Из хорошего в Эвертоне - фанбаза и строящийся новый стадион. Из плохого - это нынешняя позиция в зоне вылета, долги и плохое положение в ФФП, в случае попадания в еврокубки они не скоро смогут нормально усилиться, так как бездарно тратили всю эпоху Мошири. Ну и стадион они строят мелковатый, для амбициозных покупателей это минус. При таких вводных скорее цена ещё снизится. В случае вылета нужно будет вернуться, или цена упадет до вообще несерьёзной отметки. Сколько уже было продаж клубов дешевле принадлежащего им стадиона, а стоимость состава вообще никак на ценник не влияет, если клуб не Топ.
Так ты еще попробуй вернуться -чемпионшип еще тот крепкий орешек.
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Burenjargal Ts
Ответ mcowen
кто-то же купил Челси
в точку :P
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Михаил Сафонов
Ну Че? Скидыыаемся и выводим в пердив.
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Mikas7
5 Мудриков
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Тюменец
Ириски крепко застряли в булках...
Если, к слову, ощущение, что клуб купят довольно быстро. Гонка вооружений в АПЛ набирает ход и к такому клубу с историей интерес будут всегда.
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-1
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Evgeniy 72
Ответ Born is the King
Очень дёшево за клуб АПЛ. Там состав будет минимум 300 млн
Из хорошего в Эвертоне - фанбаза и строящийся новый стадион. Из плохого - это нынешняя позиция в зоне вылета, долги и плохое положение в ФФП, в случае попадания в еврокубки они не скоро смогут нормально усилиться, так как бездарно тратили всю эпоху Мошири. Ну и стадион они строят мелковатый, для амбициозных покупателей это минус. При таких вводных скорее цена ещё снизится. В случае вылета нужно будет вернуться, или цена упадет до вообще несерьёзной отметки. Сколько уже было продаж клубов дешевле принадлежащего им стадиона, а стоимость состава вообще никак на ценник не влияет, если клуб не Топ.
+3
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+3
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Rainn
Ответ Born is the King
Ну долги будет платить клуб
Так и стоимость клуба будет снижаться. Так себе инвестиция :)
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окечуква
Давно пора, а то очищение чемпионшипом в этом сезоне уже неиллюзорно маячит.
+2
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+2
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Konstruktor_PAW
Ответ Born is the King
Очень дёшево за клуб АПЛ. Там состав будет минимум 300 млн
у клуба 400млн долг
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John Snow
Скажите Боули что Эвертон это нападающий
+1
-1
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Eden Hazard
Ответ Born is the King
Ну долги будет платить клуб
Там платить не особо есть чем. Потому и продали в прошлое лето Ришарлисона резко, гораздо дешевле, чем собирались изначально. Там 2 или 3 дня до начала процедуры банкротства было. Так что такой клуб дорого не может стоить. Если состав стоит столько, сколько и должны, плюс зарплаты платить надо, ещё куча расходов на содержание. В общем, вкладываться надо будет новому владельцу точно.
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Ser Kay
Наигрался?))
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Isshin88
Случайно совпало с «уходом Усманова на пенсию»?
+3
0
+3
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ManUtd8082
Тьфу на тебя ещё раз Мошири. Развалил клуб Усманова
+2
-1
+1
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mcowen
Ответ inf
"и несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес к сделке" Интересно посмотреть, кто окажется таким идиотом, чтобы купить Эвертон )
кто-то же купил Челси
+2
-2
0
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inf
"и несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес к сделке"

Интересно посмотреть, кто окажется таким идиотом, чтобы купить Эвертон )
+1
-2
-1
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FilFil
Челси за одно ТО столько сливает 😅
+5
0
+5
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EvertoniaMen
Ответ sacha2
Начнём с того, что у него 77% акций. Значит он может продать только их, а не сам Эвертон. А уже тот, кто купит эти 77%, будет бодаться за остальные акции... этим же можно и закончить:)
Зачем бодаться за остальные акции?
+4
0
+4
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Karra
управленческий кризис
а ведь до возвеличения мансити был сильнейшим клубом за пределами топ4. даже разок вытеснил оттуда ливерпуль, правда в квалификации сыграл бездарно и в группу не попал.
опять же, фан база отличная и стадион очень достойный.
в общем, могут и должны идти по стопам ньюкасла.
+17
0
+17
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Born is the King
Ответ Exterior
Тем более в тексте написано, что у него 77% доли а не все 100.
Без разницы, главное контрольный пакете будет у покупателя
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Iomov
Я наверное возьму... Ну и на сдачу что нибудь из чемпеншипа прихвачу наверное
+1
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sacha2
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Exterior
Ответ gPk
Ну хз.410 миллионов состав по трансфермаркету стоит , плюс у клуба долгов миллионов на 450 есть.Скидка ли это
Тем более в тексте написано, что у него 77% доли а не все 100.
+1
-2
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2ran
Ни у кого нет 499999950 фунтов)?
+1
-1
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Born is the King
Ответ Eden Hazard
Там и долгов на 400 с чем то)
Ну долги будет платить клуб
+1
-2
-1
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