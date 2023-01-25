Владелец «Эвертона» Мошири готов продать клуб за 500+ млн фунтов
Мажоритарный владелец «Эвертона» Фархад Мошири готов продать клуб.
Миллиардер намерен выручить за «ирисок» свыше 500 млн фунтов, и несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес к сделке.
В 2016 году Мошири приобрел 49,9% акций «Эвертона». Спустя два года он увеличил свою долю до 68,6%, а в июне 2019-го — до 77,2%.
После 20 матчей мерсисайдцы занимают в таблице АПЛ 19-е место. На днях был уволен главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.
Если, к слову, ощущение, что клуб купят довольно быстро. Гонка вооружений в АПЛ набирает ход и к такому клубу с историей интерес будут всегда.
Интересно посмотреть, кто окажется таким идиотом, чтобы купить Эвертон )
а ведь до возвеличения мансити был сильнейшим клубом за пределами топ4. даже разок вытеснил оттуда ливерпуль, правда в квалификации сыграл бездарно и в группу не попал.
опять же, фан база отличная и стадион очень достойный.
в общем, могут и должны идти по стопам ньюкасла.