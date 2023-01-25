Владелец «Эвертона» Мошири готов продать клуб за 500+ млн фунтов

Мажоритарный владелец « » Фархад Мошири готов продать клуб.

Миллиардер намерен выручить за «ирисок» свыше 500 млн фунтов, и несколько потенциальных покупателей уже проявили интерес к сделке.

В 2016 году Мошири приобрел 49,9% акций «Эвертона». Спустя два года он увеличил свою долю до 68,6%, а в июне 2019-го — до 77,2%.

После 20 матчей мерсисайдцы занимают в таблице 19-е место. На днях был уволен главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.