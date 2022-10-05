Племянник Сороса заинтересован в покупке «Эвертона»

Племянник Джорджа Сороса может купить .

Джеффри Сорос и Саймон Хорсман, продюсеры из Лос-Анджелеса, заинтересованы в приобретении ливерпульского клуба. Они создали компанию LAMF Global Ventures Corp, консультирует их бывший директор «Эвертона» Кит Харрис.

Харрис вел переговоры с владельцем клуба Фархадом Мошири еще в конце прошлого сезона, но встречи между Мошири и представителями LAMF не было.

Ранее стало известно, что переговоры с владельцем «Эвертона» ведет американский инвестор Мачек Камински. Он представляет консорциум, возглавляемый бывшим генеральным директором «Манчестер Юнайтед» и «Челси» Питером Кеньоном.

Мошири стремится привлечь финансирование, чтобы покрыть расходы на строительство нового стадиона – около 550 миллионов фунтов. Он готов продать миноритарный пакет акций клуба консорциуму Кеньона и Камински, но соглашение еще не достигнуто.