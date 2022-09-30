Американский бизнесмен Камински может купить «Эвертон» за 400 млн фунтов. У 8 клубов АПЛ будут владельцы из США, если это случится

Владельцем может стать американский инвестор.

По информации Financial Times, ирано-британский бизнесмен Фархад Мошири, владеющий ливерпульским клубом, ведет переговоры о его продаже за 400 миллионов фунтов инвестору из Миннесоты Мачеку Камински.

В последние дни в переговорах наметился прогресс. Для завершения сделки потребуется одобрение от АПЛ.

Если продажа состоится, это будет означать, что в половине из 20 клубов Премьер-лиги будут американские инвестиции.

«Эвертон» станет 8-м клубом , полностью принадлежащим американцам (также – «Арсенал», «Астон Вилла», «Челси», «Кристал Пэлас», «Фулхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед»), и 10-м, где американцы имеют доли (также – «Лидс» и «Вест Хэм»).