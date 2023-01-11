Агент Сафонов о переходе Писарского в «Крылья»: «А кто его будет снабжать передачами? Глушенков с Пиняевым ушли»
Алексей Сафонов оценил переход Владимира Писарского из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
Ранее форвард выступал под фамилией Сычевой.
— Поняли, зачем Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья»? Следующим его клубом станет «Зенит»?
— Не знаю, не знаю... Меня этот переход удивил. Сомневаюсь, что в Самаре он будет забивать столь же часто, как и в «Оренбурге».
— Почему?
— А кто его будет снабжать передачами в «Крыльях»? Глушенков с Пиняевым ушли. Это в «Оренбурге» подобрана чуть ли не самая сильная полузащита в лиге. Особенно когда латиноамериканцы ловят кураж в домашних матчах, остановить их невозможно. Аргентинцы, Марин быстро находили Сычевого пасами.
Как бы Владимир не повторил путь Агаларова. На того играла вся «Уфа», а в «Ахмате» ситуация поменялась.
— Не перехвалили ли СМИ Сычевого? Может быть, и нет в нем ничего особенного?
— Ну почему? Определенный путь он уже прошел. Парень сам себя вытащил. Приехал из Крыма, дошел до РПЛ, почти в каждом матче забивает. Тут я снимаю перед ним шляпу. Если человек заслуживает, его надо хвалить. Но не очаровываться.
Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Свои сомнения по поводу его перспектив в Самаре я вам уже высказал. Если ошибусь, вновь отдам должное этому нападающему, – сказал футбольный агент.
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