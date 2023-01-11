Агент Сафонов о переходе Писарского в «Крылья»: «А кто его будет снабжать передачами? Глушенков с Пиняевым ушли»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Алексей Сафонов Оренбург Максим Глушенков Сергей Пиняев Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Алексей Сафонов оценил переход Владимира Писарского из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

Ранее форвард выступал под фамилией Сычевой.

— Поняли, зачем Сычевой сменил «Оренбург» на «Крылья»? Следующим его клубом станет «Зенит»?

— Не знаю, не знаю... Меня этот переход удивил. Сомневаюсь, что в Самаре он будет забивать столь же часто, как и в «Оренбурге».

— Почему?

— А кто его будет снабжать передачами в «Крыльях»? Глушенков с Пиняевым ушли. Это в «Оренбурге» подобрана чуть ли не самая сильная полузащита в лиге. Особенно когда латиноамериканцы ловят кураж в домашних матчах, остановить их невозможно. Аргентинцы, Марин быстро находили Сычевого пасами.

Как бы Владимир не повторил путь Агаларова. На того играла вся «Уфа», а в «Ахмате» ситуация поменялась.

— Не перехвалили ли СМИ Сычевого? Может быть, и нет в нем ничего особенного?

— Ну почему? Определенный путь он уже прошел. Парень сам себя вытащил. Приехал из Крыма, дошел до РПЛ, почти в каждом матче забивает. Тут я снимаю перед ним шляпу. Если человек заслуживает, его надо хвалить. Но не очаровываться.

Давайте понаблюдаем за ним на длинной дистанции. Свои сомнения по поводу его перспектив в Самаре я вам уже высказал. Если ошибусь, вновь отдам должное этому нападающему, – сказал футбольный агент.

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10 комментариев

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Teodrakis
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Соколов, Ежов, Рахманович
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Кино Музыка
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У Семака именно так и будет.
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Кино Музыка
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Сомнения не беспочвены. Но Крылья не та команда, где нападающий будет на голодном пайке. Может даже прибавить.
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Том Смит
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В КС есть Ежов и Чиркович, может ещё кого при купят.
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В Питере Пять
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Зачем вообще уходить из такого крепкого играющего Оренбурга. Деньги?
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Никитос Рудых
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Так в Крыльях не только Глушенков с Пиняевым играют. Кто-то ещё сыграется с Писарским. И не факт, что он с ушедшими сыгрался бы
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Apol
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Так непривычно видеть новую фамилию Сычевого
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Тиджани Бабангида
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К мнению Сафонова стоит прислушаться - он в футболе разбирается не хуже профессиональных тренеров
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verhowen
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Очень интересно будет наблюдать за карьерой Писарского, в связи с его переходом Крылышки.
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sp.msk.86
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Все по делу.
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