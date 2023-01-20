Ари: «Кокорин мог бы играть за «Баварию» или «Ман Сити», если бы не ситуация с тюрьмой»

Теги высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Ари Футбол

Ари считает, что Александр Кокорин мог бы играть за «Баварию» или «Манчестер Сити».

«Кокорин – игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити». Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай – он попал в тюрьму.

Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде. У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», – заявил бывший игрок клубов РПЛ.

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10 комментариев

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шлеп нога
Да! В русской тюрьме нет плейстейшн!
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Фут.Боль
Так там играть пришлось бы и пахать. Это не про Санька совсем.
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Питер Пэн
Ответ Красный чай
Ари самое место в передаче "есть тема" там такое бредовое мнение в почете.
Зачем вообще этого бездаря и костолома даже по меркам РПЛ о чем-то спрашивают?
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Остужающий
Ой да причём тут тюрьма, ездил бы по командам рпл, на расслабоне до 30 поиграл, и все)
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Кокич
Ответ Sevuska
Не знаю как в Германии , но в Англии тюрьма точно не сахар .
По какой статье там чалился?
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Добрый Ретроград
Ответ Sevuska
Не знаю как в Германии , но в Англии тюрьма точно не сахар .
Да, уж не Норвегия.
+1
-1
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rigobersong
Сколько матчей Кокорина смотрел всегда казался обычным футболистом РПЛ, вообще ничем не выделялся:) Вот смотришь по Европейским меркам не самых топовых игроков вроде Халка, Промеса они действительно на порядок выше, но даже их никто бы в Баварию и МС не позвал:)) Где и какой там талант был у Кокорина:))
+2
-1
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Ваня Шипитко
Рассказов мог бы играть за Реал Мадрид, если б умел играть в футбол
+5
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+5
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Sevuska
Не знаю как в Германии , но в Англии тюрьма точно не сахар .
+3
-1
+2
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Красный чай
Ари самое место в передаче "есть тема" там такое бредовое мнение в почете.
+5
-1
+4
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