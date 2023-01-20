Ари: «Кокорин мог бы играть за «Баварию» или «Ман Сити», если бы не ситуация с тюрьмой»

Ари считает, что мог бы играть за «Баварию» или «Манчестер Сити».

«Кокорин – игрок с большим потенциалом! Я всегда представлял его играющим в Германии за «Баварию» или в Англии за «Манчестер Сити». Он сильный и очень быстрый футболист. Но, к сожалению, произошел тот случай – он попал в тюрьму.

Если бы не эта ситуация, он бы играл в клубах и странах, которые я назвал. Но я верю, что он сможет вернуться и играть в большой команде. У него есть талант и большой потенциал, чтобы оказаться в европейской команде», – заявил бывший игрок клубов РПЛ.