Роналдо: «Неймару стоит обратиться за психологической помощью – с таким давлением трудно справиться одному»

поддержал Неймара после вылета с .

«Я бы посоветовал обратиться за [психологической] помощью, чтобы противостоять этому давлению – для одного человека оно слишком велико.

Неймар вернется с той же страстью, с тем же желанием. Но я хочу подчеркнуть, что за психическим здоровьем наших игроков необходимо следить. Для нас очень важно решить этот вопрос, особенно когда речь идет о чемпионате мира, где весь мир смотрит на сборную. Весь мир смотрел на Неймара.

Когда я увидел его интервью, в котором он говорит, что психологически раздавлен, это разбило мне сердце. Мне хотелось бы знать, как помочь ему. Сейчас это возможно, но в мое время об этом говорили мало.

Все, что он сделал в своей карьере, невозможно обесценить. Что сделано, то сделано. Неймар знает об этом.

Конечно, все хотят выиграть чемпионат мира, но все понимают, что это нелегко. У нас пять титулов, и мы самые большие победители», – сказал бывший игрок сборной Globo.

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