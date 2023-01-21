Дзюба может перейти в чемпионат Китая после отказа «Торпедо» от трансфера (Calciomercato)
Артем Дзюба может перейти в китайскую команду.
34-летний форвард остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».
Как сообщает Calciomercato, приоритетом игрока было возвращение в Россию, однако после отказа «Торпедо» от трансфера перед нападающим открылась возможность перехода в чемпионат Китая.
С подробной статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.
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