Дзюба может перейти в чемпионат Китая после отказа «Торпедо» от трансфера (Calciomercato)

может перейти в китайскую команду.

34-летний форвард остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

Как сообщает Calciomercato, приоритетом игрока было возвращение в Россию, однако после отказа «Торпедо» от трансфера перед нападающим открылась возможность перехода в чемпионат Китая.

С подробной статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь.

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