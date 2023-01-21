Дзюба может перейти в чемпионат Китая после отказа «Торпедо» от трансфера (Calciomercato)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо высшая лига Китай Футбол

Артем Дзюба может перейти в китайскую команду. 

34-летний форвард остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Адана Демирспор».

Как сообщает Calciomercato, приоритетом игрока было возвращение в Россию, однако после отказа «Торпедо» от трансфера перед нападающим открылась возможность перехода в чемпионат Китая. 

С подробной статистикой Дзюбы можно ознакомиться здесь

Геркус подтвердил, что «Торпедо» отказалось от Дзюбы: «Вопрос закрыт»

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23 комментария

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Boov
Надо в Японию. Там он найдет развлечения по себе)
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Человек1991
2х метровый Дзюба китаёзам 20-30 голов положит за сезон.)
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Артем Дроздов
По итогу Рубин мог оказаться не самым плохим вариантом в карьере футболиста Дзю
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Victor Kravtsov
Дзюбей , кто знает , тот знает )
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poolshh
Так не доставайся же ты никому! ©
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Anton S
Что-то мне подсказывает, что никуда он не перейдёт, и, спустя какое-то время, мы увидим его на административной должности.
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alexsem69
Ответ Правый крайний
Дзю Ба.
Дзю Ба Али Экспресс)
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Winterburn
Российская древесина по бросовым ценам давно пользуется спросом в Китае
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Wiley Fox
А чего это в РПЛ нет своего Куньлуня?

Баринов, кутепов, дзюпа, жжикия, кокорин и прочие днища туда бы трудоустроились. Тренер китайский - Слу Цкий

Пошумели бы полешки, прогремели бы ещё
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red hikkikomori
Дзюбяо)
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Winterburn
Артемон в стране лилипутов )
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FC KARHU
Лучше на рынке со Слуцким остался бы
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alexsem69
Пошел по рукам
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Иван Шуткин
В Чемпионат Дзюбы надо переходить , организовать свой чемпионат и играть там)
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Bashibuzuck
Ответ Иван Новиков
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Неее, Ру Ка Пи Сун😁
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Мадрид наказывает!
Спорц, когда вы уже почините свои унылые алерты, которые не исчезают?
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Pertinax Gandi
Возьмите его уже кто-нибудь куда-нибудь. Сердце же кровью обливается!
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Kanan Jarrus
в итоге будет играть в чемпионате камбоджи
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igls54
Прорубил окно в Европу
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Красная стрела
Ух как китаезов раскидает😂 или там тоже будет падать от ветерка?
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Иван Новиков
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Правый крайний
Дзю Ба.
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AMORR 987
А куда? В Хуанчжоу Гринтаун?
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Басанг Басангов
Гоу в Аль-Наср «российский Роналду» нигде не пригодившийся
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