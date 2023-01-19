«Торпедо» не подписало Дзюбу из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке (Иван Карпов)
Стало известно, почему «Торпедо» не стало подписывать Артема Дзюбу.
По данным инсайдера Ивана Карпова, было три причины – плохая форма форварда, возможная негативная реакция болельщиков «Торпедо» на трансфер и возможные проблемы с атмосферой в раздевалке после перехода Дзюбы.
Ранее сообщалось, что у Дзюбы есть предложение от еще одного клуба Мир РПЛ.
Дзюба щас звезда Ютюба ) ему не до футбола уже )
Да поставьте уже наконец биометрические ключи на шкафчики в раздевалке и никакой Дзюба не сможет исправить атмосферу.