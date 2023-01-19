«Торпедо» не подписало Дзюбу из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке (Иван Карпов) 

Стало известно, почему «Торпедо» не стало подписывать .

По данным инсайдера Ивана Карпова, было три причины – плохая форма форварда, возможная негативная реакция болельщиков « » на трансфер и возможные проблемы с атмосферой в раздевалке после перехода Дзюбы.

Ранее сообщалось, что у Дзюбы есть предложение от еще одного клуба Мир .