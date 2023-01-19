«Торпедо» не подписало Дзюбу из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке (Иван Карпов) 

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы болельщики Торпедо Футбол

Стало известно, почему «Торпедо» не стало подписывать Артема Дзюбу.

По данным инсайдера Ивана Карпова, было три причины – плохая форма форварда, возможная негативная реакция болельщиков «Торпедо» на трансфер и возможные проблемы с атмосферой в раздевалке после перехода Дзюбы.

Ранее сообщалось, что у Дзюбы есть предложение от еще одного клуба Мир РПЛ.

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33 комментария

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Benderey
Это конечно эпический бред) Торпедо могло подписать лучшего форварда России последних лет пяти) Да, он на спаде, да, у него сложный характер! Но это человек умеет забивать, много забивать, умеет отдавать, умеет играть головой, незаменим на стандартах) Теперь Торпедо будет иметь хорошую атмосферу в фнл)))
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Олег Поддубный
Торпедо клуб, почему оно????
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La Crosse Bobcats
Ответ ТТД Бубнова
Ты видимо хотел пошутить, но не получилось. В Спартаке его как не любили, так и не любят. Это не один всем известный клуб, без чести и достоинства, который сглатывает подобное.
так Спартак сглатывает пребывание с своей команде всяких убийц и наркоторговцев, и прочих Гулиевых. так что ему то не привыкать))
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Макс Шева
Ну ещё Химки есть
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dmitry Orlov
Там же лимит на легов, из-за которого вроде как, чтобы полписать Криша, пришлось кого-то выпнуть
Абубакара
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ruslan_khaibulov
Ответ OldRedWhite
Это что значит даже ? Великая команда ! В ней лучший игрок в истории нашего футбола играл !
Ну я думаю что лучший игрок нашего футбола не один,в советском футболе выделяются Всеволод Бобров и Яшин. Именно тем что первый был вообще капитан сборной СССР по футболу и сборной СССР по хоккею, это образец авторитета и он был капитан сборной в период зарождения этих видов спорта в стране, кто ещё сделал такой вклад? Второй это самая главная звезда нашего футбола на мировом уровне
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Aleksandr Danilov
Ответ SportStrike
Вот и доказательство того, что форма, фанаты и атмосфера в раздевалке - это важнейшие факторы для успешной игры в футбол. Но не обескураживайся, Дзюба, всегда можно найти команду, которая не боится плохой формы и негативных реакций фанатов!
Особенно фанаты Торпеды, трудно представить что может эта торсида сделать с руководством
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Виталик Украинский
Ответ Ivan Petrov
Без славный конец...От дзюбы отказалось даже торпедо
Да это Спартак включил адмресурс, перекрывает все ходы Артемке дабы заполучить легенду себе.
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OldRedWhite
Ответ Василий Леонов
Кокорин там не играл
Эдуард Стрельцов там играл )))
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Человек1991
А было бы звучно ) Артём "Торпеда" Дзюба в Торпедо )
Дзюба щас звезда Ютюба ) ему не до футбола уже )
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ТТД Бубнова
Ответ SMART789
Вернуться в Спартак?
Ты видимо хотел пошутить, но не получилось. В Спартаке его как не любили, так и не любят. Это не один всем известный клуб, без чести и достоинства, который сглатывает подобное.
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Alexander91
Быть капитаном сборной и играть за клуб в лидерах,по итогу оказывается никому не нужен)
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Виталик Украинский
Дзюба может вернуться в свой столичный середняк. Но для этого необходимо напугать кого-то из родственников ножом и внести свой вступительный взнос в виде пакетика с порошком.
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добрый грек
"....возможные проблемы с атмосферой в раздевалке после перехода Дзюбы"

Да поставьте уже наконец биометрические ключи на шкафчики в раздевалке и никакой Дзюба не сможет исправить атмосферу.
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Dmitry Orlov
Ответ BigPapa
дорога в Наср-Аль
Там же лимит на легов, из-за которого вроде как, чтобы полписать Криша, пришлось кого-то выпнуть
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Кирилл Польский
Всё равно вылетят, так за счёт Дзюбы хоть медийности бы себе точно прибавили, о них хотя бы говорили. А там глядишь и забил пару тройку голов в пустые. Им с такой статистикой в атаке только от Дзюбы и отказываться
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Dmitry Orlov
Ответ alexsem69
Дзюба - чемодан без ручки)
Ну почему же "без"
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Raman Juve
Ответ SportStrike
Вот и доказательство того, что форма, фанаты и атмосфера в раздевалке - это важнейшие факторы для успешной игры в футбол. Но не обескураживайся, Дзюба, всегда можно найти команду, которая не боится плохой формы и негативных реакций фанатов!
Я так понимаю, что у Торпедо успехи за успехами, да?
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Василий Леонов
Ответ OldRedWhite
Это что значит даже ? Великая команда ! В ней лучший игрок в истории нашего футбола играл !
Кокорин там не играл
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Вася Столяр
Неужто даже из ФНЛ нет приглашений? Или из Медиалиги
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Алексей Степанов
Сказали бы сразу,что просто нет денег на зарплату. А по поводу формы,любой профессиональный спортсмен за месяц ее наберет
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BigPapa
дорога в Наср-Аль
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SMART789
Ответ SportStrike
Вот и доказательство того, что форма, фанаты и атмосфера в раздевалке - это важнейшие факторы для успешной игры в футбол. Но не обескураживайся, Дзюба, всегда можно найти команду, которая не боится плохой формы и негативных реакций фанатов!
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Enotaz24
Испугались воровства в раздевалке
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SportStrike
Вот и доказательство того, что форма, фанаты и атмосфера в раздевалке - это важнейшие факторы для успешной игры в футбол. Но не обескураживайся, Дзюба, всегда можно найти команду, которая не боится плохой формы и негативных реакций фанатов!
+14
-4
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