Медведева о «Динамо»: «Я амбассадор и болельщица. Мне больше интересна зрелищность, атмосфера на стадионе, но и термины узнаю каждый матч»

Теги Спартак Лужники ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва женское катание стадионы Евгения Медведева Матч ТВ Fan ID Футбол

Евгения Медведева рассказала, как начала болеть за «Динамо».

Фигуристка посетила тренировочный сбор в Абу-Даби по приглашению клуба.

– Как получилось, что ты оказалась здесь, в Абу-Даби, с «Динамо»?

– В прошлом сезоне был финал Кубка России в Лужниках между «Динамо» и «Спартаком». Меня спросили: за кого будешь болеть? И тогда ответила: за «Динамо». Наверное, из-за цвета. Синий мне всегда нравился больше. Вот так и выбрала себе команду. Потом меня стали чаще звать на матчи. Пришла один раз – понравилось, пришла другой, а потом это превратилось в приятную привычку. Теперь и сюда приехала, настоящая часть команды.

– То есть можно назвать тебя полноценным болельщиком «Динамо»?

– Предпочитаю слово «эксперт»! Но это шутка, конечно. Думаю, самое точное слово – амбассадор и болельщица.

– Бело-голубые лидируют по посещаемости в Москве. Как считаешь, сможет «Динамо» сохранить высокую посещаемость с учетом новых реалий с введением карты болельщика?

– Вообще не слежу за этой темой. Но слышала от людей, с кем общаюсь в клубе, что «Динамо» делает все для мотивации болельщиков, чтобы те приходили на трибуны.

– Насколько хорошо ты понимаешь футбол? Или все же важнее прийти на стадион, почувствовать вайб трибун?

– Понятно, что в футболе я разбираюсь куда меньше, чем в фигурном катании. Но потихоньку вливаюсь, если что-то во время матчей непонятно – уточняю, каждый матч какие-то термины узнаю. Да, мне, как зрителю, больше интересна зрелищность, атмосфера на стадионе. Но и общение с ребятами тоже важно: когда подворачивается случай, как здесь, очень интересно узнать футбол изнутри, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

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35 комментариев

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rospierdolator
Ответ Иван Павлов
А Динамо надо соболезновать? Из-за чего? Клуб развивается, в том числе медийно. Плюс сравнения некорректные какие-то. Приводится в пример игрок Динамо (при этом лучший за всю историю возможно не только Динамо, но и советского/российского футбола) и сравнивается с людьми, которые к клубу относятся опосредованно - либо как болельщики, либо как участвующие в медийных акциях клуба публичные персоны. Не видишь логической ошибки тут? Или типа академии Динамо надо второго Яшина вырастить?
Да очевидно, что у данного персонажа просто подгорает от любой новости про Динамо. Ну выс...ся на ветке и бог с ним.
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frog19
Мда, сочувствую Динамовским болельщикам. Какая то недалекая баба возомнила себя чуть ли не лицом клуба в массах.
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Иван Павлов
Ответ Wiley Fox
Соболезную ли я Динамо? Нет Это их выбор. От Яшина и Лещенко к чеботиной и Медведевой
А Динамо надо соболезновать? Из-за чего? Клуб развивается, в том числе медийно.

Плюс сравнения некорректные какие-то. Приводится в пример игрок Динамо (при этом лучший за всю историю возможно не только Динамо, но и советского/российского футбола) и сравнивается с людьми, которые к клубу относятся опосредованно - либо как болельщики, либо как участвующие в медийных акциях клуба публичные персоны. Не видишь логической ошибки тут? Или типа академии Динамо надо второго Яшина вырастить?
+3
-3
0
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Tarolya
Ответ TuttiTu
Можно нормально как-то назвать, а не амбассадор
эскорт?
+1
-1
0
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Ольга Ольгина
Ответ шампион
После какого стакана?
👍👍😅😅😅😅
+4
-2
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Ольга Ольгина
Давно ли стала болельщицой? - Ооодин гоод.😅😅😅 динамщица.
+5
-3
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Nassta
Ответ Жанна Авдеева
Там Родина выложила видосик Новый В конце спит кто-то
Не похоже что спит
0
-2
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margosha58
Амбассадор (представитель) Динамо? Серьезно? Где можно прочесть про этот контракт века? Врет, как дышит. А в реальности - Нестле и Сибирская косметика. Вот и все "амбассадорство".
+15
-3
+12
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Рустем Галеев
Ответ Жанна Авдеева
Фея
посмотрел)))))
0
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Павел Ермаков
Боярскому долгое время Миллер платил за ношение зенитовского шарфа на телепередачах.Типо рекламировал.Пока не объявил себя болельщиком Тосно.Так и фигуристки теперь харчеваются при клубах.Амбассадорши.)))
+8
-1
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Жанна Авдеева
Ответ Рустем Галеев
кто?
Фея
+2
-2
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Рустем Галеев
Ответ Жанна Авдеева
Там Родина выложила видосик Новый В конце спит кто-то
кто?
+1
0
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Lennuci
Ответ Shveddka
Какая ж ты болельщица,если терминов не знаешь?😆
Ладно болельщица, какой амбассадор без правил и терминов??? Послом на олимпиаде уже была, не знала зачем ее туда отправили.
+23
-4
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Жанна Авдеева
Там Родина выложила видосик Новый
В конце спит кто-то
+3
-2
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Анатолий Дмитриевич
про маяковский счетчик она уже знает?
+1
-3
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Shveddka
Какая ж ты болельщица,если терминов не знаешь?😆
+16
-3
+13
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Dan Kennedy
Ответ Биодудь
Мне тоже непонятно, зачем ты его сюда прилетаешь.
Потому, что в новости тэг Спартака.
+3
0
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Artemon1302
В чем функции этого амбассадора?😂 Или просто слово красивое?
Далёкие отголоски канадского вояжа...😊
+11
-4
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шампион
Ответ валя_стакан
Красавица
После какого стакана?
+9
-5
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валя_стакан
Красавица
+2
-7
-5
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dudufufu
Кофе растворимый Ambassador
+15
0
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Pb-SE
Амбассадоры Динамо: от Берии до Медведевой.
+13
-7
+6
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Alexandr Sokolov
Ответ TuttiTu
Можно нормально как-то назвать, а не амбассадор
не пропустит цензура)
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Alexandr Sokolov
Ответ x2dj8fx6q7
И зачем ее тут столько форсят) шлак
слишком много фк в футбольной ветке, не к добру (((
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Биодудь
Ответ WelcomeBackPURE
Непонятно при чем тут спартак
Мне тоже непонятно, зачем ты его сюда прилетаешь.
+9
-8
+1
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