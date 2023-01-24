Медведева о «Динамо»: «Я амбассадор и болельщица. Мне больше интересна зрелищность, атмосфера на стадионе, но и термины узнаю каждый матч»
Евгения Медведева рассказала, как начала болеть за «Динамо».
Фигуристка посетила тренировочный сбор в Абу-Даби по приглашению клуба.
– Как получилось, что ты оказалась здесь, в Абу-Даби, с «Динамо»?
– В прошлом сезоне был финал Кубка России в Лужниках между «Динамо» и «Спартаком». Меня спросили: за кого будешь болеть? И тогда ответила: за «Динамо». Наверное, из-за цвета. Синий мне всегда нравился больше. Вот так и выбрала себе команду. Потом меня стали чаще звать на матчи. Пришла один раз – понравилось, пришла другой, а потом это превратилось в приятную привычку. Теперь и сюда приехала, настоящая часть команды.
– То есть можно назвать тебя полноценным болельщиком «Динамо»?
– Предпочитаю слово «эксперт»! Но это шутка, конечно. Думаю, самое точное слово – амбассадор и болельщица.
– Бело-голубые лидируют по посещаемости в Москве. Как считаешь, сможет «Динамо» сохранить высокую посещаемость с учетом новых реалий с введением карты болельщика?
– Вообще не слежу за этой темой. Но слышала от людей, с кем общаюсь в клубе, что «Динамо» делает все для мотивации болельщиков, чтобы те приходили на трибуны.
– Насколько хорошо ты понимаешь футбол? Или все же важнее прийти на стадион, почувствовать вайб трибун?
– Понятно, что в футболе я разбираюсь куда меньше, чем в фигурном катании. Но потихоньку вливаюсь, если что-то во время матчей непонятно – уточняю, каждый матч какие-то термины узнаю. Да, мне, как зрителю, больше интересна зрелищность, атмосфера на стадионе. Но и общение с ребятами тоже важно: когда подворачивается случай, как здесь, очень интересно узнать футбол изнутри, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Плюс сравнения некорректные какие-то. Приводится в пример игрок Динамо (при этом лучший за всю историю возможно не только Динамо, но и советского/российского футбола) и сравнивается с людьми, которые к клубу относятся опосредованно - либо как болельщики, либо как участвующие в медийных акциях клуба публичные персоны. Не видишь логической ошибки тут? Или типа академии Динамо надо второго Яшина вырастить?
В конце спит кто-то