Медведева о «Динамо»: «Я амбассадор и болельщица. Мне больше интересна зрелищность, атмосфера на стадионе, но и термины узнаю каждый матч»

Евгения Медведева рассказала, как начала болеть за «Динамо».

Фигуристка посетила тренировочный сбор в Абу-Даби по приглашению клуба.

– Как получилось, что ты оказалась здесь, в Абу-Даби, с «Динамо»?

– В прошлом сезоне был финал Кубка России в Лужниках между «Динамо» и « ». Меня спросили: за кого будешь болеть? И тогда ответила: за «Динамо». Наверное, из-за цвета. Синий мне всегда нравился больше. Вот так и выбрала себе команду. Потом меня стали чаще звать на матчи. Пришла один раз – понравилось, пришла другой, а потом это превратилось в приятную привычку. Теперь и сюда приехала, настоящая часть команды.

– То есть можно назвать тебя полноценным болельщиком «Динамо»?

– Предпочитаю слово «эксперт»! Но это шутка, конечно. Думаю, самое точное слово – амбассадор и болельщица.

– Бело-голубые лидируют по посещаемости в Москве. Как считаешь, сможет «Динамо» сохранить высокую посещаемость с учетом новых реалий с введением карты болельщика?

– Вообще не слежу за этой темой. Но слышала от людей, с кем общаюсь в клубе, что «Динамо» делает все для мотивации болельщиков, чтобы те приходили на трибуны.

– Насколько хорошо ты понимаешь футбол? Или все же важнее прийти на стадион, почувствовать вайб трибун?

– Понятно, что в футболе я разбираюсь куда меньше, чем в фигурном катании. Но потихоньку вливаюсь, если что-то во время матчей непонятно – уточняю, каждый матч какие-то термины узнаю. Да, мне, как зрителю, больше интересна зрелищность, атмосфера на стадионе. Но и общение с ребятами тоже важно: когда подворачивается случай, как здесь, очень интересно узнать футбол изнутри, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.