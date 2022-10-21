«Динамо» — лидер по домашней посещаемости в РПЛ среди московских клубов. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й
Московское «Динамо» лидирует по домашней посещаемости в Мир РПЛ среди московских клубов в текущем сезоне.
За 7 матчей на «ВТБ Арене» в среднем побывало 17 433 зрителя, заполняемость составила 67,8%.
Второе место у «Спартака» — 12 801 (28,7%) после 5 домашних матчей, ЦСКА на третьей позиции — 12 157 (39,9%) после 7 игр на своем поле.
Четвертое место занимает «Локомотив» — 7834 (28,7%), пятая строчка у «Торпедо» - 3894 (8,6%).
Комментарии