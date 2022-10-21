Московское лидирует по домашней посещаемости в Мир среди московских клубов в текущем сезоне.

За 7 матчей на «ВТБ Арене» в среднем побывало 17 433 зрителя, заполняемость составила 67,8%.

Второе место у — 12 801 (28,7%) после 5 домашних матчей, на третьей позиции — 12 157 (39,9%) после 7 игр на своем поле.

Четвертое место занимает — 7834 (28,7%), пятая строчка у «Торпедо» - 3894 (8,6%).