«Динамо» — лидер по домашней посещаемости в РПЛ среди московских клубов. «Спартак» – 2-й, ЦСКА – 3-й

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Московское «Динамо» лидирует по домашней посещаемости в Мир РПЛ среди московских клубов в текущем сезоне.

За 7 матчей на «ВТБ Арене» в среднем побывало 17 433 зрителя, заполняемость составила 67,8%.

Второе место у «Спартака» — 12 801 (28,7%) после 5 домашних матчей, ЦСКА на третьей позиции — 12 157 (39,9%) после 7 игр на своем поле.

Четвертое место занимает «Локомотив» — 7834 (28,7%), пятая строчка у «Торпедо» - 3894 (8,6%).

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