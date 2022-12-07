Кокорин о том, как над ним подшучивал Касерес в «Фиорентине»: «Загонял мою машину на поле в ворота, шлепки мне завязывал»

рассказал, как в «Фиорентине» над ним подшучивал .

«Кто отвечал за юмор и подколы в «Фиорентине»? Сейчас — аргентинец Гонсалес. А до этого был уругваец Касерес. В мой адрес от Касереса постоянно прилетали качественные подколы, он прям молодец, набрался опыта.

Что он делал… Я на базу приезжал на «Смарте», а он мог выкатить его на поле и загнать машину прямо в ворота. Он подгадал момент, когда я отошел из раздевалки, и взял ключи. Потом выхожу на поле, смотрю: моя машина в воротах стоит. Я сразу понял, что это он — такой отморозок один в команде.

В моменте он меня достал. Мы же рядом в раздевалке сидели. Он то шлепки мне завяжет, то еще что-нибудь сделает.

Самое смешное, что он сделал: помнишь, были такие старые телефоны Nokia 3310? Он взял его, повесил на мое место и снизу написал: «тюремный телефон», – сказал форвард в интервью YouTube-каналу Kolos.

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