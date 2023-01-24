Джесси Лингард: «Вне поля я активен. У меня есть киберспортивная команда, бренд одежды и медиакомпания в Лос-Анджелесе – думаю, завершу карьеру в Америке»

Теги МЛС премьер-лига Англия бизнес Джесси Лингард стиль Футбол

Джесси Лингард рассказал, чем хочет заниматься после завершения спортивной карьеры.

«Я всегда был активен вне поля. Мне всегда хочется знать, чем заняться дальше, каковы следующие шаги, во что я могу быть вовлечен и что могу сделать. У меня есть киберспортивная команда – я люблю игры. Есть свой собственный бренд, я люблю моду. У меня есть медиакомпания под названием One Touch Entertainment. Я просто хочу быть счастливым и делать то, что мне интересно.

Что касается инвестиций и бизнеса, то, конечно, я хочу наладить все для младших брата и сестры и для дочери, чтобы, когда они вырастут, у них было чем заняться. Моя медиакомпания базируется в Лос-Анджелесе, и именно там я хочу жить, когда закончу с футболом. Завершить карьеру в Америке? Думаю, да», – сказал полузащитник «Ноттингем Форест» в подкасте The Diary of a CEO.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Нам все ровно) газуй !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Может тогда уже пора заканчивать? Ничего на поле не изменится в таком случае.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dеvid
Думал, что давно завершил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Григорий Федотов
Вот чем новое поколение отличается от поколения нулевых. Они уже думают как закончат и где, как деньжат поднять, а не трофеи над головой. Увы, это текущая реальность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
headmaster
Да уже можно ехать завершать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iJoy
Джесси, в киберспорте тоже надо трениться 😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
felipe89
Джесси молодец
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фрэнк Канистра
вне поля - активен. на поле - пассивен. не поймешь этих футболеров.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Outis
Короче говоря, пользы от его активностей — ноль) Хорошо, что родственникам помогает. Было б удивительно, если б не.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil_Alastar
0 г+п… потух Лингард
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deadjoker
А вот на поле уже, к сожалению, неактивен.
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yri Yrov
Никто и не сомневался что ты не бедствуешь
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий