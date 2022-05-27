Ондуа о поездке в Воркуту: «Жизнь не только в Москве и Питере. Люди там более душевные, каждый хочет помочь. Я был зимой в минус 62 градуса»

рассказал о поездке в Воркуту.

– Чему тебя научила поездка в Воркуту?

– Тому, что жизнь не только в Москве и Питере. Люди там более душевные. Они простые. Я просто в шоке. Москва – большой город, мегаполис. А там ты находишься, там знают – у нас гости. Каждый хочет тебе помочь – машиной, еще чем-то.

Ко мне там одна бабушка подошла и сказала: «Сынок, я первый раз вижу такой шоколад как ты. А можно тебя потрогать?» Я: «Давай, бабуля, можно».

– Ты еще и по-русски заговорил!

– (Смеется) Она такая? «Откуда ты так хорошо знаешь русский язык?» Я ей: «Бабуль, Россия – мой дом, я здесь живу». Она: «Серьезно? А у тебя жена русская?» – «Да». И она: «Ой, слава богу, ты такой хороший, приходит к нам почаще». Я ей сказал, что слишком далеко.

– Ты там был зимой или летом?

– Зимой. Минус 62 градуса. У меня была специальная одежда, одна компания организовала.

Это идет от передачи на ютубе. Юра Дудь (признан иноагентом в России). Мне стало интересно, как там люди жили и до сих пор живут.

– Ты сам туда захотел поехать и поехал один?

– Да. Потом решил с четырьмя друзьями. Нужен был какой-то туроператор.

– Туда же самолеты не летают зимой.

– Мы через Магадан. Потом на вертолете, потом какими-то машинами.

– А какой город тебя привлекает, если не брать большие города России – Москву и Питер?

– Белгород. Белгородская область. Маленький поселок Маслова Пристань – я там был и просто плакал. Меня так душевно люди встретили, что я начал плакать.

Меня каждый день приглашали в гости, ко мне люди приходили просто пообщаться. Я очень многое понимаю. Это мне осталось на память, думаю, на всю жизнь, – сказал бывший игрок «Анжи», выступающий сейчас за «Ганновер».

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