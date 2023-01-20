Властимил Петржела: «Мамаев – средненький футболист. Кокорин намного талантливее своего друга»

сравнил уровень мастерства и Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев – самый веселый дуэт в российском футболе. Но к игре это отношения не имеет, к сожалению. В основном они известны из-за плохих поступков.

Если сравнивать их уровень мастерства, то Мамаев – средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее своего друга.

Что посоветую Мамаеву после завершения карьеры? Пусть правильно живет! Надеюсь, он найдет работу по душе после футбола. Вряд ли Павел станет тренером, не вижу его в этой роли», – заявил экс-тренер «Зенита».

не играет с февраля 2022 года. Последним клубом хавбека были «Химки». Статистика 34-летнего футболиста – здесь.

Александр Кокорин провел 15 матчей за кипрский « » в этом сезоне, в которых забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.