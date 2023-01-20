Властимил Петржела: «Мамаев – средненький футболист. Кокорин намного талантливее своего друга»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Властимил Петржела Павел Мамаев Александр Кокорин Футбол

Властимил Петржела сравнил уровень мастерства Александра Кокорина и Павла Мамаева.

«Кокорин и Мамаев – самый веселый дуэт в российском футболе. Но к игре это отношения не имеет, к сожалению. В основном они известны из-за плохих поступков.

Если сравнивать их уровень мастерства, то Мамаев – средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее своего друга.

Что посоветую Мамаеву после завершения карьеры? Пусть правильно живет! Надеюсь, он найдет работу по душе после футбола. Вряд ли Павел станет тренером, не вижу его в этой роли», – заявил экс-тренер «Зенита».

Павел Мамаев не играет с февраля 2022 года. Последним клубом хавбека были «Химки». Статистика 34-летнего футболиста – здесь.

Александр Кокорин провел 15 матчей за кипрский «Арис» в этом сезоне, в которых забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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12 комментариев

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Честный контроль
Петржела талант в попугайных крылышках мерил или в стульях?
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NoWar
Ответ Юрий Кечко
Какого чемпиона он тренировал ? Зенит стал чемпионом после него Так можно любого тренера примазать Типо условно нынешний тренер сент этьена который в лиге 2 внизу , тренирует чемпиона , потому что они были им в 80-х
Зенит был вторым в 2003. А это совсем неплохо.
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Shuller18
Ответ Юрий Кечко
Мамаев один из главных талантов поколения , да впринципе как и Кокорин У обоих хлебушек вместо мозгов По Кокорина много сказано , хочу сказать про Мамаева , были периоды когда в Краснодаре он реально творил магию, это очень нетипично для паспортиста Но причина неудавшихся их Карьер повторюсь , голова
Мамаев в ЦСКА не выдержал конкуренцию и ушёл туда, где попроще. А принципе, наверное это был его потолок.
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Юрий Кечко
Ответ NoWar
Наш чемпионат может комментировать даже средненький кочегар, а Петржела все-таки тренировал чемпиона России.
Какого чемпиона он тренировал ? Зенит стал чемпионом после него
Так можно любого тренера примазать
Типо условно нынешний тренер сент этьена который в лиге 2 внизу , тренирует чемпиона , потому что они были им в 80-х
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DominatorDinamit
Ответ Сергей Чекрыжов
Мамаеву уже 34, а Кокорин молодой и перспективный
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди...
Кокорин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
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NoWar
Ответ Виталий Желтоусов
Властимил был средненьким тренером. Интересно почему он комментирует наш чемпионат. Зачем ему это?
Наш чемпионат может комментировать даже средненький кочегар, а Петржела все-таки тренировал чемпиона России.
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Valentin Kompaneytsev
Талант это божий дар. Он предназначен для того чтобы его реализовывать. Но Кокорин увы не реализовал его. Кокорин талантливее Мамаева, а финиш одинаков. Оба оказались бездарями.
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Юрий Кечко
Мамаев один из главных талантов поколения , да впринципе как и Кокорин
У обоих хлебушек вместо мозгов
По Кокорина много сказано , хочу сказать про Мамаева , были периоды когда в Краснодаре он реально творил магию, это очень нетипично для паспортиста
Но причина неудавшихся их Карьер повторюсь , голова
+5
-1
+4
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Виталий Желтоусов
Властимил был средненьким тренером. Интересно почему он комментирует наш чемпионат. Зачем ему это?
+1
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+1
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Сергей Чекрыжов
Мамаеву уже 34, а Кокорин молодой и перспективный
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Бухгалтер2021
мамй как то пробал с радаров сборной
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Владислав Бондарчук
Он мимо редакций ходит все время?))
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