Властимил Петржела: «Мамаев – средненький футболист. Кокорин намного талантливее своего друга»
Властимил Петржела сравнил уровень мастерства Александра Кокорина и Павла Мамаева.
«Кокорин и Мамаев – самый веселый дуэт в российском футболе. Но к игре это отношения не имеет, к сожалению. В основном они известны из-за плохих поступков.
Если сравнивать их уровень мастерства, то Мамаев – средненький российский футболист. Кокорин намного талантливее своего друга.
Что посоветую Мамаеву после завершения карьеры? Пусть правильно живет! Надеюсь, он найдет работу по душе после футбола. Вряд ли Павел станет тренером, не вижу его в этой роли», – заявил экс-тренер «Зенита».
Павел Мамаев не играет с февраля 2022 года. Последним клубом хавбека были «Химки». Статистика 34-летнего футболиста – здесь.
Александр Кокорин провел 15 матчей за кипрский «Арис» в этом сезоне, в которых забил 5 мячей и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
Так можно любого тренера примазать
Типо условно нынешний тренер сент этьена который в лиге 2 внизу , тренирует чемпиона , потому что они были им в 80-х
И сердцу тревожно в груди...
Кокорин - такой молодой,
И юный Октябрь впереди!
У обоих хлебушек вместо мозгов
По Кокорина много сказано , хочу сказать про Мамаева , были периоды когда в Краснодаре он реально творил магию, это очень нетипично для паспортиста
Но причина неудавшихся их Карьер повторюсь , голова