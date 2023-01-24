Ромеро о проблемах футболистов: «В мире есть люди, которым приходится вставать в 6 утра, чтобы заработать на хлеб. Плохие вещи в футболе не так уж плохи»

не считает проблемы футболистов серьезными в сравнении с обычными людьми.

«Там, где я вырос и откуда я родом, меня всегда учили выкладываться полностью. Я в отличном клубе, я зарабатываю на жизнь делом, которое мне нравится, так что единственное, чего я всегда придерживаюсь, что нужно отдавать все свои силы.

Футбол может быть опустошающим, в нем можно многого лишиться, но в Аргентине, да и во всем мире, есть люди, которым еды не хватает, которым приходится вставать в 6 утра, чтобы заработать на хлеб.

Плохие вещи в футболе на самом деле не так уже плохи, это просто футбольные вещи. Совершаешь ошибку – извиняешься и идешь дальше. Другого пути нет», – поделился мнением защитник « ».