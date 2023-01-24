Ромеро о проблемах футболистов: «В мире есть люди, которым приходится вставать в 6 утра, чтобы заработать на хлеб. Плохие вещи в футболе не так уж плохи»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристиан Ромеро Футбол

Кристиан Ромеро не считает проблемы футболистов серьезными в сравнении с обычными людьми.

«Там, где я вырос и откуда я родом, меня всегда учили выкладываться полностью. Я в отличном клубе, я зарабатываю на жизнь делом, которое мне нравится, так что единственное, чего я всегда придерживаюсь, что нужно отдавать все свои силы.

Футбол может быть опустошающим, в нем можно многого лишиться, но в Аргентине, да и во всем мире, есть люди, которым еды не хватает, которым приходится вставать в 6 утра, чтобы заработать на хлеб.

Плохие вещи в футболе на самом деле не так уже плохи, это просто футбольные вещи. Совершаешь ошибку – извиняешься и идешь дальше. Другого пути нет», – поделился мнением защитник «Тоттенхэма».

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33 комментария

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Zombieset
А во сколько ж он встает на тренировки? По-моему, спортсмены и вовсе раньше 5 утра поднимаются.
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Шарафат Дадашов
Ответ Born is the King
Ппц конечно,что для этих бегунков за мячом дикость вставать в 6 утра Обычно у этих бездарей тренировка в 11:00 начинается и длится максимум 2 часа, остальное время тусуются тренажёрке,спа, бассейн итп После обеда 1-2 часа бегают за мячом в двусторонке.
Ты даже, не понял сути, его слов.
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Алексей Поляков
🤣я 6 утра и встаю на работу🤣 правда на еду хватает😁
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Илья Сутурин
Ответ Marcus-light
Серьёзно? Вы не знакомы со своим начальством, заказчиками, соседями?)
Ну хорошо согласен
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Artur Turik
Ответ Леван Мкртчян
Законы рынка -- ничего не поделаешь. Как только мы с вами начнем меньше смотреть и коммерциализировать футбол, так и их зарплаты разительно сократятся ..... А пока всё именно так, как есть
Смотрю футбол исключительно через Эйс стрим, чтобы сократить их зарплаты.
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dolia1989@icloud.com
В 5 утра (
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Дмитрий Вшивков
Ответ Schiaff1no
Короткий сон со здоровьем ничего общего не имеет
Можно лечь в 22 часа и встать в 6,при чём тут короткий сон!? Привыкли в своих москвах до 9 спать, дереволазы
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Леван Мкртчян
Ответ зак
Так наоборот аудитория падает, это всё признают, футболистов становится меньше сейчас по пальцам пересчитать можно игроков высочайшего уровня, а зарплаты растут, вон в Баварии меньше 20 млн. не получают
Так в век интернета и цифровизации даже умеренный спад в популярности все ровно приводит к росту коммерциализации....так как монетизировать контент стало намного проще, по-сравнению с условными девяностыми или нулевыми. В этом фишка.
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Леван Мкртчян
Ответ Яйца Тен Хага
Нет он просто Москвич. Твою шутку я не оценил!
Ясно. Абсолютно понимаю вас, чувство юмора притупляется, когда Вы тоже москвич с ипотекой на шее
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Isa Babaev
Ответ Aziz Kurmanbekov
Верно. Это здравые мысли, коих нет у Ришарлисона, для которого поражение сопоставима со смертью родственника
Ришарлисон выбрался из трущоб, с 11 лет, продавал мороженое, мыл машины, чуть не умер от наркокартели, и своим трудом добился там где он сейчас, не тебе рассказывать ему что важнее футбола, который дал ему все
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Marcus-light
Ответ Илья Сутурин
Первый в мире, хоть где-то я первый)))
Серьёзно? Вы не знакомы со своим начальством, заказчиками, соседями?)
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krealpmoney
С одной стороны да, с другой - чьи-то тяготы и проблемы определенно не отменяют твоих собственных и на них не стоит закрывать глаза.

Так вот посмотришь на африканских детей, которые нюхают самолетное топливо и спят в бетонных канавах, и вроде твоя жизнь кажется не такой уж плохой...
+11
0
+11
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зак
Ответ Леван Мкртчян
Законы рынка -- ничего не поделаешь. Как только мы с вами начнем меньше смотреть и коммерциализировать футбол, так и их зарплаты разительно сократятся ..... А пока всё именно так, как есть
Так наоборот аудитория падает, это всё признают, футболистов становится меньше сейчас по пальцам пересчитать можно игроков высочайшего уровня, а зарплаты растут, вон в Баварии меньше 20 млн. не получают
+1
-2
-1
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Совесть Черданцева
Респект Крису. Никак не назовешь его зазнавшимся
+4
-1
+3
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Илья Сутурин
Ответ Marcus-light
Причём здесь хвастовство, если я говорю о знакомых, а не друзьях. Не уверен, что в мире есть хоть один человек старше лет 20, у которого нет богатых знакомых
Первый в мире, хоть где-то я первый)))
+1
0
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Яйца Тен Хага
Ответ Леван Мкртчян
Вам каждый день, в пять утра, звонят коллекторы ?
Нет он просто Москвич. Твою шутку я не оценил!
+3
-3
0
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Marcus-light
Ответ Schiaff1no
Короткий сон со здоровьем ничего общего не имеет
Суть не в том, чтобы мало спать, а в том, чтобы ложиться вовремя.
0
-8
-8
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Изат Касымов
Грязный подлый игрок . Ненавижу Ромеро
Хочется оскорбить его
Но как? Может быть Аргентинец?
Вполне подходит
+1
-5
-4
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Marcus-light
Ответ Xm.md
Самое глупое чем можно хвастануть в интернете - это наличием богатых знакомых
Комментарий скрыт
0
-9
-9
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Леван Мкртчян
Ответ зак
Платить..
Законы рынка -- ничего не поделаешь. Как только мы с вами начнем меньше смотреть и коммерциализировать футбол, так и их зарплаты разительно сократятся .....
А пока всё именно так, как есть
+3
-2
+1
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зак
Ответ Леван Мкртчян
Он говорит, что мир иногда не совсем справедлив и миллионерам надо меньше ныть
Платить..
+1
0
+1
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rej1sta
Ответ Born is the King
Ппц конечно,что для этих бегунков за мячом дикость вставать в 6 утра Обычно у этих бездарей тренировка в 11:00 начинается и длится максимум 2 часа, остальное время тусуются тренажёрке,спа, бассейн итп После обеда 1-2 часа бегают за мячом в двусторонке.
Вы бы хоть прочитали до конца что-ли…
+10
-1
+9
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Леван Мкртчян
Ответ Schiaff1no
Короткий сон со здоровьем ничего общего не имеет
Так может при таком графике люди, условно, и засыпают в девять вечера. Почему сразу ’короткий сон’
+1
-3
-2
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Xm.md
Ответ Marcus-light
Насколько я знаю своих богатых знакомых, вставать в 6 утра вообще признак здорового человека) Вот кто спит до 9-10 - обычно мало какую ценность представляет, хоть и может быть богат по иррациональным причинам
Самое глупое чем можно хвастануть в интернете - это наличием богатых знакомых
+21
-2
+19
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Леван Мкртчян
Ответ Seroga
Блин, я часто встаю в 5 утра из-за ипотеки... но вся прелесть в том, что я знаю, что всё зависит от меня, но есть люди, во сколько бы они не вставали, все равно они могут заработать только на хлеб...
Вам каждый день, в пять утра, звонят коллекторы ?
+28
-4
+24
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