Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»
Владельцы «ПСЖ» хотят инвестировать в клуб АПЛ.
По информации Bloomberg, инвестиционная группа Qatar Sports Investments заинтересована в полном поглощении или приобретении миноритарной доли акций «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед».
Также на этой неделе президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви относительно покупки доли акций «шпор».
Просто представьте что было бы на матчах МЮ против МС 😤💪🏻 это было бы великолепно 🤩
А вот FSG вполне может закрыть сделку с хорошим для себя профитом прямо сейчас. Они красавцы по таким делам.