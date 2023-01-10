Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»

Владельцы « » хотят инвестировать в клуб АПЛ.

По информации Bloomberg, инвестиционная группа Qatar Sports Investments заинтересована в полном поглощении или приобретении миноритарной доли акций « » или « ».

Также на этой неделе президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с председателем совета директоров « » относительно покупки доли акций «шпор».