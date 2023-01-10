Владельцы «ПСЖ» заинтересованы в полном поглощении или покупке доли «МЮ» или «Ливерпуля». Аль-Хелайфи также общался с Леви насчет «Тоттенхэма»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Ливерпуль бизнес Тоттенхэм Дэниэл Леви Нассер Аль-Хелайфи деньги Футбол

Владельцы «ПСЖ» хотят инвестировать в клуб АПЛ.

По информации Bloomberg, инвестиционная группа Qatar Sports Investments заинтересована в полном поглощении или приобретении миноритарной доли акций «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед». 

Также на этой неделе президент «ПСЖ» и гендиректор QSI Нассер Аль-Хелайфи провел переговоры с председателем совета директоров «Тоттенхэма» Дэниэлом Леви относительно покупки доли акций «шпор». 

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14 комментариев

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Strateg 7
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Ответ Ахма Начоо
Это уже монополия получается
Инфантино и Чеферин: "Нет!"
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Ахма Начоо
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Это уже монополия получается
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Висита Эльмурзаев
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Ответ j30
хороший вариант псж может как фарм использовать их чтобы обкатывать молодежь
или наоборот 🤣🤣
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pashka_86
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Хоть бы МЮ купили 🤞🏻Манчестер стал бы столицей футбола⚽️
Просто представьте что было бы на матчах МЮ против МС 😤💪🏻 это было бы великолепно 🤩
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Rick Sorkin
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Ответ Velirpa
не, ребят, европейцы не дадут вам фармы делать, как Зениту, это не Россия.
City Football Group вышел из чата.
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Arthur Jacob
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Как вообще можно на фоне всего этого продолжать болеть и переживать за клубы? Я бросил болеть за клубы после 16-17-и лет когда понял что уже никакой самобытности и идентификации нет уже
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Экспертное мнение
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арабские шейхи сделают из европейского футбола свой игровой плейстешн-клуб на уровне реальности, их главным конкурентом видимо станет испанская (нет, не ла) медиалига
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igls54
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Скупают легенд с одержимостью маньяков
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Shadow1882
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Ну Тоттенхэм уже второй год открыт для продажи, так что нормально. Всё же новейший топовый стадион, который не требует вложений, тоже имеет значение
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Фут.Боль
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Арабы скоро всю АПЛ выкупят.
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j30
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хороший вариант псж может как фарм использовать их чтобы обкатывать молодежь
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ta-tosha
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Глейзеры и Леви не умеют торговаться и вовремя делать бизнес.
А вот FSG вполне может закрыть сделку с хорошим для себя профитом прямо сейчас. Они красавцы по таким делам.
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Velirpa
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не, ребят, европейцы не дадут вам фармы делать, как Зениту, это не Россия.
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Mmzz
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Берите МЮ и в аренду Мбаппе и Месси. Посмотрим, что получится)
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