«Ньюкасл» обсудил с «МЮ» трансфер Мактомини. Манкунианцы не отпустят его зимой – в январе продаж вообще не будет
«Ньюкасл» попытался подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактомини.
По данным The Athletic, «сороки» обсудили с «МЮ» возможность организации перехода футболиста сборной Шотландии в январе.
«Юнайтед» не хочет продавать Мактомини зимой, а главный тренер клуба Эрик тен Хаг считает его ценным игроком. «Ньюкасл» собирается вернуться к этому варианту летом.
Утверждается, что «МЮ» вообще не хочет продавать футболистов в это трансферное окно, поскольку времени на подписание новичков на место ушедших игроков останется мало.
Мак к сожалению не поднимется выше уровнем уже. Средний игрок.