«Ньюкасл» обсудил с «МЮ» трансфер Мактомини. Манкунианцы не отпустят его зимой – в январе продаж вообще не будет

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия возможные трансферы Эрик тен Хаг Скотт Мактомини Футбол

«Ньюкасл» попытался подписать хавбека «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактомини.

По данным The Athletic, «сороки» обсудили с «МЮ» возможность организации перехода футболиста сборной Шотландии в январе.

«Юнайтед» не хочет продавать Мактомини зимой, а главный тренер клуба Эрик тен Хаг считает его ценным игроком. «Ньюкасл» собирается вернуться к этому варианту летом.

Утверждается, что «МЮ» вообще не хочет продавать футболистов в это трансферное окно, поскольку времени на подписание новичков на место ушедших игроков останется мало.

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29 комментариев

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Эндрю Сотка
Ранее авансом сравнивали с Роем Кином
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Алексей Толстюк
Ответ werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
Мужик, там есть молодые Майно и Горе полюс идентичный Кольер и Оеделе. Скорее всего летом купят цп и подтянут еще кого-то с академии
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laudrup
Ответ Евгений Ох
Надо брать замену не скоту а Эриксену, такого игрока который может и в паре с Каземиро сыграть выше на мести Кристиана, но так же и разрушителя на месте Каземиро что бы не было как вчера - один игрок выпал и в опорке дыра. А вот Эриксен может и посидеть в ротации. Кимиха, Родри, Тчуамени купить не реально) но есть Райс который как раз может и то и то.
Почему ты ещё не спортивный директор в МЮ?
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Ман Сити
Нельзя отпускать легенду
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Евгений Ох
Ответ Евгений Ох
Надо брать замену не скоту а Эриксену, такого игрока который может и в паре с Каземиро сыграть выше на мести Кристиана, но так же и разрушителя на месте Каземиро что бы не было как вчера - один игрок выпал и в опорке дыра. А вот Эриксен может и посидеть в ротации. Кимиха, Родри, Тчуамени купить не реально) но есть Райс который как раз может и то и то.
Мака продовать, Фреда с Эриксеном для ротации оставить.
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Евгений Ох
Ответ werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
Надо брать замену не скоту а Эриксену, такого игрока который может и в паре с Каземиро сыграть выше на мести Кристиана, но так же и разрушителя на месте Каземиро что бы не было как вчера - один игрок выпал и в опорке дыра. А вот Эриксен может и посидеть в ротации. Кимиха, Родри, Тчуамени купить не реально) но есть Райс который как раз может и то и то.
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Derrick13
Жалко конечно отпускать будет. Воспитанник, старательный, с характером. Сэр Алекс с такими работягами в обойме чемпионские команды собирал. Но... Команды сэра в прошлом, тут как голландец решит, может и будет для всех к лучшему летом расстаться.
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Игорь Климов
Ну, вот кто-нибудь ещё верит в ту несусветную ерунду, что Ньюкасл может арендовать на следующий сезон Кринжа7 из Аль-Наср?!
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madjer163
Ценный игрок полирует лавку 😆
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Джорджио Че
Ответ Люблю Марго Робби
Вчера худшим был на поле
Лол, и получил самые высокие оценки от ведущих английский газет.
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MARELLE CLOTHES
Ответ werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
В этом сезоне он заработал один пенальти в наши ворота,куча ошибок которые привели к голу(их несчитанное кол во) и САМОЕ ГЛАВНОЕ ЭТО ОН В ФИНАЛЕ ЛИГИ ЕВРОПЫ НЕ НАКРЫЛ ЗАЩИТНИКА ИЗ ЗА ЧЕГО НАМ ЗАБИЛИ,А ПОТОМ ПЕНАЛЬТИ...
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MARELLE CLOTHES
Ответ werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
Я тебе напомню,в вчерашнем матче это он подскользнулся и пропустил передачи на нам забили 3 -ий .....
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Master Slova
Ответ werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
Мак игрок экстра класса
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omsk1716
Нужно отпускать, а этом году ему уже 27, вряд ли выйдет на более качественный уровень. Возможно в новом клубе сможет обрести себя
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Джони Две Куртки
Почему бы не продать если можно млн 30-40 получить за него ( если конечно такая сумма). И купить молодого перспективного голландца за эту же сумму.

Мак к сожалению не поднимется выше уровнем уже. Средний игрок.
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Люблю Марго Робби
Ответ werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
Вчера худшим был на поле
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Gari Voter come back...
даже для игрока ротации слабоват,так и не смог прибавить,он просто не успевает что по скорости что по принятию решений,так что надо продавать
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piper65
При всех его минусах я бы точно не отпускал Скотти - играя (или даже тренируясь) с Каземиро он может вырасти в очень толкового игрока
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Master Slova
Зря, Фила Джонса могли бы продать
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werley
Не понимаю тех, кто рад тому, что Мактоминая бы продали. Здесь нужно понять, что игрок экстра-класса, умеющий на поле все, не пойдет в МЮ на лавку в роли подменного Каземиро. Игрок экстра-класса пойти на лавку может только в Реал, да и то не факт. А так то шотландец крепкий игрок-ролевик, пусть на многое и не претендующий, но адаптированный к лиге и клубу.
+23
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Great ManUtd
Ну лямов 40-50 Скотти стоит, если столько предложа - можно продавать и брать Невеша или Тилеманса.
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DolJun
Ответ фан лузеров
Наш клуб это не лондонский мешок
ваш клуб?)
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Great ManUtd
Эм...а Фила Джонса Ньюкасл не хочет подписать?! Туанзебе в подарок.
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Андер Эррера
После прихода Казе Скотт даже Фреду уступает по игре, так что отлично было бы продать его и купить Тилеманса
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фан лузеров
Ответ DolJun
лол, ньюкасл может купить буквально каждого игрока на планете земля, а обсуждает эту табуретку.
Наш клуб это не лондонский мешок
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