«Ньюкасл» обсудил с «МЮ» трансфер Мактомини. Манкунианцы не отпустят его зимой – в январе продаж вообще не будет

«Ньюкасл» попытался подписать хавбека « » .

По данным The Athletic, «сороки» обсудили с «МЮ» возможность организации перехода футболиста сборной Шотландии в январе.

«Юнайтед» не хочет продавать Мактомини зимой, а главный тренер клуба Эрик тен Хаг считает его ценным игроком. « » собирается вернуться к этому варианту летом.

Утверждается, что «МЮ» вообще не хочет продавать футболистов в это трансферное окно, поскольку времени на подписание новичков на место ушедших игроков останется мало.