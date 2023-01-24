Депутат Роднина: «Почему в России не научились профессионально управлять футболом и играть? Абрамович же смог. Есть примеры «Барсы» и «МЮ»

считает, что в российском футболе некачественное управление.

Об этом депутат Госдумы РФ заявила, комментируя рейтинг IFFHS. В ежегодном рейтинге сильнейших лиг мира РПЛ по итогам 2022 года упала с 36-го места на 80-е, оказавшись ниже чемпионатов Нигерии и Замбии.

«Меня даже не интересует, на каком месте расположился российский футбол в каком-то рейтинге.

Международные рейтинги вызывают у меня большие сомнения. В никаких рейтингах за 2022 год России нет. Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им.

Что касается наших профессиональных клубов, когда они появились? В 1992-м, после распада СССР, как мне кажется.

Не понимаю, почему мы не научились профессионально управлять футболом и играть в него? У нас есть же наглядные примеры – «Барселона» и «Манчестер». Абрамович же смог, у него есть деньги, но он не большой специалист в футболе. Он построил бизнес футбола.

В нашей стране все меняется, но мы никак не можем определиться, что делать со спортом. За 30 лет спорт поменялся – стал профессиональным, даже олимпийский», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?