Депутат Роднина: «Почему в России не научились профессионально управлять футболом и играть? Абрамович же смог. Есть примеры «Барсы» и «МЮ»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Роман Абрамович рейтинги Ирина Роднина IFFHS Политика Футбол

Ирина Роднина считает, что в российском футболе некачественное управление.

Об этом депутат Госдумы РФ заявила, комментируя рейтинг IFFHS. В ежегодном рейтинге сильнейших лиг мира РПЛ по итогам 2022 года упала с 36-го места на 80-е, оказавшись ниже чемпионатов Нигерии и Замбии.

«Меня даже не интересует, на каком месте расположился российский футбол в каком-то рейтинге.

Международные рейтинги вызывают у меня большие сомнения. В никаких рейтингах за 2022 год России нет. Раньше мы, вероятно, больше футболистов покупали у европейцев и денег много давали, а сейчас ничего не даем им.

Что касается наших профессиональных клубов, когда они появились? В 1992-м, после распада СССР, как мне кажется.

Не понимаю, почему мы не научились профессионально управлять футболом и играть в него? У нас есть же наглядные примеры – «Барселона» и «Манчестер». Абрамович же смог, у него есть деньги, но он не большой специалист в футболе. Он построил бизнес футбола.

В нашей стране все меняется, но мы никак не можем определиться, что делать со спортом. За 30 лет спорт поменялся – стал профессиональным, даже олимпийский», – заявила трехкратная олимпийская чемпионка.

Как устроен странный рейтинг, где РПЛ – 80-я, а лига Бразилии лучше всех? И что вообще за организация IFFHS?

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110 комментариев

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Pertinax Gandi
Можно подумать в фигурном катании что-то кардинально изменилось. Такое же бюджетное финансирование, как и в футболе.
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Stadjer
Ответ BeastI666I
Роднина про Барсу писала. Плевать мне на чувака. Он начал говорить, что неплохой менджмент. Ну давай я напишу, что у МС, МЮ и Барсы отличный менеджемент. А потом скажу, что я только МС имел в виду.
Тебе настолько плевать на чувака, что ответил именно на его комментарий. Если ты хочешь отправить комментарий родниной, то, пожалуй, придется ехать в зданию госдумы.
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Arty K.
Так ВОТ для кого рейтинг составлялся!
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ZjzoRe
почему расиянские депутаты так и не смогли воссоздать уровень жизни как в странах развитой демократии????
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Старый Сухи
Ответ Юрий Кечко
Почему у гражданки США упорно берут интервью на тему российского футбола , в котором она знает лишь то что на поле выходит 11 человек?
Я не уверен что она и это знает.
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DebunkerOfMyths
Её как депутата ГД интересует неумение профессионально управлять только по теме футбол?! Экономика, армия, здравоохранение, образование, да даже в том же спорте легкая и, например, тяжелая атлетика, её совсем не интересуют, да?)
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buturlinomo
Дума какое то в бОльшей степени сборище болтунов и просто глупых людей.
У нее сейчас нет никаких дел что ли по своей основной специальности? Такая ситуация, у них должна быть одна точка в мыле от количество работы. Но нет, от безделья несут всякую ерунду.
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suwor
Ответ samarskij-kuzmich
Вы думаете она разбирается в футболе или бизнесе? )) От баллы ляпеула то, что где-то краем уха слышала. Ну что с неё взять? Мало того, что спортсмены обычно не отягощены интеллектом тут ещё и возраст подкрался))
Была когда-то лучшей фигуристкой планеты в парном катании и на этом всё. Интересно её высказывание: "Абрамович же смог, у него есть деньги"...
Ну, хоть бы поинтересовалась, как Рома "заработал" свой первый капитал во время прохождения срочной службы в рядах СА. А уж про "легализацию" основных капиталов Абрамовича просто легенды ходят! Нашла пример... Лучше тогда уж про Керимова и "расцвет" "Анжи" рассказала бы. 😇
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vfrc14
Ежу понятно - законодательство разное
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Александр Тараканов
Так Абрамович не в России, а в Англии смог! Пример не в тему!
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BeastI666I
Ответ Stadjer
Чувак же про МЮ написал, а не про Барсу, причем тут Дембеле и гризман?
Роднина про Барсу писала. Плевать мне на чувака. Он начал говорить, что неплохой менджмент.
Ну давай я напишу, что у МС, МЮ и Барсы отличный менеджемент.
А потом скажу, что я только МС имел в виду.
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bersedes699
Ответ Азамат Кабертай
Потому, что путин выстроил такую систему, что депутаты, губернаторы , чиновники присосались к кормушке , весь футбол завязан на гос бюджете , весь футбол погряз в коррупции и кумовстве. Чтобы развивать успешный футбольный бизнес , нужны частные деньги, нужна конкуренция, нужно развивать при этом сеть детских школ, платить тренерам нормально и тд и тп, любой адекватный человек это понимает. Власть не умеет в созидание, умеет только в воровство и загноение.
Почему-то все об этом знают, кроме депутатов, чиновников, губернаторов и 3-кратных Олимпийских чемпионов
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Manseer
она видимо с кличко на одной волне
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Stadjer
Ответ BeastI666I
ты упал что-ли? с чего бы это?! Вспомни покупку Дембеле за 150 млн и Гризмана за 120 или около. За 222 млн с продажи Неймара можно было усилить команду, а там был лютый треш и коррупция. В чем плюсы их менеджмента?!
Чувак же про МЮ написал, а не про Барсу, причем тут Дембеле и гризман?
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Ковид 07.10.52
Не понимаю, почему мы не научились профессионально управлять футболом и играть в него?
Потому что такие вопросы задает член думы....
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Паломей Корзинкин
"Не понимаю, почему мы не научились профессионально управлять футболом и играть в него?"

А всем другим научились управлять?
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Санитар-волк
Если бы только в футболе, хрен бы с ним, у нас в думе вон вы с журовой в обнимку, а выше - и того хуже...
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Юрий Кечко
Почему у гражданки США упорно берут интервью на тему российского футбола , в котором она знает лишь то что на поле выходит 11 человек?
Так на поле выходит не 11)
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Mixos Demid
Baba Ira, how is your daughter?
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Павел Васильев
Потому что в России!
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haymaker
до чего ж умна баба
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smol44
Че она до футбола докопалась?))
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samarskij-kuzmich
Ответ Joss Stone
господи, что она несёт? ладно бы в пример привести Аякс, Бенфику или команды из империи Редбулла. но Барсу с её рычагами и МЮ? или в её эльфийском мирке продажа футболок звёзд равняется хорошему менеджменту? ну вот нафига лезть туда, куда не надо лезть? да и какие у нас клубы "профессиональные" на топ-уровне, в смысле частные? Краснодар и ЦСКА?
Не обижайте эльфов. В данном случае никак не эльфы, а орки и гоблины.
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samarskij-kuzmich
Ответ Фарход Якубов
А нефть изобрел Абрамович?
Он, конечно, а кто же ещё? И газ, и алмазы, и тайгу вырастить придумал он.
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sacha2
...это она о том, как «космические корабли бороздят просторы Большого Театра» (Операция "Ы")
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