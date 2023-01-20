Депутат Роднина: «Российские футболисты не стараются привлечь людей игрой, им по барабану. В Европе от футбола веет красотой»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ирина Роднина Политика Футбол

Ирина Роднина критично отозвалась о российском футболе. 

«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен.

Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются  привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ.

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38 комментариев

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Дмитрий Чидакин
Госудама РФ - это враги народа
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dimitrii36
Роднина под санкциями или, жили - были...
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Silky Mitts
Роднина без облигаторного плевка в сторону Европы? Этот мир сошёл с ума.
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Из Парижа с любовью
Ей походу в молодости кто - то из футболистов не перезвонил
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Dimitri_W
В кои-то веки права депутат. По-счёту, от печки, надёжно в обороне, грамотно тактически фоля, на результат и вот это вот всё. Самое красивое ведь счёт на табло, правда? А Бердыев - великий тренер.
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Саша
Очередной эпизод футбола-фигурной войны! Правда футбол пока не в курсе, что с ним воюет фигурное катание!
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Дмитрий Иванченко
Я правильно понимаю, что основная риторика теперь будет сводиться к тому, что это футболисты виноваты в посещаемости, а не FAN ID?

Бедные депутаты... Такие хорошие законы придумывают и такой плохой народ им попадается...
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Утренняя Аврора
Она смотрит европейский футбол? Вот новости. А говорила, не признает этот вид спорта.
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Дмитрий9779
Сначала ввели лимит,потом фануйди ,а теперь-чего- то не ходят на паспортистов в России🤣🤣🤣
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Vladimir Arutin
Чем им мешает футбол?Зачем они нападают на него .
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Лакс
В футболе уже давно красиво только катаются по полю от любого контакта и театрально поднимают руки, выпрашивая штрафной.
Ну и один из идолов вдобавок чистый нарцисс.
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Честный контроль
Депутат Роднина профи в Футболе.
Не депутат Губерниев профи в Фигурном катании и в назначении главных тренеров по лыжам.
Матч тв лучший телевизионный канал по фильмам с Ван Даммом и женским составом телеведущих не меньше 3 размера....
И все это для нас, ради нас обывателей и болельщиков. Правда за наш же счет.
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Саша Пушкин
Ответ Синий туман
Как красиво прозвучит фраза "Экс-депутат Роднина"
Бьюсь об заклад, что многие депутаты и министры и рады бы нынче вырваться и отправиться на заслуженный отдых, проедая честно заработанное и не участвовать во всём этом, но уже до того замазыны, что кто же их отпустит!?
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Гамарджоба Генацвале
Почему-то я уверен, что она ни один матч толком не смотрела, ни европейских команд, ни российских.
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Дядя ТУРА
Ответ Cruel Snake
«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами, за пределами России он никому не интересен. Поэтому ведём Fan ID и что бы он и здесь был никому не интересен
Так она не в курсе чё за закон и ТД. Кнопку нажала и готово.
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demai
Пусть женский футбол смотрит: и красиво, и в тренде
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Фан Рубина
Потому что в европке примитивизировали игру, опустили её на уровень своих игроков и зрителей. РПЛ же не пошла этим путём и сейчас является сильнейшей лигой мира и эталоном футбола. Чтобы понимать и принимать наш футбол, нужно разбираться в футболе и развиваться. Для тех же, кто ищет "красоту", есть медиагунолига и прочие подобные проекты.
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Синий туман
Как красиво прозвучит фраза "Экс-депутат Роднина"
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Maxim Vasnechov
Ответ savik-A.M.
Ни ПСЖ , ни Челси в данный момент не самоокупаемые ,
Они окупаемы за счёт роста стоимости активов. Стоимость Челси за 18 лет выросла почти в 15 раз(даже с учётом списание долга Абрамовичем).
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Pb-SE
В Европе от футбола больше не веет красотой. Теперь красотой веет в АльНасре.
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Руслан Узденов
То ли дело фигуристы
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TaR
Ответ Двоечник
Интересная тетка Сама ранее рассказывала что футболом не интересуется, а тут прям такие подробности от нее кто и где сколько тренируется
В последнее время, с учетом того сколько спортсменов из других видов обсуждают футбол и критикуют зарплаты - складывается ощущение что денег выпрашивают)))
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Pb-SE
Ирина, а Роналду красивый?
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pashko
На иноагента наговорила бабуля-мама гражданки США
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ldldkkjd ñjjdh
Ответ Arty K.
Мы уже поняли, тёть Ир, футбол в России - дно. То ли дело фигурное катание...
Ну,фигурка то на топовом уровне
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