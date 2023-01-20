Депутат Роднина: «Российские футболисты не стараются привлечь людей игрой, им по барабану. В Европе от футбола веет красотой»
Ирина Роднина критично отозвалась о российском футболе.
«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен.
Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ.
Бедные депутаты... Такие хорошие законы придумывают и такой плохой народ им попадается...
Ну и один из идолов вдобавок чистый нарцисс.
Не депутат Губерниев профи в Фигурном катании и в назначении главных тренеров по лыжам.
Матч тв лучший телевизионный канал по фильмам с Ван Даммом и женским составом телеведущих не меньше 3 размера....
И все это для нас, ради нас обывателей и болельщиков. Правда за наш же счет.