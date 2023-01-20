Депутат Роднина: «Российские футболисты не стараются привлечь людей игрой, им по барабану. В Европе от футбола веет красотой»

критично отозвалась о российском футболе.

«Российский футбол ассоциируется с какими-то серыми тонами. Ничего запоминающегося там не происходит, за пределами России он никому не интересен.

Почему? Здесь еще вопрос подхода самих игроков. В Европе от футбола веет красотой, игроки много тренируются. А российские футболисты не стараются привлечь людей своей игрой, у них все есть, им по барабану», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы РФ.