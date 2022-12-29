Ирина Роднина: «Месси меня очаровал, хоть я и не футбольный человек. ЧМ-2022 оказал впечатление»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Ирина Роднина Государственная дума ЧМ-2022 Олимпиада-2022 Политика Футбол

Депутат Ирина Роднина высказалась о капитане сборной Аргентины по футболу Лионеле Месси.

«Для меня самое важное в этом году – Олимпийские игры. Мы очень хорошо выступили на Олимпиаде, показали конкурентоспособность, несмотря на все сложности.

Мне трудно выделить одного или даже нескольких российских спортсменов, но наши фигуристы и лыжники – гордость России.

И, конечно, чемпионат мира по футболу оказал на меня впечатление в этом году. Я хоть и не футбольный человек, но Месси меня очаровал», – отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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4 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
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Она интересно хоть один матч смотрела?
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Kaetko Yaroslav
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Глор
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Добрый Ретроград
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Ещё бы!
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Andry 72
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И не только ,Вас
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