Ирина Роднина: «Месси меня очаровал, хоть я и не футбольный человек. ЧМ-2022 оказал впечатление»

Депутат Ирина Роднина высказалась о капитане сборной по футболу .

«Для меня самое важное в этом году – Олимпийские игры. Мы очень хорошо выступили на , показали конкурентоспособность, несмотря на все сложности.

Мне трудно выделить одного или даже нескольких российских спортсменов, но наши фигуристы и лыжники – гордость России.

И, конечно, чемпионат мира по футболу оказал на меня впечатление в этом году. Я хоть и не футбольный человек, но Месси меня очаровал», – отметила трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

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