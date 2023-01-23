«Решения Галицкого удивляют. Такое впечатление, у нас тренеров методом тыка выбирают». Орлов о «Краснодаре»
Геннадий Орлов высказался о том, что Сергей Галицкий часто меняет тренеров «Краснодара».
– Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол.
Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер? Ну и что – вырос тренер? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра.
– С тренерами не так просто угадать.
– Такое впечатление, у нас их методом тыка выбирают: а давайте попробуем этого, а давайте – того... Был в «Спартаке» Федун, который сказал, что тренер – только десять процентов успеха команды. И в клубе за 18 сезонов поменялось примерно столько же тренеров. Ну куда это годится!
Как можно об этих людях говорить серьезно? Какое они имеют отношение к футболу? Задача руководителей – создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Все тренеры, которой брал Галицкий, смотрели ему в рот, потому что у них была большая зарплата.
Я помню фразу владельца «Краснодара»: «Это я нашел место для Петрова в составе». Зачем ему искать место для Петрова? Есть же тренер. Ну, что же ты ставишь себя выше? Если у тебя много денег, это не значит, что ты разбираешься в футболе.
– Сейчас Галицкий снова поменял тренера – пригласил Владимира Ивича, работавшего в Англии, Израиле. И легионеров новых «Краснодар» приобрел.
– Ну потому что нельзя добиться успеха, рассчитывая только на своих воспитанников. Это же очевидно. Галицкий, наверное, это понял, в чем-то разобрался. Или ему объяснил кто-то из советников, – сказал журналист.
Дедушке плохо, лучше вызовите скорую!
Просто я говорил про год когда оба были в ЛЧ. И у Семака лучше условия/игроки, а он не разу не победил даже. Просто после такого Орлову бы помалкивать, вот о чём.
Мне кажется странным и несправедливым, что Семак на сайте полоскается так, как будто человек шантажом занимает свою должность , а сам тренирует на уровне Гунько.
Интересно, а Семак когда-нибудь будет тренировать итальянскую или английскую команду?
Почему-то ноунеймы Абаскаль и Шварц прижились лучше.
Для вопрос, почему Давыдову шанс не дали, а ну да, Зенит может почти любого тренера получит.