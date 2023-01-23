«Решения Галицкого удивляют. Такое впечатление, у нас тренеров методом тыка выбирают». Орлов о «Краснодаре»

Теги Спартак Леонид Федун Геннадий Орлов Владимир Ивич Краснодар Сергей Галицкий Мурад Мусаев Футбол

Геннадий Орлов высказался о том, что Сергей Галицкий часто меняет тренеров «Краснодара». 

– Честно говоря, решения Галицкого на тему футбола удивляют. Он сам играл на уровне каких-то юношей, но этого мало, чтобы понимать футбол.

Как можно было доверить Мусаеву основной состав команды? Галицкий на что рассчитывал? Думал, у него вырастет тренер? Ну и что – вырос тренер? Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую? Ну авантюра.

– С тренерами не так просто угадать.

– Такое впечатление, у нас их методом тыка выбирают: а давайте попробуем этого, а давайте – того... Был в «Спартаке» Федун, который сказал, что тренер – только десять процентов успеха команды. И в клубе за 18 сезонов поменялось примерно столько же тренеров. Ну куда это годится!

Как можно об этих людях говорить серьезно? Какое они имеют отношение к футболу? Задача руководителей – создать условия для работы тренерам, игрокам, довериться специалистам. Все тренеры, которой брал Галицкий, смотрели ему в рот, потому что у них была большая зарплата.

Я помню фразу владельца «Краснодара»: «Это я нашел место для Петрова в составе». Зачем ему искать место для Петрова? Есть же тренер. Ну, что же ты ставишь себя выше? Если у тебя много денег, это не значит, что ты разбираешься в футболе.

– Сейчас Галицкий снова поменял тренера – пригласил Владимира Ивича, работавшего в Англии, Израиле. И легионеров новых «Краснодар» приобрел.

– Ну потому что нельзя добиться успеха, рассчитывая только на своих воспитанников. Это же очевидно. Галицкий, наверное, это понял, в чем-то разобрался. Или ему объяснил кто-то из советников, – сказал журналист.

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78 комментариев

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Oleg A.A.
Хватить ёрничать, коллеги!
Дедушке плохо, лучше вызовите скорую!
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Утренняя Аврора
Как раз, Мусаев, это тренер для Краснодара. Надо было его дальше поддерживать, доверять и усиливать команду.
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Coyote_toxa
Не серьезно здесь говорят только о тебе
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Diablosax
Ответ Миша Михайлов
Мусаев нормальный тренер, способный учиться и желающий развиваться, я не спорю. Но Семак как тренер сильнее , что доказывает вся его тренерская карьера.
Ой, это даже спорить не буду. Сравнивать предлагать можно, но как вы понимаете реальное сравнение может быть только в вакууме, с теми же условиями. А так - говорить можно бесконечно, но это не докажет, что один другого хуже или лучше справился бы в аналогичных ситуациях/данных. Так что не лучше. ИМХО. Но опытнее уже как тренер, просто с точки зрения карьеры.

Просто я говорил про год когда оба были в ЛЧ. И у Семака лучше условия/игроки, а он не разу не победил даже. Просто после такого Орлову бы помалкивать, вот о чём.
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Алексей Полиенков
Когда уже этого маразматика отправят на пенсию и перестанут о футболе расспрашивать?
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Merzus21
Ответ Marakushev
Спортс, а что надо сделать с моей лентой, чтобы мнение этого чудище больше мне не выпадало?
Давно пора сделать бан по тэгам. Медиафутбол там, персонажи всякие...
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Roma10rio
Fan Id сейчас смотрит рпл
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Миша Михайлов
Ответ Diablosax
Речь о том, что этот персонаж так говорит, будто Мусаев это Сторожук какой-то. Но при Мураде команда играла интересно и реально добилась медалей и впервые вышла в ЛЧ через 2 пары квалов. Мусаев талантливый тренер, а Орлов маразматик, вот.
Мусаев нормальный тренер, способный учиться и желающий развиваться, я не спорю. Но Семак как тренер сильнее , что доказывает вся его тренерская карьера.
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Миша Михайлов
Ответ Afinogenov
Ди Матео выиграл ЛЧ - чего не смог Арсен Венгер. Но никто в здравом уме не скажет, что первый лучше второго. Мусаев - откровенно слабый тренер, не соответствующий статусу Краснодара. Да, были хорошие моменты, но это не сказывается на общей картине. Но про Семака - такой себе аргумент. Чемпионат России сейчас - жалкое зрелище в плане интриги, конкуренты на спаде. Да, делает своё дело, но приводить в пример его - такое себе. Имхо.
Я лишь отвечал человеку, который привёл Семака в пример, причём в уничижительном контексте прт сравнении с Мусаевым.
Мне кажется странным и несправедливым, что Семак на сайте полоскается так, как будто человек шантажом занимает свою должность , а сам тренирует на уровне Гунько.
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Diablosax
Ответ Миша Михайлов
А Слуцкий дважды выходил в плей-офф ЛЧ, однажды и вовсе заскочив в 1/4. А Бердыев выйти в плей-офф не смог ниразу. Значит ли это, что первый сильнее второго? На это фоне аргумент про 5 очков в ЛЧ у Мусаева выглядит очень местечково и неуместно. В итоге он оказался не нужен Краснодару, а Семак уже 5 год подряд тренирует клуб намного статуснее и сильнее, и основных поставленных результатов добивается . Может это всё-таки более красноречивый показатель востребованности тренера?
Речь о том, что этот персонаж так говорит, будто Мусаев это Сторожук какой-то. Но при Мураде команда играла интересно и реально добилась медалей и впервые вышла в ЛЧ через 2 пары квалов. Мусаев талантливый тренер, а Орлов маразматик, вот.
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Олег Жданов
Орлов просто напомнил о себе(забывают..!!) Как комментатора слушать его было невозможно.. нудно.. пафосно..сплошные штампы в языке и отсылки ко временам "крещения Руси"! Редкие приглашения потрепать языком на ТВ ему мало(а чаще никто не зовёт) ! Вот и пишет дед вдыхая нафталин всякую ересь! Вывод прост-все что не в Питере.. это плохо! Кто-то слышал его критику в адрес Миллера и " компании"??? Или этого ныне "бразильского" Зенита??? И не ищите! Но помоями пройтись по Спартаку.. Краснодару.. Динамо.-это легко.. Понятно-возраст и проблемы..! Но хоть что то про футбол-читай! За последние несколько лет у Краснодара были ДВА своих тренера из системы клуба.. Кто ещё может таким похвастаться? И в отличие от Зенита -первый тренер/иностранец у "быков"!(Фарке-не успел..) А С. Н. Галицкий пожалуй самый терпеливый к российским тренерам. И теперь понятно что зря..
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Лурц
Походу из-за санкций деду перестали давать нужные таблетки. Что он несёт? Не буду повторяться про весьма успешное выступление в ЛЧ при Мусаеве, при очень короткой лавке и полном лазарете. И так много написали. Но дед видимо даже не читал про это.
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Myach
Прекратите беспокоить деда. У него уже явный маразм
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Милчик
Слежу за новым клубом Мусаева, в быстрые сроки поставил игру команде, у которой есть характер и навыки. Спокойно займут 2 место в чемпионате. Жаль обыдно вылетили из кубка, были хорошие шансы на ЛЕ так как Карабах тоже вылетел.
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*Василёк*
Честно говоря всегда сомневался, когда утверждали что у Г.С.Орлова кукушка слетела с гнезда. Теперь вижу, что я ошибался.
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Кую коней
"Где Мусаев сейчас? Тренирует итальянскую команду или английскую?"
Интересно, а Семак когда-нибудь будет тренировать итальянскую или английскую команду?
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rodjer22
Странно что Орлов вспомнил именно Мусаева, единственный который вывел команду в групповой турнир ЛЕ за последние несколько лет.
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Dan Kennedy
Как-то Спартак Унаи Эмери пригласил, а Зенит потом Манчини...

Почему-то ноунеймы Абаскаль и Шварц прижились лучше.
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Tarzan67
Геннадий, а кого надо брать? Тот же Шалимов в Краснодаре хорошо себя показал, когда все предрекали крах.
Для вопрос, почему Давыдову шанс не дали, а ну да, Зенит может почти любого тренера получит.
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Добрый Ретроград
Я так женщин выбираю.
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Александр Павлов
Знаток футбола
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Джефф Лебовски
Чё ты гонишь, флюгер, шнягу не по делу?
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Александр Поливенко
Ответ Diablosax
Мусаев прошёл квалы в ЛЧ, и добился в группе победы по сравнению с вашим Семаком, хотя бы. При том, что не было вообще скамейки и были травмы.
При всём уважении к Мусаеву, он не уровень Краснодара. Так что забудем.... Сумеет выстрелить, флаг ему в руки с самыми добрыми пожеланиями
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Максим Калинин
Старый опять таблетки забыл выпить. Вот и голосит на право и налево
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LLLLEONNNN
По его мнению Юлиан Нагельсман так же должен был всё ещё ждать своего часа только потому что он молод! По этому у нас в стране и нет футбола!
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