Вячеслав Колосков: «Призываю сделать паузу в РПЛ до конца сезона. Мы не знаем последствий санкций»

Вячеслав Колосков предложил приостановить чемпионат России по футболу.
«Сейчас проблемы не только у Леонида Федуна, но и других госструктур. Все-таки такой прибыли не будет. Все может измениться, но не коренным образом.
Я не думаю, что дойдет дело до продаж команд. Может, внесут какие-то коррективы в бюджеты клубов для начала, а там видно будет. Сегодня, опять же, я убежден, что не будет массового оттока владельцев клубов: Галицкого, Федуна и других.
Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий. Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике.
Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу, затем на основании анализа и перспектив будущего принимать решение по всем направлениям», – сказал Колосков.
Также он высказался о возможном приглашении в РПЛ команд из Беларуси и Казахстана.
«Не надо делать резких шагов, надо осмотреться, прошло три дня после введения санкций, необходимо вникнуть, понять, что делать и какие коррективы ввести. Два-три клуба белорусских или казахстанских к себе подтянем, и таким образом исключим российские из нашего чемпионата, которые займут последние места в турнирной таблице, потому что не может быть сначала 16 команд, а потом резко 22 – нет времени играть.
Нужно подождать до мая, РФС к этому времени какую-то генеральную линию проведет. Но я не исключаю, что такое может случиться», – отметил почетный президент РФС.