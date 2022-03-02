Вячеслав Колосков: «Призываю сделать паузу в РПЛ до конца сезона. Мы не знаем последствий санкций»

предложил приостановить чемпионат России по футболу.

«Сейчас проблемы не только у , но и других госструктур. Все-таки такой прибыли не будет. Все может измениться, но не коренным образом.

Я не думаю, что дойдет дело до продаж команд. Может, внесут какие-то коррективы в бюджеты клубов для начала, а там видно будет. Сегодня, опять же, я убежден, что не будет массового оттока владельцев клубов: Галицкого, Федуна и других.

Я призываю к простому – сделать паузу до конца сезона, осмотреться, санкции только ввели, мы не знаем их последствий. Конечно, умные люди кое-что просчитали, но надо это проверить на практике.

Надо не суетится, не торопиться, поставить сезон на паузу, затем на основании анализа и перспектив будущего принимать решение по всем направлениям», – сказал Колосков.

Также он высказался о возможном приглашении в команд из Беларуси и Казахстана.

«Не надо делать резких шагов, надо осмотреться, прошло три дня после введения санкций, необходимо вникнуть, понять, что делать и какие коррективы ввести. Два-три клуба белорусских или казахстанских к себе подтянем, и таким образом исключим российские из нашего чемпионата, которые займут последние места в турнирной таблице, потому что не может быть сначала 16 команд, а потом резко 22 – нет времени играть.

Нужно подождать до мая, к этому времени какую-то генеральную линию проведет. Но я не исключаю, что такое может случиться», – отметил почетный президент РФС.