Ян Зоммер: «Горд стать частью «Баварии», это мощный клуб. Много раз играл против них, знаю их ауру»

Янн Зоммер прокомментировал переход в «Баварию».

«Я очень рад новому вызову в «Баварии». Это большой и мощный клуб. Мы много раз играли друг против друга – я знаю огромное мастерство и ауру этого клуба. Горжусь тем, что стал частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи.

С нетерпением жду начала работы здесь с моими одноклубниками и всего того, что нас ждет впереди. Хочу поблагодарить менхенгладбахскую «Боруссию» за восемь с половиной замечательных лет и за возможность осуществить этот переход», – сказал вратарь.