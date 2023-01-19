Ян Зоммер: «Горд стать частью «Баварии», это мощный клуб. Много раз играл против них, знаю их ауру»

Теги Бавария Боруссия Менхенгладбах бундеслига Германия Ян Зоммер Футбол

Янн Зоммер прокомментировал переход в «Баварию».

«Я очень рад новому вызову в «Баварии». Это большой и мощный клуб. Мы много раз играли друг против друга – я знаю огромное мастерство и ауру этого клуба. Горжусь тем, что стал частью «Баварии». Перед нами стоят большие задачи.

С нетерпением жду начала работы здесь с моими одноклубниками и всего того, что нас ждет впереди. Хочу поблагодарить менхенгладбахскую «Боруссию» за восемь с половиной замечательных лет и за возможность осуществить этот переход», – сказал вратарь.

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6 комментариев

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Виталий Желтоусов
Ответ Виталий Желтоусов
Будет прикрепляю если Бавария не выигает чемпионат)))))
Сорри,, будет прикольно,,
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Виталий Желтоусов
Будет прикрепляю если Бавария не выигает чемпионат)))))
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corazón blanco
Ответ pasha_t
Стоило провести матч всей жизни против них и ты уже с ними
Да у Зоммера против них не один такой матч, а несколько.
+2
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+2
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deadjoker
Будет теперь автоголы все тащить по старой памяти :)
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pasha_t
Стоило провести матч всей жизни против них и ты уже с ними
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Поздравьте с переходом чемпиона Германии
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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