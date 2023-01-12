Нагельсманн не исключает участие Мане в матчах с «ПСЖ»: «Все должно сложиться идеально, небольшой риск по-прежнему сохраняется»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА травмы Мане Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн не исключил участие Садьо Мане в матчах против «ПСЖ».

«При идеальном раскладе он мог бы сыграть против «ПСЖ», но все должно идти очень, очень хорошо.

Небольшой риск по-прежнему сохраняется. Посмотрим, как пойдет процесс восстановления», – сказал главный тренер «Баварии».

Мане не играет с 8 ноября. Из-за травмы он пропустил ЧМ-2022.

«Бавария» встретится с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 14 февраля, ответная встреча – 8 марта.

Мане провел первую беговую тренировку после травмы. Садьо перенес операцию в ноябре

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22 комментария

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Kimmich Scream
Ответ PSG Forever
Это редкий и единичный случай, как и все здоровые игроки ПСЖ в день важного матча
Ну поглядим) у нас сейчас такой лазарет как будто эпидемия какая-то
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PSG Forever
Ответ Kimmich Scream
Ага, помню как перед матчем с ПСЖ в 21 году восстановились Левандовски и Гнабри, а, подожди, да не было же такого
Это редкий и единичный случай, как и все здоровые игроки ПСЖ в день важного матча
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PSG Forever
Ответ Владислав Бегагаев
Зато у псж никто важный перед Баварией не травмируется)
Так подождите, ещё есть время получить травму игрокам Парижа. У ПСЖ вечная проблема перед важными матчами ЛЧ получать травмы
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Kimmich Scream
Ответ PSG Forever
Я удивилюсь если сенегалец не сыграет. Против ПСЖ всегда все восстанавливаются))))
Ага, помню как перед матчем с ПСЖ в 21 году восстановились Левандовски и Гнабри, а, подожди, да не было же такого
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Владислав Бегагаев
Ответ PSG Forever
Я удивилюсь если сенегалец не сыграет. Против ПСЖ всегда все восстанавливаются))))
Зато у псж никто важный перед Баварией не травмируется)
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Совесть Черданцева
С одной стороны болею за Мюнхен, с другой стороны болею за Месси..
Почему я не резиновый?
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GuruFutbola
Ответ Surviving
Комментарий удален модератором
Злопамятные вы глоры, я хочу сказать
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Surviving
Ответ GuruFutbola
А ты опять пишешь
Комментарий удален
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Homelender_666
Ответ rigobersong
Гуру хотя бы с эмоциями человек, а не как бездушный робот:)😀
Риго, это уже перебор. Ты и есть гуру🤡 Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
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Homelender_666
Ответ Surviving
Ригоберки и гурулки теперь за псж😂
Также за МанСити, Челси и Ливерпуль.
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Homelender_666
Ответ rigobersong
Шансов у баварки против лучшего игрока мира нет:) Каратель вернулся, что бы отомстить:))
При 2:8 лучший игрок был на поле, но Баварии это не помешало размазать Барсу и до этого не мешало. Что на это скажешь, Ригоберка.
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инок
Потеря для Баварии. Пусть потихоньку восстанавливается. Надеюсь, что увижу Мане в игре с ПСЖ
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GuruFutbola
Ответ Surviving
Ты опять тут)
А ты опять пишешь
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BVB09
Ответ corazón blanco
Про Барселону ты тоже самое писал перед встречами с Баварией. Кстати удобно, не получилось у Барселоны, будешь болеть за Париж, потому что там Месси. И ничему жизнь не учит, не говори гоп, пока не перепрыгнул. А то смешно будешь выглядеть в глазах других людей.
А после псж конечно сити
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rigobersong
Ответ corazón blanco
Про Барселону ты тоже самое писал перед встречами с Баварией. Кстати удобно, не получилось у Барселоны, будешь болеть за Париж, потому что там Месси. И ничему жизнь не учит, не говори гоп, пока не перепрыгнул. А то смешно будешь выглядеть в глазах других людей.
Гуру хотя бы с эмоциями человек, а не как бездушный робот:)😀
+1
-3
-2
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PSG Forever
Я удивилюсь если сенегалец не сыграет. Против ПСЖ всегда все восстанавливаются))))
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Андрей Гаврилов
Очень надеюсь, что вернётся, но пусть лучше до конца залечит травму, чтобы вторую часть сезона на высоком уровне провести.
+1
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Surviving
Ригоберки и гурулки теперь за псж😂
+7
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+5
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Surviving
Ответ GuruFutbola
ПСЖ не заметит 🏳️‍🌈ферму
Ты опять тут)
+2
-3
-1
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rigobersong
Шансов у баварки против лучшего игрока мира нет:) Каратель вернулся, что бы отомстить:))
+1
-3
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
ПСЖ не заметит 🏳️‍🌈ферму
Про Барселону ты тоже самое писал перед встречами с Баварией. Кстати удобно, не получилось у Барселоны, будешь болеть за Париж, потому что там Месси. И ничему жизнь не учит, не говори гоп, пока не перепрыгнул. А то смешно будешь выглядеть в глазах других людей.
+6
-3
+3
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6rpvsqvwtj
Топ Мане в тегах ))
+1
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GuruFutbola
ПСЖ не заметит 🏳️‍🌈ферму
+1
-3
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