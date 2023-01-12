Нагельсманн не исключает участие Мане в матчах с «ПСЖ»: «Все должно сложиться идеально, небольшой риск по-прежнему сохраняется»

не исключил участие Садьо Мане в матчах против « ».

«При идеальном раскладе он мог бы сыграть против «ПСЖ», но все должно идти очень, очень хорошо.

Небольшой риск по-прежнему сохраняется. Посмотрим, как пойдет процесс восстановления», – сказал главный тренер «Баварии».

Мане не играет с 8 ноября. Из-за травмы он пропустил ЧМ-2022.

« » встретится с «ПСЖ» в 1/8 финала . Первый матч пройдет 14 февраля, ответная встреча – 8 марта.

Мане провел первую беговую тренировку после травмы. Садьо перенес операцию в ноябре