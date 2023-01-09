Нагельсманн о матчах «Баварии» с «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ: «50 на 50. Посмотрим, в какой форме мы будем»

поделился ожиданиями от противостояния с «ПСЖ» в плей-офф .

«Матчи против « » – это 50 на 50.

Посмотрим, будем ли мы лучше подготовлены в этих играх, потому что у наших игроков был более длительный перерыв.

В подобных играх актуальная форма имеет решающее значение», – сказал главный тренер «Баварии».

« » сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 14 февраля, ответный матч – 8 марта.