Нагельсманн о матчах «Баварии» с «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ: «50 на 50. Посмотрим, в какой форме мы будем»
Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от противостояния с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.
«Матчи против «ПСЖ» – это 50 на 50.
Посмотрим, будем ли мы лучше подготовлены в этих играх, потому что у наших игроков был более длительный перерыв.
В подобных играх актуальная форма имеет решающее значение», – сказал главный тренер «Баварии».
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 14 февраля, ответный матч – 8 марта.
Учитывая отсутствие Нойера, предмет на большое количество голов за 2 матча
Шансы есть и у той и у другой команды. Удачи сильнейшему!
А в нападение многие зависит не от Мбпапе, конечно же от Месси
Если только тандем Месси Мбпапе не спасёт псж.
сильнее на данный момент. Хочу, что-бы дальше прошла
Бавария.