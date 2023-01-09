Нагельсманн о матчах «Баварии» с «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ: «50 на 50. Посмотрим, в какой форме мы будем»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от противостояния с «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Матчи против «ПСЖ» – это 50 на 50.

Посмотрим, будем ли мы лучше подготовлены в этих играх, потому что у наших игроков был более длительный перерыв.

В подобных играх актуальная форма имеет решающее значение», – сказал главный тренер «Баварии».

«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 14 февраля, ответный матч – 8 марта.

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22 комментария

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Тор 100
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Ответ udiekemen
Да, а шо вдруг промахнется с пенальти (как это было с Реалом..))
Абсолютно не интересно
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заратустра-будрайтис
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Ответ ress10
"Выскочки" применимо к обеим командам, особенно к руководству Баварии
А кто конкретно выскочка в руководстве Баварии? Кан? Один из лучших вратарей в истории? Хасан? Победитель ЛЧ с 500 матчами за Баварию и Ювентусом на сдачу?
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ɔculpa
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Ответ ress10
"Выскочки" применимо к обеим командам, особенно к руководству Баварии
Обоснуй, пёс.
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Goofts
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Думаю, будет самым интересным 1/8 матчем.
Учитывая отсутствие Нойера, предмет на большое количество голов за 2 матча
Шансы есть и у той и у другой команды. Удачи сильнейшему!
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Специальный выпуск
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Скорее всего псж пройдёт дальше
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ chapaevahmed@icloud.com
Не надо недооценивать Баварию Если игроки будут в духе Бавария Даст бой Надеюсь на красивый футбол
Если в духе будет ПСЖ а не как обычно, они сосисочников вперёд ногами вынесут!
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Я Гражданин Мира
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Если никто не будет тянуть одеяло на себя и Мбаппе будет в игре весь матч а не только 80 и 90+ минутах то 90/10 в пользу ПСЖ)
Защита то безобразно играет в псж.
А в нападение многие зависит не от Мбпапе, конечно же от Месси
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Я Гражданин Мира
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Мне кажется с такой безоброзной обороной и безобразным Неймарам псж ничего светит.
Если только тандем Месси Мбпапе не спасёт псж.
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chapaevahmed@icloud.com
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Ответ Flow market Victor Mercedes
Если никто не будет тянуть одеяло на себя и Мбаппе будет в игре весь матч а не только 80 и 90+ минутах то 90/10 в пользу ПСЖ)
Не надо недооценивать Баварию Если игроки будут в духе Бавария Даст бой Надеюсь на красивый футбол
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Flow market Victor Mercedes
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Ответ udiekemen
Да, а шо вдруг промахнется с пенальти (как это было с Реалом..))
У нас есть более крутой пенальтист 100из100, не переживай)
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Flow market Victor Mercedes
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Если никто не будет тянуть одеяло на себя и Мбаппе будет в игре весь матч а не только 80 и 90+ минутах то 90/10 в пользу ПСЖ)
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инок
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Игра достойная финала. Что-ж посмотрим, кто будет
сильнее на данный момент. Хочу, что-бы дальше прошла
Бавария.
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udiekemen
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Ответ Тор 100
Надо посмотреть в какой форме будет Лео Месси.
Да, а шо вдруг промахнется с пенальти (как это было с Реалом..))
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Я Гражданин Мира
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Ответ j30
тоесть от тренера независит в какой форме будет команда?
Естественно в красной форме
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Тор 100
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Ответ udiekemen
Надо посмотреть в какой форме будет Мбаппе, а так да 50 на 50
Надо посмотреть в какой форме будет Лео Месси.
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j30
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тоесть от тренера независит в какой форме будет команда?
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Boni Jek
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Псж
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Тор 100
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60/40 в пользу псж
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Ответ ress10
"Выскочки" применимо к обеим командам, особенно к руководству Баварии
Бавария - великий клуб с историей, многократный победитель ЛЧ. ПСЖ это нефтянная коррупция в Париже с покровителем в УЕФА (Чиферин)
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ress10
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
В смысле "посмотрим"? Готовь команду, надо разобрать выскочек на атомы.
"Выскочки" применимо к обеим командам, особенно к руководству Баварии
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udiekemen
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Надо посмотреть в какой форме будет Мбаппе, а так да 50 на 50
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Оливер Кан удаляет Роберту
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В смысле "посмотрим"? Готовь команду, надо разобрать выскочек на атомы.
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