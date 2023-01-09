Леон Горетцка: «ПСЖ» – один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися игроками. Матч с «Баварией» был бы хорош для финала ЛЧ»
Леон Горетцка назвал «ПСЖ» одним из сильнейших соперников в Европе.
«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 14 февраля, ответный матч – 8 марта.
«ПСЖ» – один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися игроками. Будут отличные матчи.
Лига чемпионов предназначена для встреч таких команд. Наша пара была бы хорошим вариантом для финала.
Но «Баварии» не нужно ни от кого прятаться. Это кульминационный момент. И мы будем готовы», – сказал полузащитник мюнхенского клуба.
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