Леон Горетцка: «ПСЖ» – один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися игроками. Матч с «Баварией» был бы хорош для финала ЛЧ»

назвал «ПСЖ» одним из сильнейших соперников в Европе.

« » сыграет с « » в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 14 февраля, ответный матч – 8 марта.

«ПСЖ» – один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися игроками. Будут отличные матчи.

предназначена для встреч таких команд. Наша пара была бы хорошим вариантом для финала.

Но «Баварии» не нужно ни от кого прятаться. Это кульминационный момент. И мы будем готовы», – сказал полузащитник мюнхенского клуба.