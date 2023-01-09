Леон Горетцка: «ПСЖ» – один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися игроками. Матч с «Баварией» был бы хорош для финала ЛЧ»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Леон Горетцка Футбол

Леон Горетцка назвал «ПСЖ» одним из сильнейших соперников в Европе.

«Бавария» сыграет с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра состоится 14 февраля, ответный матч – 8 марта.

«ПСЖ» – один из сильнейших соперников в Европе с выдающимися игроками. Будут отличные матчи.

Лига чемпионов предназначена для встреч таких команд. Наша пара была бы хорошим вариантом для финала.

Но «Баварии» не нужно ни от кого прятаться. Это кульминационный момент. И мы будем готовы», – сказал полузащитник мюнхенского клуба.

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2 комментария

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Chyngyz Orozaliev
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"Жду не дождусь провести еще какую-нибудь акцию" добавил Леончег
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corazón blanco
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Две пары Париж - Бавария, Ливерпуль - Мадрид встретятся в 1/8, а недавно разыгрывали между собой ушастых. В последние годы очень часто стали играть, что парижане против Баварии, что Ливерпуль с Мадридом. Становятся эти противостояния европейской классикой.
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