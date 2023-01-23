Гарсия про 1:0 с «Хетафе»: «Если не забиваешь больше, приходится бороться до финального свистка. Играя за «Барсу», надо побеждать всегда»
Эрик Гарсия прокомментировал победу «Барселоны» над «Хетафе» (1:0).
«Хетафе» очень усложнил нам задачу. Команда находится в нижней части таблицы, но у них есть игроки очень высокого уровня. Они не давали нам пространства, и если не забивать больше голов, не решать исход матча, бывает трудно до самого конца. Несмотря на счет 0:1, они не стали играть более открыто, и у нас возникали сомнения.
Марк-Андре [тер Стеген] очень важен для нас, и сегодня он снова это продемонстрировал.
Играя за «Барсу», нужно побеждать всегда. Каждая игра важна, но у нас отличная команда, и мы должны продолжать в том же духе», – сказал защитник «Барселоны» в интервью Movistar.
«Барселона» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, опережая «Реал» на 3 очка.
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