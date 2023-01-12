«Арсеналу» и другим клубам АПЛ интересен Эрик Гарсия. Защитник не хочет уходить из «Барсы»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Эрик Гарсия Футбол

Английским клубам интересен защитник «Барселоны». 

По информации Diario Sport, несколько клубов АПЛ, в том числе «Арсенал», очень заинтересованы в подписании Эрика Гарсии

Однако сам игрок намерен остаться в «Барсе» и хочет бороться за место в основном составе «блауграны». 

В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний футболист провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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27 комментариев

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gPk
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Ответ Marcus-light
Барселону не смотрю, матчи сборной вот наблюдал недавно. А так всё помнят его по Сити, это главный показатель его качеств на фоне АПЛ
В Сити ему было 18 лет)
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gPk
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Ответ Cearvm
Ахаха. Не слежу за Барселоной, но до сих пор помню, как Исак убежал от потерявшего позицию Гарсию и забил гол. Матч с Сосьдадом, каталонцы еще тогда во втором тайме много забили. Вроде же классика от Гарсии, нет?)) https://youtu.be/vf07L0u4A5k?t=39
Забавно как вы говорите о потере позиции , при этом на этом же видео отчетливо видно что у Кристенсена был рикошет который поменял направление движения.Или вы это не заметили от слова совсем?)
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Ван Гог
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Он не так плох, как многие о нем думают. Надо учитывать возраст. Пике тоже в его возрасте привозил, в итоге стал легендой Барсы. У Гарсии хороший пас, может продвигаться с мячом. Пока не хватает уверенности и проседает выбор позиции. Прямо сейчас он хороший игрок ротации, но за пару лет может уверенно спрогрессировать. Так что, отдавать его куда-то считаю преждевременным решением.
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бек саидов
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Ответ Вячеслав Новиков
Ну сомневаюсь что он в Арсенале будет в основе играть, бороться он может но шансон у него мизер Араухо, Кристенсен Кунде основа факт и даже Алонсо больше шансов получает
Он молодой.
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Cearvm
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Ответ gPk
Это когда Гарсия привозил за Барселону в последние к примеру полгода - год?Или вы так , чисто написать то ,чего не знаете?
Ахаха. Не слежу за Барселоной, но до сих пор помню, как Исак убежал от потерявшего позицию Гарсию и забил гол. Матч с Сосьдадом, каталонцы еще тогда во втором тайме много забили.
Вроде же классика от Гарсии, нет?))
https://youtu.be/vf07L0u4A5k?t=39
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OneMind
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Провальный трансфер в итоге. Неуверенная игра, еще и привозы постоянные
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Roma Khamraliev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Просто страшно за него. Если сегодня барселонка проиграет, я боюсь за его жизнь
Да не проиграет. Каталашек как обычно за уши вытянут
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Surviving
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никто не знает, куда пропал гурудубиду?
Трётся на баварских ветках, у него психологическая травма...
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Born is the King
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Ответ DolJun
че за днарь?
Очередной ламасийский неликвид
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EKSPERT
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Ответ Висита Эльмурзаев
Ну так поэтому и нужен, чтобы был наследником Мустафи, Луиса, Косельни и т.д
Ну Косельни никогда не был откровенным привозчиком.
Только к концу карьеры в Арсенале он достаточно таки сдал
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Marcus-light
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Ответ gPk
Это когда Гарсия привозил за Барселону в последние к примеру полгода - год?Или вы так , чисто написать то ,чего не знаете?
Барселону не смотрю, матчи сборной вот наблюдал недавно. А так всё помнят его по Сити, это главный показатель его качеств на фоне АПЛ
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окечуква
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Он же недавно в Барсу перешёл под всеобщие слёзы умиления по тому как корабли возвращаются в родную гавань… и тут уже Арсенал? Как так-то? А по факту, слабый защитник и в Сити таким был.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Roma Khamraliev
Никуда. Просто с левых акков пишет.
Просто страшно за него. Если сегодня барселонка проиграет, я боюсь за его жизнь
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Roma Khamraliev
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Никто не знает, куда пропал гурудубиду?
Никуда. Просто с левых акков пишет.
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cektor
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можно Сити продать))
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gPk
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Ответ Marcus-light
Ага, конечно. Арсеналу, у которого 4 подобных однотипных ЦЗ нужен ещё Эрик Гарсия, который постоянно привозит
Это когда Гарсия привозил за Барселону в последние к примеру полгода - год?Или вы так , чисто написать то ,чего не знаете?
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Direct free kick
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Ответ DolJun
че за днарь?
Даже ФК рычаг в нём разочаровался
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ARIGAMI ARIGAMI
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Никто не знает, куда пропал гурудубиду?
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DolJun
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че за днарь?
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Marcus-light
Кошельного трогать не надо) Он был отличным капитаном и выдал один отличный сезон)
если хорошо постараться можно и у остальных один хороший сезон найти😂
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Вячеслав Новиков
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Ну сомневаюсь что он в Арсенале будет в основе играть, бороться он может но шансон у него мизер Араухо, Кристенсен Кунде основа факт и даже Алонсо больше шансов получает
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Marcus-light
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Ответ Висита Эльмурзаев
Ну так поэтому и нужен, чтобы был наследником Мустафи, Луиса, Косельни и т.д
Кошельного трогать не надо) Он был отличным капитаном и выдал один отличный сезон)
+9
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rigobersong
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За лямов 50 можно и отпустить:)
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Aslan Dlnaeb
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Надеюсь Феликс с Челси вылетит ФНЛ .
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Никита Самарин
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Если это правда, то вообще не знаю зачем он Арсеналу, всё-таки пара Салиба-Габриэл смотрится уверено.
+9
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