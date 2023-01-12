«Арсеналу» и другим клубам АПЛ интересен Эрик Гарсия. Защитник не хочет уходить из «Барсы»

Английским клубам интересен защитник «Барселоны».

По информации Diario Sport, несколько клубов , в том числе « », очень заинтересованы в подписании .

Однако сам игрок намерен остаться в «Барсе» и хочет бороться за место в основном составе «блауграны».

В текущем сезоне 22-летний футболист провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.