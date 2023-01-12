«Арсеналу» и другим клубам АПЛ интересен Эрик Гарсия. Защитник не хочет уходить из «Барсы»
Английским клубам интересен защитник «Барселоны».
По информации Diario Sport, несколько клубов АПЛ, в том числе «Арсенал», очень заинтересованы в подписании Эрика Гарсии.
Однако сам игрок намерен остаться в «Барсе» и хочет бороться за место в основном составе «блауграны».
В текущем сезоне Ла Лиги 22-летний футболист провел 9 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
Вроде же классика от Гарсии, нет?))
https://youtu.be/vf07L0u4A5k?t=39
Только к концу карьеры в Арсенале он достаточно таки сдал