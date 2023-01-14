«Барселона» и Гарсия готовы обсудить продажу защитника зимой. Клубу это нужно для ФФП
Защитник Эрик Гарсия может покинуть «Барселону» в ближайший месяц.
Как сообщает Diario Sport, стороны готовы обсудить продажу футболиста в период зимнего трансферного окна.
За счет продажи 22-летнего испанца каталонцы хотят улучшить свою ситуацию с финансовым фэйр-плей.
В текущем сезоне Гарсия провел 9 игр в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Арсеналу» и другим клубам АПЛ интересен Эрик Гарсия. Защитник не хочет уходить из «Барсы»
И игрок, что сама заманивала или которые ради нее шли на уступки - старается слить или ещё больших уступок требует
Давно уже не идея БЧК, а строгая прагматика какая-то
Карма в действии ))))
Даже Брейтуейт будет получше чем ваши 100 милионные Энтони, Санчо и Магуайры!
Чё ты тут несёшь?!
Сломается один из пары Араухо Кристенсен и без Гарсии опять в защиту будут пробовать Де Йонга
Да, культура паса есть, но в защите он очень слаб, привозы в штрафной и потом пенальти.
Волнуешься за Сити?)
Как отдали так и выдернули своего воспитанника, но тот оказался не очень хорош!