«Барселона» и Гарсия готовы обсудить продажу защитника зимой. Клубу это нужно для ФФП

Защитник Эрик Гарсия может покинуть «Барселону» в ближайший месяц.

Как сообщает Diario Sport, стороны готовы обсудить продажу футболиста в период зимнего трансферного окна.

За счет продажи 22-летнего испанца каталонцы хотят улучшить свою ситуацию с финансовым фэйр-плей.

В текущем сезоне Гарсия провел 9 игр в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Арсеналу» и другим клубам АПЛ интересен Эрик Гарсия. Защитник не хочет уходить из «Барсы»