«Барселона» и Гарсия готовы обсудить продажу защитника зимой. Клубу это нужно для ФФП

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы финансовый фэйр-плей Эрик Гарсия Футбол

Защитник Эрик Гарсия может покинуть «Барселону» в ближайший месяц.

Как сообщает Diario Sport, стороны готовы обсудить продажу футболиста в период зимнего трансферного окна.

За счет продажи 22-летнего испанца каталонцы хотят улучшить свою ситуацию с финансовым фэйр-плей.

В текущем сезоне Гарсия провел 9 игр в Ла Лиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Арсеналу» и другим клубам АПЛ интересен Эрик Гарсия. Защитник не хочет уходить из «Барсы»

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Семин
Гарсия, Обамеянг, Дани Алвес, Бельерин. Наверное, на очереди Торрес и Рафинья. Интересный подход к комплектованию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Барса оч некрасиво поступает
И игрок, что сама заманивала или которые ради нее шли на уступки - старается слить или ещё больших уступок требует
Давно уже не идея БЧК, а строгая прагматика какая-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FC.Barcelona
Лапорта и Алемани немного глуповаты оказались, зачем было проворачивать эти трансферы, а теперь избавляться от игроков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
anastasia Krugova
Ответ Azamat_Ibragimov
всмысле выдернули, у него контракт истекал.
А кто ему подсказал "не продлевать" ?)) МС хотел продлить ... как обычно ,грязные и мерзкие игры барсы обернулись против нее же )))))

Карма в действии ))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ Great ManUtd
Это не только Гарсии касается, так же были выдернуты и потом ненужные - Брайтуэйт, Обамеянг, Депай.
Да ты за своим клубом следи!
Даже Брейтуейт будет получше чем ваши 100 милионные Энтони, Санчо и Магуайры!
Чё ты тут несёшь?!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Papa Bear
Ответ Олег Петров
Лучше бы с торресом обсудили продажу. Убогий до ужаса, медлительный, соображает как улитка, косой, просто бесполезный в каждой игре, так ещё и привозит и вечно в оффсафдах. Этот трансфер хуже гризмана и коутиньо. Хочется выключить игру, когда хави его выпускает.
Он следующий на очереди, надо только подождать, когда какую-нибудь команду возглавит его тесть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
breeze1989
Ответ Смеющийся Баварец
Выдернули просто невероятно, ему же великое будущее в МанСити пророчили… и голову ему даже дурить не надо было, один раз позвонили и он приехал, даже скорее всего билет на самолет за свои деньги взял. Всегда его была мечта вернуться на Камп Ноу. Когда приехал был неплох + скидка на акклиматизацию. А сейчас он пятый выбор на позицию центрального защитника после Араухо, Кристенсена, Кунде и, если надо, Алонсо может тоже там сыграть. Так зачем держать на скамейке 22-летнего пацана, за которого и деньги можно выручить и ведомость разгрузить
А где вы пять насчитали? Араухо, Кристенсен, Кунде, который 90 процентов времени играет справа, и Алонсо, который в центре допускает ужасные ошибки.
Сломается один из пары Араухо Кристенсен и без Гарсии опять в защиту будут пробовать Де Йонга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Луговский
Ответ зак
Вроде бы Реал проиграл бчк, но взял ЛЛ и ЛЧ, но ты как обиженный будешь вспоминать только про 0:4, нуль титулов)
унизить середняк из мадрида всегда приятно, не так ли?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona&Forever
Ответ corazón blanco
Мечту он исполнил, но если он не соответствует уровню, то зачем игрока держать, ради его мечты? Его же не убрали из состава по каким-то не футбольным причинам, он просто проиграл конкуренцию, сколько таких было и сколько ещё таких будет.
Очень адекватно для фанаты <<Реала Мадрида>>
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Петров
Лучше бы с торресом обсудили продажу. Убогий до ужаса, медлительный, соображает как улитка, косой, просто бесполезный в каждой игре, так ещё и привозит и вечно в оффсафдах. Этот трансфер хуже гризмана и коутиньо. Хочется выключить игру, когда хави его выпускает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona&Forever
Ответ Максим Табаран
Да как работает селекция Барсы? В начале покупают, говорят какой он крутой и перспективный, потом сливают Череда глупых поступков повторяющихся по кругу
Этого человека покупал Куман и Бартомеу, но когда он показал свой уровень, слабая игра в защите, в результате - привозы и пенальти
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Надо нашего и.о. спортивного директора к ним заслать. Малком может по старым связям договорится за 50000р
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona&Forever
Ответ Александр Киричев
Гарсия никогда не был на уровне Фофана
Согласен, он был выше, поэтому 100 миллионов, минимум!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jaxongir Shodiev
Где все эксперты, которые глаголили, что Барса вышла из кризиса и больше такого не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barcelona&Forever
При всём уважении к Гарсии, но игрок уровня Вальядолида там, Атлетика, но не Барсы.
Да, культура паса есть, но в защите он очень слаб, привозы в штрафной и потом пенальти.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Ответ Muhammad Juraev
А тебе то что?! Волнуешься за Сити?) Как отдали так и выдернули своего воспитанника, но тот оказался не очень хорош!
Это не только Гарсии касается, так же были выдернуты и потом ненужные - Брайтуэйт, Обамеянг, Депай.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Ответ Davron Tashkenbaev
Вот так меняешь чемпиона Англии на мечту, а мечта через год тебя пытается убрать.. так уже с пачками игроками которые приходят в барсу в последние 3-4 года.
Мечту он исполнил, но если он не соответствует уровню, то зачем игрока держать, ради его мечты? Его же не убрали из состава по каким-то не футбольным причинам, он просто проиграл конкуренцию, сколько таких было и сколько ещё таких будет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
зак
Ответ Данил Луговский
вроде Барса никого из грандов не побеждала в последнее время, а ты такой обиженный, хотя может 0:4 в том году дают знать…
Вроде бы Реал проиграл бчк, но взял ЛЛ и ЛЧ, но ты как обиженный будешь вспоминать только про 0:4, нуль титулов)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Инженер Управляющий
Ответ Пепси пеналдувич
Гарсия это не ужас,но для Барсы это не тот уровень.
Зато уровень сборной, ага)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Great ManUtd
Ответ Davron Tashkenbaev
Вот так меняешь чемпиона Англии на мечту, а мечта через год тебя пытается убрать.. так уже с пачками игроками которые приходят в барсу в последние 3-4 года.
Ага, тебя сейчас скажут, как они мечтали поиграть на ноу камп и подавать мячи месси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Davron Tashkenbaev
Вот так меняешь чемпиона Англии на мечту, а мечта через год тебя пытается убрать.. так уже с пачками игроками которые приходят в барсу в последние 3-4 года.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Киричев
Ответ Данил Луговский
слишком выгодно для челси, у них Фофана за 80, так что Гарсию можно продать им и за сотку
Гарсия никогда не был на уровне Фофана
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Juraev
Ответ Great ManUtd
Ну и клоуны...Задурили голову, выдернули из МС, а теперь хотят продать, что бы улучшить финансовое положени. А Рафинью какого ляда покупали тогда?!
А тебе то что?!
Волнуешься за Сити?)
Как отдали так и выдернули своего воспитанника, но тот оказался не очень хорош!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
прощай Роналду
Ответ Barca, Liverpool_forever
При всем уважении Гарсия не топ уровень. В условный Бетис может вписаться, но не топ клуб.
Лучше в Жирону, тоже Каталонцы, железный игрок основы, поможет выйти в еврокубки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zemanuha
Когда-то каталашки чуть не описались, когда он переходил в барсу. Говорили что он лучший на своем позиции. Очередной брусок из ла масии.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий