Эрик Гарсия работает с психологом, чтобы справляться с критикой: «Стратегия – избегать ее и не комментировать»

рассказал, как справляется с критикой.

«Прежде всего, с помощью семьи. Я много разговариваю со своим отцом, у меня есть психолог, и стратегия заключается в том, чтобы не слишком много комментировать критику и избегать ее», – сказал защитник «Барселоны» и сборной .

Гарсия также ответил на вопрос, бывают ли СМИ резки по отношению к нему.

«Я предпочту ответить на этот вопрос наедине (смеется). В конце концов, это ваша работа – комментировать происходящее на поле в более или менее резкой форме.

Но что я должен делать, так это стараться выкладываться по максимуму, когда играю. Честно говоря, я ничего не читаю в прессе. Но до меня всегда что-то доходит», – добавил Гарсия в интервью RadioMarca.

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