Владелец «Эвертона» Мошири поддержал Лэмпарда. Команда идет в зоне вылета АПЛ

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия болельщики BBC Футбол

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири поддержал Фрэнка Лэмпарда.

В прошлую пятницу болельщики «Эвертона», недовольные положением команды, написали владельцу клуба открытое письмо с просьбой об изменениях в клубе. В ответ на письмо Мошири заявил, что «уверен в своих сотрудниках».

«Я верю в работу, которую выполняет не только наш тренер, но и наш спортивный директор и руководство. Эта вера основана на моих познаниях в глубине и качестве проводимой работы.

Я уверен, что у нас есть квалифицированные, опытные и целеустремленные профессионалы на всех уровнях клуба. Мы все согласны с тем, что наше нынешнее положение в лиге нужно улучшить, и оно будет улучшаться, И я, и клуб, и болельщики сосредоточены на том, чтобы сделать «Эвертон» лучше, и я уверен, что мы сможем двигаться вперед конструктивно и позитивно», – сказал Мошири.

На данный момент «Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице. Команда потерпела поражение в четырех из последних шести матчей АПЛ.

2 комментария

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GuruFutbola
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Диспетчер сити надеюсь вернется в синебус после потера и выполнит свою миссию по выходу в чемпионшип как в этом сезоне с Эвертоном
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AC.Milan.Fan
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Лэмрард просто обычный физрук, он это уже давно показал ...
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