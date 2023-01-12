Владелец «Эвертона» Мошири поддержал Лэмпарда. Команда идет в зоне вылета АПЛ

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири поддержал .

В прошлую пятницу болельщики « », недовольные положением команды, написали владельцу клуба открытое письмо с просьбой об изменениях в клубе. В ответ на письмо Мошири заявил, что «уверен в своих сотрудниках».

«Я верю в работу, которую выполняет не только наш тренер, но и наш спортивный директор и руководство. Эта вера основана на моих познаниях в глубине и качестве проводимой работы.

Я уверен, что у нас есть квалифицированные, опытные и целеустремленные профессионалы на всех уровнях клуба. Мы все согласны с тем, что наше нынешнее положение в лиге нужно улучшить, и оно будет улучшаться, И я, и клуб, и болельщики сосредоточены на том, чтобы сделать «Эвертон» лучше, и я уверен, что мы сможем двигаться вперед конструктивно и позитивно», – сказал Мошири.

На данный момент «Эвертон» находится в зоне вылета АПЛ, занимая 18-ю строчку в турнирной таблице. Команда потерпела поражение в четырех из последних шести матчей .