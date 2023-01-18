«Вест Хэм» уволит Мойеса при поражении от «Эвертона». Дэвид может возглавить «ирисок» после этого

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Дэвид Мойес может покинуть должность главного тренера «Вест Хэма» уже на этой неделе.

Лондонцы встречаются с «Эвертоном» 21 января, и шотландец в случае поражения, скорее всего, будет отправлен в отставку, утверждает The Telegraph.

В качестве кандидатов на замену ему называются Нуну Эшпириту Санту, Рафаэль Бенитес и Шон Дайч – но только до конца сезона. В качестве более долгосрочного варианта рассматривается Карлос Корберан из «Вест Бромвича».

Примечательно, что сам Мойес в случае увольнения станет одним из главных претендентов на должность главного тренера «Эвертона», в котором уже работал с 2002 по 2013 год. Также «ирисок» могут возглавить Шон Дайч, Томас Франк, Марсело Бьелса, Данкан Фергюсон, Нуну Эшпириту Санту, Эндж Постекоглу («Селтик»), Брендан Роджерс («Лестер»).

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29 комментариев

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Nuraly Amirov
Ответ Amalfitano
Отлично. Тогда можно спокойно проигрывать и возвращаться в Эвертон. У него даже нет стимула выигрывать.)
У Лэмпарда есть стимул, чтоб он выиграл)
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stas82
Ответ Иван Новиков
То есть Лэмпса могут уволить после победы?
Туром раньше-туром позже,какая разница
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CM1
Лэмпард перед дилеммой: а нужно ли ему обыгрывать сейчас Вест Хэм?
0
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stas82
Ответ Gestor_36
список претендентов звучит как рахимов, юран, шалимов, кононов, божович
Гершкович - перелогинься
+1
0
+1
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stas82
Ответ Ностальгическое Дерьмо
А Лэмпард поедет в вхю
В Шип
0
-1
-1
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stas82
Эвертон настолько мертвый,что Мойесу придется ещё немного помучиться(
0
-1
-1
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Максим Черкашин
Ответ DolJun
т е лэмпарду нужно проиграть чтобы сохранить работу?)
Он пойдёт в Вест Хэм.😁
+1
0
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Кира Найтли
Ответ DolJun
т е лэмпарду нужно проиграть чтобы сохранить работу?)
Нет, так это не работает. Там же куча кандидатов на его место, кроме Моеса
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kutavlik
Так надо проигрывать!!! Получать компенсацию и сразу подписывать следующий контракт!!!!
0
-1
-1
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Gestor_36
список претендентов звучит как рахимов, юран, шалимов, кононов, божович
0
-1
-1
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*MVP*
Ответ Amalfitano
Отлично. Тогда можно спокойно проигрывать и возвращаться в Эвертон. У него даже нет стимула выигрывать.)
даже больше - есть стимул проиграть, чтобы прийти в Эвертон при +3 очках в кармане)
+7
0
+7
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atomio
Круговорот физруков в природе
+1
-1
0
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Артемий Дмитриев
Хорошо, что у Вест Хэма владелец не идиот и не назначит Лэмпарда;)
0
-1
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Нил Робертсон
Неплохо так Дэвид поимеет, неустойка + вернётся в свой родной клуб
0
-1
-1
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Милан.Тэо
Ответ DolJun
т е лэмпарду нужно проиграть чтобы сохранить работу?)
Так и есть ! 🤭😄
+3
0
+3
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Милан.Тэо
Обмен одного 🤡 на другого 🤡 🤦‍♂️ ...
0
-1
-1
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DolJun
т е лэмпарду нужно проиграть чтобы сохранить работу?)
+40
-3
+37
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Pucheslav
Ответ ТТД Бубнова
Местный Рашид Рахимов
Местный Рахимов Вест Хэм 2 года подряд в еврокубки затягивал
+4
0
+4
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Колено решфорда
Нормально, ща Лэмпард с Мойесом после матча джойстиками поменяются.
+8
-1
+7
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Иван Новиков
То есть Лэмпса могут уволить после победы?
+1
-2
-1
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dr. cage
Идеальный шторм..
0
-1
-1
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Amalfitano
Отлично. Тогда можно спокойно проигрывать и возвращаться в Эвертон. У него даже нет стимула выигрывать.)
+39
-3
+36
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ТТД Бубнова
Местный Рашид Рахимов
+5
-5
0
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Макс Кидалов
А при ничьей уволят обоих тренеров😬
+7
0
+7
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EmilAshikyan
Спустя столько лет обратно в Эвертон 😏
+7
-1
+6
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