«Вест Хэм» уволит Мойеса при поражении от «Эвертона». Дэвид может возглавить «ирисок» после этого
Дэвид Мойес может покинуть должность главного тренера «Вест Хэма» уже на этой неделе.
Лондонцы встречаются с «Эвертоном» 21 января, и шотландец в случае поражения, скорее всего, будет отправлен в отставку, утверждает The Telegraph.
В качестве кандидатов на замену ему называются Нуну Эшпириту Санту, Рафаэль Бенитес и Шон Дайч – но только до конца сезона. В качестве более долгосрочного варианта рассматривается Карлос Корберан из «Вест Бромвича».
Примечательно, что сам Мойес в случае увольнения станет одним из главных претендентов на должность главного тренера «Эвертона», в котором уже работал с 2002 по 2013 год. Также «ирисок» могут возглавить Шон Дайч, Томас Франк, Марсело Бьелса, Данкан Фергюсон, Нуну Эшпириту Санту, Эндж Постекоглу («Селтик»), Брендан Роджерс («Лестер»).
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