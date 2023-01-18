«Вест Хэм» уволит Мойеса при поражении от «Эвертона». Дэвид может возглавить «ирисок» после этого

Дэвид Мойес может покинуть должность главного тренера « » уже на этой неделе.

Лондонцы встречаются с «Эвертоном» 21 января, и шотландец в случае поражения, скорее всего, будет отправлен в отставку, утверждает The Telegraph.

В качестве кандидатов на замену ему называются Нуну Эшпириту Санту, Рафаэль Бенитес и Шон Дайч – но только до конца сезона. В качестве более долгосрочного варианта рассматривается Карлос Корберан из « ».

Примечательно, что сам Мойес в случае увольнения станет одним из главных претендентов на должность главного тренера « », в котором уже работал с 2002 по 2013 год. Также «ирисок» могут возглавить Шон Дайч, Томас Франк, , Данкан Фергюсон, Нуну Эшпириту Санту, Эндж Постекоглу (« »), Брендан Роджерс («Лестер»).