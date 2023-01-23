прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком» (2:0).

– Насколько важно было победить сегодня?

– Очень важно. Каждая игра – это финал, потому что сейчас мы отстаем, а « » выиграла свой матч.

– Вы вышли в старте второй раз подряд.

– Счастлив играть и вносить свой вклад. Я максимально использую то, что у меня есть, хотя этот год был сложным для меня. Но я стараюсь показать, что, когда играю, я делаю это хорошо. Я готов в любой момент.

– Когда не играете, вы тоже счастливы?

– Нет, логично, что нет. Я счастлив, когда играю. Когда я не играю, все по-другому. Но мне нравится жить день за днем. Я рад за команду.

– Что скажете о Кариме Бензема?

– Он великолепен. Карим очень помогает нам своими голами, и хорошо, что он в топ-форме. Важно одерживать победу за победой.

Теперь нам нужно готовиться к Кубку Испании (26 января «Реал» встретится с «Атлетико» в 1/4 финала турнира – прим. Sports.ru). Это жизненно важная игра», – сказал защитник « » в интервью DAZN.

Мадридский клуб набрал 41 очко в и отстает от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.