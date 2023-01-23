Начо после 2:0 с «Атлетиком»: «Каждая игра – финал, так как «Реал» отстает от «Барсы». Важно одерживать победу за победой»
Начо Фернандес прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком» (2:0).
– Насколько важно было победить сегодня?
– Очень важно. Каждая игра – это финал, потому что сейчас мы отстаем, а «Барселона» выиграла свой матч.
– Вы вышли в старте второй раз подряд.
– Счастлив играть и вносить свой вклад. Я максимально использую то, что у меня есть, хотя этот год был сложным для меня. Но я стараюсь показать, что, когда играю, я делаю это хорошо. Я готов в любой момент.
– Когда не играете, вы тоже счастливы?
– Нет, логично, что нет. Я счастлив, когда играю. Когда я не играю, все по-другому. Но мне нравится жить день за днем. Я рад за команду.
– Что скажете о Кариме Бензема?
– Он великолепен. Карим очень помогает нам своими голами, и хорошо, что он в топ-форме. Важно одерживать победу за победой.
Теперь нам нужно готовиться к Кубку Испании (26 января «Реал» встретится с «Атлетико» в 1/4 финала турнира – прим. Sports.ru). Это жизненно важная игра», – сказал защитник «Реала» в интервью DAZN.
Мадридский клуб набрал 41 очко в Ла Лиге и отстает от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.
Сине гранатовый однажды - сине гранатовый навсегда!...)
Все-таки хорошо, что Вы перешли на сторону Сливочных - я очень рада, что смогла помочь))
Даж если сама бчк не забьёт, соперник сам в этом поможет каким нибудь привозом как Хетафе вчера или же Реал в суперкубке
Добавь сюда и то,что сами соперники не забивают выход один в один + ручные свистки
Так что с такой прухой кабинета Реалу в Испании ничего не светит)
Это всё-таки не 13 очков разницы прошлого победителя)