Начо после 2:0 с «Атлетиком»: «Каждая игра – финал, так как «Реал» отстает от «Барсы». Важно одерживать победу за победой»

Теги Карим Бензема Барселона Реал Мадрид Ла Лига Начо Фернандес Футбол

Начо Фернандес прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком» (2:0).

– Насколько важно было победить сегодня?

– Очень важно. Каждая игра – это финал, потому что сейчас мы отстаем, а «Барселона» выиграла свой матч.

– Вы вышли в старте второй раз подряд.

– Счастлив играть и вносить свой вклад. Я максимально использую то, что у меня есть, хотя этот год был сложным для меня. Но я стараюсь показать, что, когда играю, я делаю это хорошо. Я готов в любой момент.

– Когда не играете, вы тоже счастливы?

– Нет, логично, что нет. Я счастлив, когда играю. Когда я не играю, все по-другому. Но мне нравится жить день за днем. Я рад за команду.

– Что скажете о Кариме Бензема?

– Он великолепен. Карим очень помогает нам своими голами, и хорошо, что он в топ-форме. Важно одерживать победу за победой.

Теперь нам нужно готовиться к Кубку Испании (26 января «Реал» встретится с «Атлетико» в 1/4 финала турнира – прим. Sports.ru). Это жизненно важная игра», – сказал защитник «Реала» в интервью DAZN.

Мадридский клуб набрал 41 очко в Ла Лиге и отстает от лидирующей «Барселоны» на 3 очка.

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24 комментария

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GuruFutbola
Ответ S.Bernabeu
Так у Реала не были 2 основных, если уж на то пошло.В вашем случае, как раз ТОП Гави и Де Йонг были.В случае Реала , не было 2 ключевых игроков состава
В октябре у Хави не было 5 игроков основы, но по игре переиграли + левая пенка меньше чем клубу, чтобы не было ничьи
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S.Bernabeu
Ответ GuruFutbola
У Маэстро не было в октябре пол основы
Так у Реала не были 2 основных, если уж на то пошло.В вашем случае, как раз ТОП Гави и Де Йонг были.В случае Реала , не было 2 ключевых игроков состава
0
0
0
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GuruFutbola
Ответ S.Bernabeu
Когда в октябре по делу проиграл?Это Хави так прикурить даёт?
У Маэстро не было в октябре пол основы
0
-1
-1
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S.Bernabeu
Ответ GuruFutbola
Хави проводит первый полноценный сезон и уже дает прикурить карлухи)
Наслаждайся ЛЕ,она уже скоро )
0
-1
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S.Bernabeu
Ответ GuruFutbola
Хави проводит первый полноценный сезон и уже дает прикурить карлухи)
Когда в октябре по делу проиграл?Это Хави так прикурить даёт?
+1
-1
0
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GuruFutbola
Ответ S.Bernabeu
Как в том сезоне?)
Хави проводит первый полноценный сезон и уже дает прикурить карлухи)
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-1
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S.Bernabeu
Ответ GuruFutbola
Пришел Хави, и меньше чем клуб вспомнил какого это постоянно находится под ним в таблице)
Как в том сезоне?)
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
ну, ладно! не будем раскрывать все карты перед каталонцами..бывшими союзниками 😂
Ахаха)) ну смотри... у меня есть Joker в рукаве для сливочных... бывших союзников 😂
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thebesttimeisnowjacobb@gmail.com
Ну что сливочные,теперь и Н.Фернандес тоже такой же популист как Хави,ведь говорил что каждая игра это финал?)
+1
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Нет, Zara) тебе не удалось, к счастью) Сине гранатовый однажды - сине гранатовый навсегда!...)
ну, ладно! не будем раскрывать все карты перед каталонцами..бывшими союзниками 😂
+1
-2
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Да, согласна. Все-таки хорошо, что Вы перешли на сторону Сливочных - я очень рада, что смогла помочь))
Нет, Zara) тебе не удалось, к счастью)
Сине гранатовый однажды - сине гранатовый навсегда!...)
+5
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ZA.RMA
Ответ Tristan...
Именно такая борьба нужна нам, болельщикам. Всегда интереснее, когда команды находятся рядом. Надеюсь, команды не будут получать глупые дисквалификации и серьёзные травмы. Хочется борьбы до последнего тура)
Да, согласна.
Все-таки хорошо, что Вы перешли на сторону Сливочных - я очень рада, что смогла помочь))
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Tristan...
Ответ ZA.RMA
Реал отстаёт от первого места на 3 очка - думаю гонка будет до самого конца за победу в ЛЛ, тем и интереснее для болельщиков) Это всё-таки не 13 очков разницы прошлого победителя)
Именно такая борьба нужна нам, болельщикам. Всегда интереснее, когда команды находятся рядом. Надеюсь, команды не будут получать глупые дисквалификации и серьёзные травмы. Хочется борьбы до последнего тура)
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raiska123
Начо продолжайте в том же духе 👍
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Falsegoalkeeper
Ответ Raul14
У банкрота нет скамейки, скоро начнется спад. В итоге вылетят и из ЛЕ, в ЛЛ займут 3 место. Приятного просмотра!
У ‘банкрота’ скамейка длинее и мед штаб лучше работает)
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белошип
Ответ Raul14
У банкрота нет скамейки, скоро начнется спад. В итоге вылетят и из ЛЕ, в ЛЛ займут 3 место. Приятного просмотра!
С таким диким фартом бестрофейника у Реала мало шансов на ЛЛ
Даж если сама бчк не забьёт, соперник сам в этом поможет каким нибудь привозом как Хетафе вчера или же Реал в суперкубке
Добавь сюда и то,что сами соперники не забивают выход один в один + ручные свистки
Так что с такой прухой кабинета Реалу в Испании ничего не светит)
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Эвребë
Ответ Raul14
У банкрота нет скамейки, скоро начнется спад. В итоге вылетят и из ЛЕ, в ЛЛ займут 3 место. Приятного просмотра!
Да да да...как же ещё
+1
-1
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ZA.RMA
Реал отстаёт от первого места на 3 очка - думаю гонка будет до самого конца за победу в ЛЛ, тем и интереснее для болельщиков)

Это всё-таки не 13 очков разницы прошлого победителя)
+4
-4
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ZaSvabody
Ответ Raul14
У банкрота нет скамейки, скоро начнется спад. В итоге вылетят и из ЛЕ, в ЛЛ займут 3 место. Приятного просмотра!
У - Уважение, от болельщиков т.н. королевского клуба.
+2
-7
-5
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Raul14
У банкрота нет скамейки, скоро начнется спад. В итоге вылетят и из ЛЕ, в ЛЛ займут 3 место. Приятного просмотра!
+4
-8
-4
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Karl0709
Этот сезон будет бестрофейный для Реала Мадрида.
+3
-6
-3
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Black Bei
Ответ GuruFutbola
Пришел Хави, и меньше чем клуб вспомнил какого это постоянно находится под ним в таблице)
Маймун рано радуешься !
+3
-3
0
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GuruFutbola
Пришел Хави, и меньше чем клуб вспомнил какого это постоянно находится под ним в таблице)
+5
-13
-8
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corazón blanco
Начо блестяще отыграл, образцовый матч. С этим бойцом и мадридистой просто обязаны продлить контракт. Человек всегда работает, ждёт своего шанса и выходит на любую позицию и отдаёт всего себя. Такие игроки должны быть в каждой команде, да они главные звезды команды, они душа команды.
+19
-1
+18
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